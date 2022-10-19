Кажется, мой аккаунт взломали: как восстановить доступ и защитить аккаунт в Google

Если ты заметил (-а) странные действия и поиски в твоем аккаунте Google, это может быть взлом! Враг атакует не только на фронте, но и на киберфронте. Поэтому нужно быть напоготове вовремя заметить и перекрыть ему пути воздействия. Смотри в материале, что делать, если аккаунт в Google был взломан.
Специалисты по кибербезопасности Госспецсвязи поделились пошаговой инструкцией на случай взлома аккаунта в Google. Также они рассказали, как противодействовать угрозам в Интернете.
Google обычно предупреждает о чрезмерной активности в аккаунте или подозрительных действиях. Но если враг действует незаметно для системы, нужно научиться замечать это самостоятельно. Например, чаще проверять почту на оповещения безопасности и список активных сеансов.
Твой аккаунт, вероятно, взломали если:
Чтобы не потерять важные данные и сам доступ к аккаунту Google, необходимо сделать ряд действий:
Важно: если ты уже потерял (-а) доступ к аккаунту, воспользуйся функцией восстановления. Нужно будет ответить на вопросы-ключи и иметь рядом почту или номер телефона, на который зарегистрирован аккаунт.
Раньше мы рассказывали о пяти способах, как быстро зарядить телефон.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!