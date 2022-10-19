Кажется, мой аккаунт взломали: как восстановить доступ и защитить аккаунт в Google

Если ты заметил (-а) странные действия и поиски в твоем аккаунте Google, это может быть взлом! Враг атакует не только на фронте, но и на киберфронте. Поэтому нужно быть напоготове вовремя заметить и перекрыть ему пути воздействия. Смотри в материале, что делать, если аккаунт в Google был взломан.

Как узнать о взломе аккаунта Google

Специалисты по кибербезопасности Госспецсвязи поделились пошаговой инструкцией на случай взлома аккаунта в Google. Также они рассказали, как противодействовать угрозам в Интернете.

Google обычно предупреждает о чрезмерной активности в аккаунте или подозрительных действиях. Но если враг действует незаметно для системы, нужно научиться замечать это самостоятельно. Например, чаще проверять почту на оповещения безопасности и список активных сеансов.

Сейчас также смотрят

Твой аккаунт, вероятно, взломали если:

Произошло изменение личных данных в аккаунте (например номер телефона) или других настроек, о которых ты не в курсе.

В списке активных сеансов отображается неизвестное устройство. Узнать количество устройств можно в разделе Безопасность — Ваши устройства.

Исчезли письма в почтовом ящике или наоборот — появились чужие письма в папке “Отправленные” или “Полученные”.

Неизвестные пользователи получили доступ к файлам Google Диска, хотя ты его не предоставлял (-а).

Что делать, если аккаунт в Google взломали — инструкция

Чтобы не потерять важные данные и сам доступ к аккаунту Google, необходимо сделать ряд действий:

Войди и измени пароль в аккаунте. Также измени идентичные пароли для других приложений и сайтов и пароли, сохраненные в аккаунте Google. Просмотри список устройств, на которых ты входишь в аккаунт. Удали все незнакомые и неактивные. Проверь все настройки и исправления незнакомых изменений, если они есть.

Важно: если ты уже потерял (-а) доступ к аккаунту, воспользуйся функцией восстановления. Нужно будет ответить на вопросы-ключи и иметь рядом почту или номер телефона, на который зарегистрирован аккаунт.

Как защитить учетную запись в Google

Установи надежный пароль. Он должен состоять из цифр и букв. Не используй номера телефонов, имя и даты рождения близких. Можешь воспользоваться генератором паролей. В разделе Безопасность настрой двухфакторную аутентификацию, укажи резервный номер телефона и адрес электронной почты для восстановления в случае взлома. Активируй функцию улучшенного безопасного просмотра вебсайтов — она позволяет более эффективно защищаться от фишинга и вредоносного программного обеспечения.

Раньше мы рассказывали о пяти способах, как быстро зарядить телефон.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!