СБУ и ФБР разоблачили схему масштабных кибератак РФ на мессенджеры чиновников и военных

Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с Федеральным бюро расследований США разоблачили масштабную кампанию российских спецслужб, направленную на взлом мессенджеров чиновников, военнослужащих, политиков и общественных активистов в Украине, странах Европы и Соединенных Штатах.

Как сообщили в СБУ, главной целью таких атак является получение доступа к чувствительной информации военного, политического и экономического характера, а также кража персональных данных пользователей.

Российские хакеры маскировались под службы поддержки

По данным спецслужбы, для получения доступа к аккаунтам злоумышленники используют различные методы социальной инженерии. Одним из самых распространенных способов является рассылка сообщений от имени якобы официальных служб поддержки мессенджеров.

— Для выманивания паролей от аккаунта враг чаще всего использует рассылку СМС от имени команд поддержки. Такие действия маскируются под работу официальных ботов, а сами сообщения приходят в утренние часы, когда пользователь крайне уязвим с учетом физического и эмоционального состояния, — сообщили в СБУ.

В спецслужбе подчеркивают, что объектами атак становятся не только государственные учреждения или публичные личности. Российские хакеры активно пытались получить доступ и к личным аккаунтам обычных украинцев.

Как защитить свой аккаунт

В СБУ призывают граждан не пренебрегать правилами кибергигиены и регулярно проверять безопасность своих учетных записей.

В частности, пользователям советуют контролировать активные сессии в мессенджерах и завершать все подозрительные подключения, использовать двухфакторную аутентификацию и сложные PIN-коды, а также не передавать посторонним лицам пароли, коды подтверждения или ключи восстановления доступа.

Кроме того, специалисты рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, даже если они поступили от знакомых контактов, не открывать неизвестные файлы и не сканировать QR-коды, полученные от незнакомых пользователей или ботов.

В случае получения подозрительных сообщений или попыток получить доступ к аккаунту украинцев просят информировать Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ.

В спецслужбе подчеркивают, что своевременное сообщение о таких инцидентах помогает оперативно выявлять новые схемы кибератак и противодействовать деятельности российских хакерских группировок.

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