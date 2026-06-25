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СБУ и ФБР разоблачили схему масштабных кибератак РФ на мессенджеры чиновников и военных

Юлия Хоменко, редактор сайта 25 июня 2026, 14:00 2 мин.
СБУ и ФБР предупредили о массовых попытках взлома аккаунтов через СМС
Фото Pexels

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