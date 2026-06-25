СБУ та ФБР викрили схему масштабних кібератак РФ на месенджери посадовців і військових

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з Федеральним бюро розслідувань США викрили масштабну кампанію російських спецслужб, спрямовану на злам месенджерів посадовців, військовослужбовців, політиків та громадських активістів в Україні, країнах Європи та Сполучених Штатах.

Як повідомили в СБУ, головною метою таких атак є отримання доступу до чутливої інформації військового, політичного та економічного характеру, а також викрадення персональних даних користувачів.

Російські хакери маскувалися під служби підтримки

За даними спецслужби, для отримання доступу до акаунтів зловмисники використовують різні методи соціальної інженерії. Одним із найпоширеніших способів є розсилка повідомлень від імені нібито офіційних служб підтримки месенджерів.

— Для виманювання паролів до акаунта ворог найчастіше використовує розсилку СМС від імені “команд підтримки”. Такі дії маскуються під роботу офіційних ботів, а самі повідомлення приходять у ранкові години, коли користувач є вкрай вразливим з огляду на фізичний та емоційний стан, — повідомили в СБУ.

У спецслужбі наголошують, що об’єктами атак стають не лише державні установи чи публічні особи. Російські хакери активно намагалися отримати доступ і до особистих акаунтів звичайних українців.

Як захистити свій акаунт

У СБУ закликають громадян не нехтувати правилами кібергігієни та регулярно перевіряти безпеку своїх облікових записів.

Зокрема, користувачам радять контролювати активні сесії в месенджерах і завершувати всі підозрілі підключення, використовувати двофакторну автентифікацію та складні PIN-коди, а також не передавати стороннім особам паролі, коди підтвердження чи ключі відновлення доступу.

Крім того, фахівці рекомендують не переходити за сумнівними посиланнями, навіть якщо вони надійшли від знайомих контактів, не відкривати невідомі файли та не сканувати QR-коди, отримані від незнайомих користувачів або ботів.

У разі отримання підозрілих повідомлень або спроб отримати доступ до акаунта українців просять інформувати Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки СБУ.

У спецслужбі наголошують, що своєчасне повідомлення про такі інциденти допомагає оперативно виявляти нові схеми кібератак та протидіяти діяльності російських хакерських угруповань.

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