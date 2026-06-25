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СБУ та ФБР викрили схему масштабних кібератак РФ на месенджери посадовців і військових

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Червня 2026, 14:00 2 хв.
СБУ та ФБР попередили про масові спроби зламу акаунтів через СМС
Фото Pexels

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