Мобілізація багатодітних батьків 2026: що треба знати та чи були якісь зміни

Мобілізація в Україні триває. Тому українців, які не мають звільнення від призову, можуть мобілізувати. Однак чи передбачається Мобілізація багатодітних батьків 2026 року?

Деякі громадяни України, зокрема багатодітні батьки, мають відстрочку від мобілізації.

Адвокатка Віолета Монастирська розповіла для Фактів ICTV, як відбувається мобілізація багатодітних батьків. Чи є якісь зміни у 2026 році — читай у матеріалі.

Що таке багатодітна родина

Адвокатка спершу пояснила, що таке багатодітна родина. Подружжя, яке перебуває у законному зареєстрованому шлюбі, проживає разом та виховує трьох і більше дітей, є багатодітною сім’єю.

Також родина вважається багатодітною, якщо трьох та більше дітей виховує самостійно мати або батько.

До того ж до складу багатодітної сім’ї також входять діти, які навчаються за денною або дуальною формою у закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти до закінчення навчання у закладах освіти. Але лише до 23 років, відповідно до статті 1 Закону України Про охорону дитинства.

Право на відстрочку від мобілізації не надається багатодітним батькам, які мають заборгованість зі сплати аліментів.

Якщо сума боргу перевищує розмір платежів за три місяці, скористатися цією підставою для відстрочки не вийде.

Мобілізація багатодітних батьків 2026

Віолета Монастирська зазначила, що відповідно до 23 статті ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію на законних підставах не можна мобілізувати тих осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.

А серед цих осіб є жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Утім, вони можуть мобілізуватися за власним бажанням та рішенням ВЛК.

За словами адвокатки, відповідно до закону 10449 про внесення змін щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, який набув чинності 18 травня 2024 року, мобілізація багатодітних батьків не буде проводитись.

Документи для отримання відстрочки від мобілізації для багатодітних батьків

Для багатодітних батьків перелік документів залежить від сімейного стану. Якщо чоловік перебуває у шлюбі й виховує трьох або більше спільних дітей, зазвичай достатньо надати свідоцтва про народження дітей, у яких зазначене його батьківство, а також свідоцтво про шлюб.

Якщо ж чоловік розлучений або має дітей від різних шлюбів, пакет документів буде ширшим.

Крім свідоцтв про народження, можуть знадобитися рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей, рішення органу опіки чи письмовий договір між батьками про те, хто здійснює догляд за дітьми.

За наявності також подають рішення суду про перебування дитини на утриманні батька, договір про сплату аліментів та заяву до ТЦК і СП.

Батько, який не живе разом із неповнолітніми дітьми, повинен документально довести, що утримує їх.

Підтвердженням можуть бути документи про стягнення аліментів або довідка виконавчої служби, яка засвідчує, що заборгованості зі сплати аліментів немає.

Після збору всіх необхідних документів їх подають до територіального центру комплектування. Далі спеціальна комісія перевіряє підстави та ухвалює рішення про надання або відмову у відстрочці.

Важливо, що одним із ключових критеріїв є місце проживання дітей. Якщо вони живуть із матір’ю, батькові потрібно документально підтвердити, що він їх утримує, інакше право на відстрочку може бути відсутнім.

Чи може отримати відстрочку від мобілізації вітчим (нерідний батько), який виховує трьох і більше дітей

Постанова Кабінету Міністрів №519 розширила перелік військовозобов’язаних, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Тепер таке право мають не лише рідні багатодітні батьки, а й чоловіки, які офіційно одружені з матір’ю трьох і більше неповнолітніх дітей та фактично їх виховують і утримують, навіть якщо це пасинки чи падчерки. Однак для цього потрібно підтвердити, що біологічний батько не бере участі в утриманні дітей або не може виконувати цей обов’язок. Крім того, не повинно бути інших близьких родичів (бабусь, дідусів, повнолітніх братів та сестер), які за законом можуть забезпечувати дітей, або ж необхідно надати документи, що пояснюють, чому вони не мають такої можливості. Підставами можуть бути, зокрема, свідоцтво про смерть, рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою чи померлою, позбавлення батьківських прав, відбування покарання у місцях позбавлення волі, а також медичні висновки, які підтверджують неможливість догляду за дитиною. Для оформлення відстрочки вітчиму необхідно подати свідоцтво про шлюб із матір’ю дітей та документи, які підтверджують відсутність або неспроможність інших осіб виконувати обов’язок з їх утримання. Таким чином, право на відстрочку поширюється і на чоловіків, які фактично виконують обов’язки батька щодо дітей дружини від попередніх стосунків. Але якщо дітей можуть утримувати біологічний батько чи інші близькі родичі, скористатися цією підставою для відстрочки не вийде.

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