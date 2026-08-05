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Мобілізація багатодітних батьків 2026: що треба знати та чи були якісь зміни

Богдана Макалюк, журналістка сайту 05 Серпня 2026, 13:00 5 хв.
відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків
Фото Depositphotos

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