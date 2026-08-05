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Масований обстріл Києва та Київщини: 17 загиблих, десятки поранених і численні руйнування

Марина Слизовська 05 Серпня 2026, 12:00 6 хв.
Обстріл Києва та Київщини 5 серпня
Фото ДСНС/Telegram

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