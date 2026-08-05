Масований обстріл Києва та Київщини: 17 загиблих, десятки поранених і численні руйнування

Російські війська в ніч на 5 серпня завдали масованого удару балістичними ракетами та ударними дронами по Києву та Київській області. Унаслідок нічної атаки є загиблі та поранені.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, у столиці загинула одна людина, ще 26 постраждали.

Обстріл Києва 5 серпня 2026 року: що відомо про ситуацію в місті

Унаслідок обстрілу Києва десятки людей дістали поранення, 16 постраждалих ушпиталили.

— Уже 26 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога на столицю. 16 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Одна людина загинула, — повідомив Кличко.

За даними директорки департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяни Мостепан, серед ушпиталених — п’ять пацієнтів перебувають у тяжкому стані, ще дев’ять у стані середньої тяжкості, дві людини у легкому стані. 10 людям надали медичну допомогу амбулаторно.

У ДСНС уточнили наслідки російських ударів по районах столиці.

— Вночі проти 5 серпня ворог здійснив масований дроново-балістичний обстріл. Внаслідок російського удару сталися пожежі та руйнування в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах столиці, — йдеться у повідомленні ДСНС.

Вказується, що на одній із адрес Оболонського району виникла пожежа в нежитловій будівлі, саме там загинула людина.

У Святошинському районі сталося займання у складському приміщенні одного із магазинів.

На двох локаціях Голосіївського району сталися пожежі в одноповерхових нежитлових будівлях. Пожежі ліквідували.

За іншою адресою на території промислового підприємства стався незначний витік аміаку. Було перекрито запірну арматуру. Загрози для населення немає, зазначають рятувальники.

Також через російську атаку палали дві нежитлові будівлі у Деснянському районі.

Пожежі в Оболонському, Святошинському та Деснянському районах локалізували. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу Києва.

У Нацполіції уточнили, що загинула 60-річна жінка. Ще 16 людей віком від 19 до 59 років дістали поранення. Серед постраждалих є водій бригади екстреної меддопомоги.

Повідомляється також, що у Києві в ніч на 5 серпня були пошкоджені приватні будинки, автомобілі, складські приміщення, відділення поштових операторів, логістичний центр, автозаправна станція, підприємства, гіпермаркет, а також службові автомобілі поліції.

Тим часом у компанії Епіцентр повідомили про загибель співробітника та руйнування двох логістичних комплексів і заводу унаслідок російської атаки.

— У Києві повністю згорів логістичний центр на вул. Віскозній — один із ключових логістичних об’єктів компанії. У логістично-виробничому комплексі в Калинівці загинув співробітник компанії. Ще троє наших колег дістали поранення та перебувають у лікарні. Внаслідок прямих ракетних ударів повністю знищено два великі складські комплекси. Ще одна ракета влучила у завод Epicentr Ceramic Corporation. Потужний вибух фактично зруйнував завод, зробивши подальшу роботу підприємства неможливою, — розповіли в Епіцентрі.

У Новій пошті повідомили про загибель працівників та знищення сортувального центру в Києві.

— Ворог вкотре вчинив воєнний злочин проти цивільного населення, застосувавши касетні боєприпаси. Внаслідок атаки загинули троє людей: двоє водіїв партнера-перевізника та один працівник підрядної організації. Ще вісім людей зазнали поранень, — йдеться у повідомленні компанії.

Наслідки обстрілу Києва та Київщини 5 серпня / 8 Фотографій

Обстріл Київщини 5 серпня 2026 року: що відомо про ситуацію в області

Унаслідок ворожих ударів по Київській області загинули 14 мирних людей, ще 22 постраждали, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. Пізніше в ДСНС уточнили щодо 16 загиблих в області.

— Найбільше жертв — у Броварському районі, де загинули дев’ятеро людей. У Бучанському районі ворог убив ще чотирьох мирних жителів. Ще одна людина загинула у Фастівському районі, — написав Ткаченко.

За його даними, у Броварському районі були поранені 12 людей, у Фастівському — три людини, ще семеро постраждалих у Бучанському районі.

Ткаченко також уточнив, що у Броварському районі були пошкоджені складські будівлі та виробничі приміщення. У Бучанському та Фастівському — також пошкоджені складські будівлі.

В Укрзалізниці (УЗ) повідомили про те, що унаслідок атаки загинули люди на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів.

— Під час масованої комбінованої атаки рух поїздів і робота станцій призупинялись, персонал станцій та пасажири поїздів евакуйовувались. Продовжуємо працювати в особливому режимі в періоди масованих атак і перепрошуємо за можливі збої в графіку, — зазначили в УЗ.

На Київщині триває робота оперативних служб та відновлювальні роботи у Броварському районі, про відновлення руху повідомлять додатково, додали в Укрзалізниці.

За інформацією голови Броварської районної держадміністрації Віталія Бігуна, вісім людей загинули на станції Квітнева у Броварському районі.

— Трохи затримався потяг, і люди не встигли на свій останній потяг, — розповів Бігун у прямому включенні в ефірі телемарафону.

За даними президента Володимира Зеленського, атака на Україну забрала життя 17 людей. Цих жертв, переконаний глава держави, не було б, якби було достатньо перехоплювачів балістики.

Обстріл Києва та Київщини 5 серпня 2026 року: що кажуть у Повітряних силах

У Повітряних силах (ПС) повідомили, що основним напрямком російського удару була Київщина.

— Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, – йдеться у повідомленні.

Так, вночі проти 5 серпня (з 18:00 4 серпня) росіяни атакували чотирма протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської та Ростовської областей, 24 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської та Курської областей, 115 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел (Росія), тимчасово окупований Донецьк, Гвардійське (тимчасово окупована АР Крим).

За даними ПС, станом на 08:30 було збито або приглушено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дроныв інших типів на Півночі, Півдні та Сході України. Зафіксовано влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.

Обстріл Києва та Київщини 5 серпня 2026 року: реакція Зеленського

Володимир Зеленський повідомив про 17 загиблих та 44 постраждалих унаслідок російської атаки 5 серпня.

— Важкий був удар: 24 балістичні ракети, 4 Циркони/Онікси та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика, — повідомив президент.

Зеленський також додав, що ракети-перехоплювачі балістики могли б зберегти життя загиблих сьогодні людей.

— Дуже важливо, щоб партнери усвідомлювали, що затримки з їх постачанням або неготовність передавати антибалістику призводить саме до таких жахливих жертв і руйнувань, – йдеться у повідомленні президента.

Також Зеленський підкреслив, що партнери України, які не готові зараз активніше допомагати з постачаннями перехоплювачів, можуть допомогти запровадженням нових санкцій. Значна частина російських виробництв балістики досі не перебуває під санкціями, додав Зеленський.

Раніше Сергій Бескрестнов (Флеш) зазначив, що допомогти Україні захиститися від балістики РФ може лише міжнародна спільнота.

Фото: ДСНС, Нацполіція

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!