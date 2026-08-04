Рейтинг шкіл Києва 2026 за результатами НМТ: де готують найкращих випускників

Він допомагає зрозуміти, як учні різних навчальних закладів складають НМТ і які ліцеї з року в рік дають високі результати. Звісно, місце в рейтингу — не вирок і не гарантія ідеальної освіти.

Варто враховувати й атмосферу в школі та відгуки інших батьків. Але якщо ти лише починаєш пошуки, рейтинг стане гарним стартом і допоможе звузити коло варіантів.

Рейтинг шкіл Києва 2026 за результатами НМТ

За даними Education.ua, до десятки найкращих шкіл Києва за результатами НМТ ( підсумок 2026 року) увійшли:

Ліцей Інтелект — 150,84 бала (Дарницький р-н). Ліцей Екологія і Культура — 148,50 (Оболонський). Центр освіти Оптіма — 148,01 (Шевченківський). Русанівський ліцей — 147,43 (Дніпровський). Політехнічний ліцей НТУУ КПІ — 145,87 (Солом’янський). ПНЗ Європейський колегіум — 145,70 (Голосіївський). Природничо-науковий ліцей №145 — 145,16 (Печерський). Технічний ліцей НТУУ КПІ — 145,09 (Солом’янський). Київський ліцей KEY SCHOOL — 144,97 (Святошинський). Ліцей Домінанта — 142,45 (Дніпровський)

Рейтинг шкіл від Education.ua формується не лише за середнім балом НМТ.

Основні критерії такі:

85% рейтингового бала — середній результат НМТ усіх випускників школи.

15% — поправка на кількість складених тестів. Тобто вище стоять ті заклади, де високі показники у великої кількості учнів.

На останній, 18-й сторінці рейтингу шкіл Києва бачимо такі заклади:

367 місце — Ліцей №231 Синергія — 114,94 бала. Державний заклад, Оболонський район

368 місце — Академія міжнародної освіти — 114,63. Приватний заклад, Подільський район

369 місце — Школа №284 — 111,42. Державний заклад, Дарницький район

370 місце — СШ №18 м. Києва — 107,10. Державний заклад, Дніпровський район

Повний рейтинг Києва можна переглянути на сторінці Education.ua, де заклади пронумеровані від першого до останнього місця.

Якщо хочеш дізнатися, хто серед лідерів минулого року, переглянь рейтинг шкіл Києва 2025 – дізнайся, хто стабільно утримує високу планку з року в рік.