Для тебе Освіта

Рейтинг шкіл Києва 2026 за результатами НМТ: де готують найкращих випускників

Ольга Петухова, редакторка сайту 04 Серпня 2026, 13:00 2 хв.
рейтинг шкіл києва 2026
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь