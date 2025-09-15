Рейтинг шкіл Києва 2025 за результатами НМТ: що він показує батькам

Нещодавно оприлюднили результати рейтингу шкіл Києва та області за результатами НМТ.

Його проводять, щоб довести прозорість даних про якість освіти і певною мірою створити конкуренцію між школами. Водночас батьки та учні за результатами рейтингу можуть зорієнтуватися у виборі навчального закладу.

Хто потрапив у десятку кращих шкіл столиці, а хто опинився на останніх місцях, і як правильно трактувати підсумки змагання — у матеріалі.

Рейтинг шкіл Києва 2025 за результатами НМТ

За даними порталу Education.ua на основі офіційної статистики УЦОЯО, серед найкращих шкіл Києва та області (у ТОП-10) — такі заклади:

Ліцей Інтелект Дарницького району м. Києва, 176,45 бала. Русанівський ліцей Дніпровського району м. Києва, 173,04. Центр освіти Оптіма, 146,52 — перше місце серед дистанційних шкіл. Політехнічний ліцей Національного технічного університету України КПІ, 169,98. Приватний навчальний заклад Європейський колегіум, 171,25. Природничо-науковий ліцей №145 Печерського району, 169,85. Технічний ліцей Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут, 169,16. Київський ліцей КІ Скул,170,46. Український фізико-математичний ліцей КНУ ім. Т. Шевченка, 168,81. Приватний загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів ліцей Екологія і культура, 168, 36.

На самих низах рейтингу серед 672 шкіл опинилися наступні заклади:

Спеціальна школа №18 Дніпровського району м. Києва.

Ліцей №3 Гостомельської селищної ради Бучанського району.

Маловільшанський ліцей Маловільшанської сільради.

У рейтинг потрапили лише ті школи, де є старші класи (10-11) і випускники яких склали щонайменше 15 НМТ. Головний показник рейтингу — середній бал тестів усіх учнів.

Додатково враховувалася кількість складених НМТ, адже чим більше учасників тестів, тим надійніше місце у рейтингу.

Що означає рейтинг шкіл Києва з НМТ 2025 для батьків

Для батьків, якщо вони обирають заклад, в якому продовжить навчання дитина, рейтинг шкіл може бути доволі корисним орієнтиром.

Він показує, у яких школах зазвичай вищий рівень результатів тестів, тобто, ймовірно, й краща підготовка до НМТ і далі до вступу в університет.

Завдяки йому можна порівняти державні й приватні заклади, різні райони міста та навіть форми навчання — очне й дистанційне.

Водночас батькам варто розуміти, що рейтинг відображає лише результати тестів і не може служити показником інших важливих аспектів навчання і загалом шкільного життя.

Читай також, коли День вчителя 2025 в Україні та що найкраще подарувати освітянам.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!