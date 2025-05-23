Освіта

Реформа старшої школи — що мають знати учні та батьки

Вікторія Мельник, журналістка сайту 23 Травня 2025, 12:00
профільна освіта
Фото Unsplash
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