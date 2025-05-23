Реформа старшої школи — що мають знати учні та батьки

Кінець травня — традиційний початок прикінцевих річних екзаменів та вступної кампанії. Україна продовжує модернізовувати та реформувати освітню систему, аби знання на навички випускників були прикладними й могли забезпечити роботою у майбутньому.

Зокрема, вже з 2027 року українські школярі навчатимуться 12 класів й обиратимуть профіль у старшій школі.

Що про це варто знати батькам та учням, як відбуватиметься вибір профілю освіти у старшій школі, чи можна його змінити та як реформуватимуть школи та ліцеї — далі у матеріалі.

Профільна освіта у старшій школі: що треба знати

МОН нагадує: з 1 вересня 2027 року учні старших класів зможуть обирати профільне навчання на 10, 11 та 12 клас. Зокрема, випускник (-ця) девʼятого класу матиме можливість вибрати, як розвиватиметься його (її) майбутнє.

Девʼятикласник (-ця) може обрати вступ до професійного або фахового коледжу, здобути спеціальність одночасно із загальною середньою освітою та швидше вийти на ринок праці, або іти до академічного ліцею, обрати профіль і готуватися до навчання в університеті.

Далі ми поговоримо саме про навчання у ліцеях. Там учні можуть обрати профіль навчання, предмети для вивчення у межах профілю та предмети, які їм цікаві до вивчення.

Де саме можна буде обрати профіль навчання?

МОН наголошує, що для забезпечення вибору профілю, українська система освіти планує організувати чітке розділення рівнів освітніх закладів — середня школа до девʼятого класу та профільний ліцей для 10, 11 та 12 класів.

Щоб старшокласники (-ці) мали ширший вибір дисциплін, у навчальному закладі має бути якнайбільше дітей, аби формувати профільні групи з навчання.

Це також дасть змогу одноліткам знаходити більше друзів та розвиватися разом.

— Такий формат допомагає ліпше адаптуватися до психологічних та освітніх потреб учнів. Окрім того, відокремленість ліцеїв зробить організацію освітнього процесу зручнішою, — зазначили в МОН.

Зокрема, профільна освіта передбачає:

викладання курсів за модульним принципом (за кілька місяців, а не протягом усього року);

змінні групи, а не сталі класи, коли учень увесь рік навчається з тими самими підлітками;

приміщення для створення великої кількості груп, а отже, і широкого вибору предметів і курсів.

Чи можна змінити профіль навчання?

Водночас учні можуть не перейматися тим, що помиляться під час вибору профільного класу. Адже 10 клас буде перехідним, де вони знайомитимуться з предметами свого профілю.

Якщо обраний профіль не сподобався, його можна буде змінити на 11 рік навчання.

МОН зазначає, що при облаштуванні ліцеїв буде враховуватися логістика та доступність для учнів. Максимальна відстань — до 30 км, у багатьох випадках — 10-20 км. Ліцеї не мають закріпленої території обслуговування.

— До них буде організовано підвезення учнів. За організацію й оплату підвезення учнів до академічних ліцеїв відповідає місцева влада. У виняткових випадках, якщо відстань до ліцею перевищить 30 км, при ліцеях створять пансіони, — зазначити там.

Більше деталей про зміну у профільній освіті в Україні та концепцію реформи старшої школи, можеш дізнатися з іншого нашого матеріалу.

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