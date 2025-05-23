Реформа старшей школы — что должны знать ученики и родители

Конец мая – традиционное начало заключительных годовых экзаменов и вступительной кампании. Украина продолжает модернизировать и реформировать образовательную систему, чтобы знания и навыки выпускников были прикладными и могли обеспечить работой в будущем.

В частности, уже с 2027 года украинские школьники будут учиться 12 классов и выбирать профиль в старшей школе.

Что об этом следует знать родителям и ученикам, как будет происходить выбор профиля образования в старшей школе, можно ли его изменить и как будут реформировать школы и лицеи — дальше в материале.

Профильное образование в старшей школе: что нужно знать

МОН напоминает: с 1 сентября 2027 года ученики старших классов смогут выбирать профильное обучение на 10, 11 и 12 классы.

В частности, девятиклассник может выбрать поступление в профессиональный колледж, получить специальность одновременно с общим средним образованием и быстрее выйти на рынок труда, или идти в академический лицей, выбрать профиль и готовиться к обучению в университете.

Далее мы поговорим именно об обучении в лицеях. Там ученики могут выбрать профиль обучения, предметы для изучения в рамках профиля и предметы, которые им интересны к изучению.

Где именно можно будет выбрать профиль обучения?

МОН отмечает, что для обеспечения выбора профиля украинская система образования планирует организовать четкое разделение уровней образовательных учреждений — средняя школа до девятого класса и профильный лицей для 10, 11 и 12 классов.

Чтобы старшеклассники (-и) имели более широкий выбор дисциплин, в учебном заведении должно быть больше детей, чтобы формировать профильные группы по обучению.

Это также позволит сверстникам находить больше друзей и развиваться вместе.

— Такой формат помогает лучше адаптироваться к психологическим и образовательным потребностям учащихся.

В частности, профильное образование предусматривает:

преподавание курсов по модульному принципу (за несколько месяцев, а не в течение всего года);

сменные группы, а не устоявшиеся классы, когда ученик весь год учится с теми же подростками;

помещения для создания большого количества групп, а значит, и широкого выбора предметов и курсов.

Можно ли изменить профиль обучения?

В то же время ученики могут не беспокоиться, что ошибутся при выборе профильного класса. Ведь 10 класс будет переходным, где ученики будут знакомиться с предметами своего профиля.

Если выбранный профиль не понравился, его можно изменить на 11 год обучения.

МОН отмечает, что при обустройстве лицеев будет учитываться логистика и доступность для учащихся. Максимальное расстояние — до 30 км, во многих случаях — 10-20 км.

— К ним будет организован подвоз учеников. За организацию и оплату подвоза учащихся в академические лицеи отвечают местные власти.

Больше деталей об изменении профильного образования в Украине и концепции реформы старшей школы, можешь узнать из другого нашего материала.

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