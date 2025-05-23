Образование

Реформа старшей школы — что должны знать ученики и родители

Виктория Мельник, журналист сайта 23 мая 2025, 12:00
профильное образование
Фото Unsplash
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