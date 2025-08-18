Коли День вчителя 2025 в Україні та що найкраще подарувати освітянам

Коли День вчителя 2025 Фото Pixabay Школярі та їхні батьки в очікуванні 1 вересня! А вже незабаром на українських освітян чекає ще одне важливе свято — День вчителя! Коли відзначають День учителя у 2025 році в Україні? Яка історія свята та кого вітати цього дня — все це у матеріалі! Коли День вчителя у 2025 році Головне свято освітян в Україні відзначають у першу неділю жовтня. Цьогоріч День учителя припадає на неділю, 5 жовтня. День вчителя 2025: історія свята Вперше свято почали відзначати у Бразилії, в маленькій школі міста Сан-Пауло. Цікаво, що майже 200 років тому бразильський Імператор Педро I видав Указ про початкову освіту. Згідно з указом, в кожному населеному пункті країни мала бути своя школа для навчання дітей азбуці. Як відомо, вперше День вчителя відсвяткували у 1947 році. Того дня педагоги та учні організували затишне свято і принесли до школи випічку власного приготування. А от в Україні відзначати свято педагогів почали відносно нещодавно, 30 років тому. До Дня вчителя у школах організовуються різноманітні святкові заходи, основна мета яких — подякувати за щоденну непросту працю. Читати на тему Осінні канікули 2025-2026: чи зміниться шкільний відпочинок в умовах воєнного стану Коли почнуться осінні канікули нового навчального 2025-2026 року – дати. Подарунки на День вчителя Що подарувати вчительці на День вчителя 2025 замість квітів? Вікна зібрали цікавий список презентів. Набір напоїв: чай або кава у подарунковому упакуванні. Набір для чаювання: гарний чайник і чашка, або ж на додачу добірка екзотичних чаїв. Сертифікат у книжковий магазин або будь-який інший (залежить від інтересів самого вчителя). Смачний шоколад або кошик фруктів. Посуд. Доволі практично і зайвим точно не буде. Pixabay Фотоальбом. У нього можна вклеїти фото вашого класу з веселих шкільних років. Набір записників з якісних матеріалів. Персоналізований щоденник або планер. Набір еко-канцелярії: ручки, блокноти, та інші корисні дрібнички з природних матеріалів. Якісний турнікет: адже в наші часи це не лише необхідність, але й справжня знахідка. Насправді важливо не те, що дитина подарує, а як вона це зробить. Одними із найкращих подарунків вчителю в цей час будуть старанність та навчання учня. Крім того, під час війни багато педагогів просять учнів не дарувати на свято квіти чи інші коштовні презенти, а просять задонатити на військо, якому як ніколи потрібна допомога. Якщо ти підтримуєш цю ідею — запропонуй батьківському комітету зробити саме так. Раніше ми розповідали, як зрозуміти, що дитині потрібна допомога в навчанні, та як обрати репетитора. До слова, чи треба такий помічник у молодшій школі? Читай про все це за посиланням. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Подарунки, Школа Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter