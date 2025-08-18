Коли День вчителя 2025 в Україні та що найкраще подарувати освітянам

Школярі та їхні батьки в очікуванні 1 вересня! А вже незабаром на українських освітян чекає ще одне важливе свято — День вчителя!

Коли відзначають День учителя у 2025 році в Україні? Яка історія свята та кого вітати цього дня — все це у матеріалі!

Коли День вчителя у 2025 році

Головне свято освітян в Україні відзначають у першу неділю жовтня. Цьогоріч День учителя припадає на неділю, 5 жовтня.

День вчителя 2025: історія свята

Вперше свято почали відзначати у Бразилії, в маленькій школі міста Сан-Пауло. Цікаво, що майже 200 років тому бразильський Імператор Педро I видав Указ про початкову освіту.

Згідно з указом, в кожному населеному пункті країни мала бути своя школа для навчання дітей азбуці.

Як відомо, вперше День вчителя відсвяткували у 1947 році. Того дня педагоги та учні організували затишне свято і принесли до школи випічку власного приготування.

А от в Україні відзначати свято педагогів почали відносно нещодавно, 30 років тому.

До Дня вчителя у школах організовуються різноманітні святкові заходи, основна мета яких — подякувати за щоденну непросту працю.

Подарунки на День вчителя

Що подарувати вчительці на День вчителя 2025 замість квітів? Вікна зібрали цікавий список презентів.

Набір напоїв: чай або кава у подарунковому упакуванні.

Набір для чаювання: гарний чайник і чашка, або ж на додачу добірка екзотичних чаїв.

Сертифікат у книжковий магазин або будь-який інший (залежить від інтересів самого вчителя).

Смачний шоколад або кошик фруктів.

Посуд. Доволі практично і зайвим точно не буде.

Фотоальбом. У нього можна вклеїти фото вашого класу з веселих шкільних років.

Набір записників з якісних матеріалів.

Персоналізований щоденник або планер.

Набір еко-канцелярії: ручки, блокноти, та інші корисні дрібнички з природних матеріалів.

Якісний турнікет: адже в наші часи це не лише необхідність, але й справжня знахідка.

Насправді важливо не те, що дитина подарує, а як вона це зробить. Одними із найкращих подарунків вчителю в цей час будуть старанність та навчання учня.

Крім того, під час війни багато педагогів просять учнів не дарувати на свято квіти чи інші коштовні презенти, а просять задонатити на військо, якому як ніколи потрібна допомога.

Якщо ти підтримуєш цю ідею — запропонуй батьківському комітету зробити саме так.

Раніше ми розповідали, як зрозуміти, що дитині потрібна допомога в навчанні, та як обрати репетитора. До слова, чи треба такий помічник у молодшій школі? Читай про все це за посиланням.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!