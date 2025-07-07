Для тебе Батьківство

Пакунок школяра: як батькам отримати 5000 грн від держави

Юлія Хоменко, редакторка сайту 07 Липня 2025, 15:00
Пакунок школяра: як батькам отримати 5000 грн від держави
Фото Pexels

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