Пакунок школяра: як батькам отримати 5000 грн від держави

Уряд України запускає виплату Пакунок школяра — 5 тисяч гривень для сімей першокласників, які навчатимуться офлайн. Ця допомога допоможе батькам придбати все необхідне для школи.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, підкресливши, що це важлива підтримка для батьків у період шкільної підготовки.

Кожна українська родина зможе подати заявку на отримання допомоги через платформу Дія, — розповів глава уряду.

Виплата покликана покрити витрати на придбання шкільного приладдя, необхідних книжок, одягу та взуття. Гроші надаватимуться виключно у безготівковій формі — розрахунок здійснюватиметься банківською карткою, що гарантує цільове використання.

За його словами, міністерство соціальної політики найближчим часом докладно повідомить про умови та порядок подачі заявок на отримання Пакунка школяра.

Він також запевнив, що виплата жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних виплат.

Він додав, що запуск програми — це лише перший крок із низки новацій, спрямованих на створення комфортних умов для життя і роботи в Україні, аби українці мали всі можливості залишатися і розвиватися у своїх громадах.

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Як отримати Пакунок школяра:

Заявку можна буде подати через застосунок Дія;

Міністерство соціальної політики України найближчим часом надасть усі деталі та інформацію про старт подачі заявок;

Виплата у 5 тисяч гривень здійснюватиметься лише в безготівковій формі;

Гроші можна буде використовувати виключно для оплати карткою товарів, необхідних для школи;

Виплата призначена для кожної української родини, яка відповідає критеріям;

Отримання 5 тисяч гривень за новою програмою жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій або інших соціальних виплат.

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