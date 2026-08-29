Як зробити шкільний перекус корисним: у МОЗ надали рекомендації

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) надало детальні поради батькам, як зробити шкільний перекус для дитини не тільки смачним, а ще й корисним.
Відповідні рекомендації оприлюднила пресслужба МОЗ.
Як зробити шкільний перекус корисним
Бутерброди або солодощі не є хорошим варіантом для шкільного ланчбоксу, оскільки дитині потрібні не тільки калорії, а ще й вітаміни та мінерали. Підбираючи продукти, варто орієнтуватися на їхній вплив на школяра, якому треба мати достатній запас енергії та гарну концентрацію.
МОЗ рекомендує давати дитині в школу
- різнокольорові сезонні овочі, фрукти та ягоди (половина перекусу)
- запечене м’ясо курки, тушковану квасолю, варений нут, густий грецький йогурт без цукру (тваринний та рослинний білок має скласти чверть від усієї порції їжі)
- цільнозерновий хлібець/хліб, несолодке домашнє вівсяне печиво, невелику порцію готової каші розміром з кулак дитини (складні вуглеводи мають становити чверть перекусу)
- горіхи, насіння (корисні рослинні жири підтримують здоров’я серцево-судинної системи, мозку та шкіри)
- пляшку питної води, також можна покласти з собою несолодкий чай або компот без доданого цукру
МОЗ не рекомендує давати дитині в школу
- усе, що швидко псується: тістечка з кремом, яйця, рибу, м’який сир
- продукти із високим вмістом солі: ковбаси, сосиски, паштети, консерви
- солодощі з магазину, їх краще замінити на свіжі фрукти або ягоди, невелику порцію сухофруктів
- напої із доданим цукром
Раніше ми писали, як ти можеш покращити харчування своєї дитини: п’ять помилок, які роблять батьки.
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