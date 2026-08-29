Для тебе Батьківство

Як зробити шкільний перекус корисним: у МОЗ надали рекомендації

Марина Слизовська 29 Серпня 2026, 19:00 2 хв.
ланчбокс у школу
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь