Як зробити шкільний перекус корисним: у МОЗ надали рекомендації

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) надало детальні поради батькам, як зробити шкільний перекус для дитини не тільки смачним, а ще й корисним.

Відповідні рекомендації оприлюднила пресслужба МОЗ.

Як зробити шкільний перекус корисним

Бутерброди або солодощі не є хорошим варіантом для шкільного ланчбоксу, оскільки дитині потрібні не тільки калорії, а ще й вітаміни та мінерали. Підбираючи продукти, варто орієнтуватися на їхній вплив на школяра, якому треба мати достатній запас енергії та гарну концентрацію.

МОЗ рекомендує давати дитині в школу

різнокольорові сезонні овочі, фрукти та ягоди (половина перекусу)

запечене м’ясо курки, тушковану квасолю, варений нут, густий грецький йогурт без цукру (тваринний та рослинний білок має скласти чверть від усієї порції їжі)

цільнозерновий хлібець/хліб, несолодке домашнє вівсяне печиво, невелику порцію готової каші розміром з кулак дитини (складні вуглеводи мають становити чверть перекусу)

горіхи, насіння (корисні рослинні жири підтримують здоров’я серцево-судинної системи, мозку та шкіри)

пляшку питної води, також можна покласти з собою несолодкий чай або компот без доданого цукру

МОЗ не рекомендує давати дитині в школу

усе, що швидко псується: тістечка з кремом, яйця, рибу, м’який сир

продукти із високим вмістом солі: ковбаси, сосиски, паштети, консерви

солодощі з магазину, їх краще замінити на свіжі фрукти або ягоди, невелику порцію сухофруктів

напої із доданим цукром

Раніше ми писали, як ти можеш покращити харчування своєї дитини: п’ять помилок, які роблять батьки.

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