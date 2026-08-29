О котрій годині краще снідати, щоб довше жити: результати дослідження

Ми звикли ретельно обирати, що саме покласти на тарілку, щоб залишатися здоровими. Проте масштабне дослідження за участю американців показало: те, о котрій годині ви з’їдаєте першу та останню порцію їжі за день, має не менше значення для вашого довголіття.

Дослідники проаналізували дані понад 31 тисячі дорослих віком від 40 років (збиралися з 1999 по 2018 рік). Люди детально записували, що і коли вони їли. Порівнявши ці графіки харчування зі статистикою смертності до кінця 2019 року, вчені побачили дуже цікаву закономірність. Про це йдеться у дослідженні, яке опублікуване в Європейському журналі клінічного харчування.

Коли краще снідати

Під першим прийомом їжі науковці мали на увазі будь-яку калорійну їжу чи напій, спожиті після 4-ї ранку. Виявилося, що що далі ви відтягуєте сніданок, то вищі ризики для здоров’я.

7:00 – 8:00 ранку виявився найоптимальнішим часом;

Якщо ти снідаєш з 8:00 до 10:00 , ризик передчасної смерті зростає на 10%;

Перший прийом їжі з 10:00 до 12:00 збільшує цей показник на 19%;

А от для тих, хто взагалі не їсть до полудня , ризик зростає аж на 29%.

Ще тривожніша ситуація із серцево-судинними захворюваннями: якщо людина регулярно снідає після 12:00, ризик померти від хвороб серця стрибає на 46%. Дослідники підрахували, що у 50-річному віці прихильники такого пізнього харчування можуть втратити в середньому близько 2,5 років життя.

Вечеря: чому занадто рано — це теж погано

А от із останнім прийомом їжі результати виявилися справді несподіваними. Графік ризику нагадував латинську літеру U.

Найнижчі ризики для здоров’я були у тих, хто вечеряв близько 20:00. Ті, хто спустошував холодильник після півночі, цілком очікувано мали на 27% вищий ризик смертності.

Проте сюрпризом стало те, що занадто рання вечеря (до 19:00) теж не пішла на користь — ризик смертності у цій групі був на 13% вищим, ніж у тих, хто їв між сьомою та восьмою вечора.

Старший автор дослідження Чжилей Шань з Університету науки і техніки Хуачжун застерігає від радикальних кроків.

— Це не означає, що 19:00-20:00 є універсальним ідеальным часом для всіх без винятку, — пояснює вчений.

Річ у тім, що це дослідження показує зв’язок, а не пряму причину. Пізнє харчування дійсно може збивати наші циркадні ритми (внутрішній біологічний годинник) та псувати обмін речовин. Проте є й інший бік медалі.

Наприклад, люди, які вечеряють занадто рано, часто роблять це через похилий вік, наявні хвороби або поганий апетит. А ті, хто їсть пізно вночі, можуть працювати позмінно, страждати від безсоння чи мати високий рівень стресу. Тобто дивний час прийому їжі може бути лише маркером того, що зі здоров’ям чи способом життя людини вже щось не так.

Тому науковці радять не впадати в крайнощі. Уважно прислухайтеся до свого організму, але, за можливості, не варто ігнорувати ранковий сніданок і перетворювати вечерю на нічний набіг на кухню.

Певні продукти краще взагалі не їсти на вечерю. Ми розповідали, які саме та чому.

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