Стиль життя

О котрій годині краще снідати, щоб довше жити: результати дослідження

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Серпня 2026, 09:00 3 хв.
О котрій годині краще снідати, щоб довше жити
Фото Pexels

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