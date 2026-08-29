Усікновення глави Іоанна Хрестителя: коли відзначають, що не можна робити та чому так називається

Щороку 29 серпня за новим стилем, а 11 вересня за старим віряни відзначають день Усікновення глави Іоанна Хрестителя. Ця подія зафіксована у Святих Писаннях. Ця дата є важливою для християнства — великого пророка Іоанна Хрестителя стратили за те, що він похрестив Ісуса.

У ці дні заведено дотримуватися суворого посту в знак вшанування пам’яті важливій постаті для християнської віри.

Усікновення глави Іоанна Хрестителя: історія і традиції свята

Цього дня згадують насильницьку смерть Іоана Хрестителя — пророка, який прийшов на землю, щоб провести святе водне хрещення Ісуса Христа. За біблійними переказами, помер через відсічення голови, на яке царя Ірода підмовила його дружина Іродіада.

Пророк засуджував царя за те, що він та Іродіада були близькими кровними родичами та фактично жили у стані інцесту. Заради помсти під час святкування жінка підмовила свою дочку від першого шлюбу станцювати перед царем, щоб увійти в його милість.

Коли Ірод запропонував їй будь-який подарунок, вона негайно попросила голову Іоана Хрестителя. Згодом пророка стратили.

Що не можна робити на Усікновення глави Іоанна Хрестителя

Цього дня не можна робити практично нічого — варто бути незайнятим та зануреним у власні думки. Суворо забороняється у свято Усікновення глави Іоанна Хрестителя:

Накривати столи та подавати на них страви на тарілках;

Вживати їжу тваринного походження;

Сваритися та з’ясовувати стосунки;

Брати до рук ножі чи пилки та тим паче щось робити з їхньою допомогою;

Вживати фрукти та овочі червоного кольору;

Співати, танцювати та веселитися;

Забороняється одружуватися, вінчатися та хрестити дітей.

Вважається, що цього дня не можна різати нічого круглої форми: така дія може спаплюжити жертву Іоанна Хрестителя та обставини його смерті.

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