Стиль життя Свята

Усікновення глави Іоанна Хрестителя: коли відзначають, що не можна робити та чому так називається

Вікторія Мельник, журналістка сайту 29 Серпня 2026, 08:00 2 хв.
головосік
Фото Unsplash

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