Церковний календар 2024 рік: нові дати святкування для вірян

Довгий час українські православні та греко-католики відзначали церковні свята за старим юліанським календарем, який відстає від сучасного на 13 днів. Однак ПЦУ та УГКЦ з 1 вересня перейшли на святкування за новим стилем. Тому церковний календар 2024 року зазнає змін.
Відрізнятися будуть лише дні святкування Великодня та початок поста, а також пов’язаних з ним свят, зокрема Трійці, Вербної неділі та Вознесіння Господнього.
Тому важливо запам’ятати нові дати, які наповнять церковний календар 2024.
Хоч якою б не була погода на вулиці, але завжди можна розпочати підготовку до різдвяних свят, якщо цього бажає душа. Читай, що не можна робити на Різдво, щоб точно бути напоготові.
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