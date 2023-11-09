Церковний календар 2024 рік: нові дати святкування для вірян

Довгий час українські православні та греко-католики відзначали церковні свята за старим юліанським календарем, який відстає від сучасного на 13 днів. Однак ПЦУ та УГКЦ з 1 вересня перейшли на святкування за новим стилем. Тому церковний календар 2024 року зазнає змін.

Відрізнятися будуть лише дні святкування Великодня та початок поста, а також пов’язаних з ним свят, зокрема Трійці, Вербної неділі та Вознесіння Господнього.

Тому важливо запам’ятати нові дати, які наповнять церковний календар 2024.

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Церковний календар 2024

Січень у церковному календарі

1 січня 2024 року — свято Пресвятої Богородиці діви Марії;

6 січня 2024 року — Богоявлення Господнє (Водохреща).

Лютий у церковному календарі

2 лютого 2024 року — Стрітення Господнє;

14 лютого 2024 року — Попільна середа (початок Великого католицького поста).

Березень у церковному календарі

18 березня 2024 року — початок Великого посту у православних;

19 березня 2024 року — День святого Йосипа;

24 березня 2024 року — Пальмова Неділя (Вхід Господній в Єрусалим, остання неділя перед Великоднем);

25 березня 2024 року — Благовіщення Діви Марії у греко-католиків;

30 березня 2024 року — Закінчення Великого католицького посту;

31 березня 2024 року — Великдень за західним обрядом (у католиків).

Квітень у церковному календарі

4 квітня 2024 року — День святого Ісидора;

9 квітня 2024 року — Радуниця.

Травень у церковному календарі

4 травня 2024 року — Закінчення Великого посту за східним обрядом;

5 травня 2024 року — Великдень за східним обрядом (у православних);

9 травня 2024 року — Вознесіння Господнє за західним обрядом;

19 травня 2024 року — Зіслання Святого Духу (П’ятидесятниця);

26 травня 2024 року — Свята Трійця;

30 травня 2024 року — Свято Пресвятої Євхаристії.

Червень у церковному календарі

11 червня 2024 року — День Святого Варнави;

13 червня 2024 року — День Святого Антонія та Вознесіння Господнє за східним обрядом;

23 червня 2024 року — Трійця за східним обрядом;

24 червня 2024 року — Різдво святого Іоанна Хрестителя, або ж його ще називають Івана Купала;

29 червня 2024 року — День святих апостолів Петра і Павла.

Липень у церковному календарі

20 липня 2024 року — День пророка Іллі;

26 липня 2024 року — День батьків Пресвятої Діви Марії святих Йоакима та Анни.

Серпень у церковному календарі

1 серпня 2024 року — Маковія (Медовий Спас)

6 серпня 2024 року — Преображення Господнє (Яблучний Спас)

15 серпня 2024 року — Успіння та Вознесіння Діви Марії;

16 серпня 2024 року — Горіховий Спас.

Вересень у церковному календарі

8 вересня 2024 року — Різдво Пресвятої Богородиці;

14 вересня 2024 року — Воздвиження Хреста Господнього.

Жовтень у церковному календарі

1 жовтня 2024 року — Покров Пресвятої Богородиці.

Листопад у церковному календарі

1 листопада 2024 року — День усіх святих;

21 листопада 2024 року — Введення Богородиці у храм.

Грудень у церковному календарі

6 грудня 2024 року — День Святого Миколая;

24 грудня 2024 року — Святвечір;

25 грудня 2024 року — Різдво Христове;

29 грудня 2024 року — День Святого сімейства.

Хоч якою б не була погода на вулиці, але завжди можна розпочати підготовку до різдвяних свят, якщо цього бажає душа. Читай, що не можна робити на Різдво, щоб точно бути напоготові.

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