Третя Пречиста, початок Різдвяного посту та інші. Церковний календар на листопад 2023 — старий та новий стиль

Згідно з новим церковним календарем, на листопад припадають кілька важливих церковних свят. Деякі з них раніше відзначали у грудні. Людям все ще важко звикати до нових дат, адже можна заплутатися, але треба звикати до нового календаря ПЦУ.

Ми розповімо, які церковні свята будуть у листопаді 2023 та які дати за новим і старим стилем.

Церковні свята у листопаді 2023: головні дати

Деякі зі свят, які раніше відзначали у грудні, зараз відзначають у листопаді. Це може бути незвичним та дивувати. Ми розповімо про кожне свято та що потрібно про нього знати.

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8 листопада (21 листопада) — Собор архістратига Михаїла

Архангела Михаїла називають архистратигом, адже він очолив небесне воїнство, яке повстало проти ангелів, що відійшли від Бога та йшли за Люцифером.

Згідно з ієрархією ангельських чинів, Архангели благовістують людям про Тайни Божі, відкривають Божу волю. Традиційно Архангелу Михаїлу молилися про допомогу в позбавленні від скорботи, заступництво державі, порятунок і збереження Батьківщини.

Святкування Собору Архистратига Михаїла було встановлено на початку 4 сторіччя на Помісному Лаодикійському Соборі.

15 листопада (28 листопада) — початок Різдвяного посту

Згідно з новим календарем ПЦУ, Різдвяний піст починається 15 листопада. Він також має назву Пилипів піст, адже він починається на наступний день після святкування пам’яті святого апостола Пилипа.

Цей Різдвяний піст має підготувати вірян до одного з головний релігійних свят — Різдва. Він триває 40 днів. Раніше ми розповідали, як дотримуватися Різдвяного посту.

21 листопада (4 грудня) — Введення в храм Пресвятої Богородиці

Введення в храм Пресвятої Богородиці ще називають Третя Пречиста. Це свято належить до числа 12 найважливіших свят в церковному календарі. Вважається, що у цей день батьки привели Діву Марію в Єрусалимський храм для служіння Богу.

Введення Богородиці у храм вперше відзначили у 500-их роках, а у 14 сторіччі його включили до числа двунадесятих.

24 листопада (7 грудня) — святої великомучениці Катерини

Згідно з переказами, Свята великомучениця Катерина була дочкою Конста — управителя Олександрії Єгипетської за часів імператора Максиміна. Мати дівчини таємно сповідувала християнство. Катерина була дуже розумна, гарна й освічена. Їй неодноразово пропонували вийти заміж, але вона сказала, що вийде за того, хто її перевершить у всьому. Тоді мати Катерини повела її за порадою до свого духівника. Старець сказав, що знає юнака, який перевершує її у всьому.

Старець вручив Катерині ікону Божої Матері з Ісусом на руках і звелів з вірою молитися до Цариці Небесної — Матері того самого Нареченого дарувати бачити Її Сина.

Дівчина молилася цілу ніч, тоді їй з’явилося видіння, але Ісус сказав, що не може дивитися на Катерину, адже вона неохрещена, як і всі язичники.

Катерина пішла до старця, прийняла християнство та охрестилася. Знову почала молитися і в новому видінні Ісус подарував їй перстень, обручивши її собі. Коли дівчина прокинулася, то побачила на руці перстень.

Імператор Максиміан прирікав на смерть усіх християн. Катерина теж зізналася у вірі, але її краса вразила імператора і він послав людей, щоб переконати її відмовитися від віри. Утім, вона змогла навернути людей імператора до християнства. Тоді Максиміан наказав піддати Катерину Мукам та кинути до в’язниці.

Її хотіли стратити, але з’явився Ангел та зруйнував знаряддя покарання. Свята Катерина непохитно засвідчила вірність своєму Небесному Нареченому — Христу, і з молитвою до Нього сама поклала голову на плаху під меч ката.

Читати на тему Не всі дати змістяться: коли відзначатимуть релігійні свята за новим календарем ПЦУ Розповідаємо про дати головних релігійних свят за новим календарем ПЦУ.

30 листопада (13 грудня) — святого апостола Андрія Первозванного

Святий апостол Андрій Первозванний був родом з Віфсаїди Галілейської. Пізніше переїхав до Капернаумі, де з братом займався риболовлею. З юних років апостол Андрій відрізнявся молитовною налаштованістю до Бога.

Згодом став учнем святого пророка Іоанна Хрестителя, який сповістив про пришестя у світ Спасителя. Святий апостол Андрій став першим учнем Христа і першим, хто сповідав Його Месією, привівши до Христа свого старшого брата Симона, майбутнього апостола Петра.

Після Воскресіння і Вознесіння Христового, свідком якого також був святий апостол Андрій, він повернувся в Єрусалим. Разом з іншими апостолами і Пресвятою Богородицею сповнився Духа Святого. З проповіддю Слова Божого святий апостол Андрій здійснив кілька подорожей, під час яких тричі повертався в Єрусалим. Він пройшов Малу Азію, Фракію, Македонію, Скіфію, Причорномор’я.

У місті Патри він вилікував важко хворих, що переконало людей стати християнами. Але очільник міста Егеат залишався язичником і наказав стратити Андрія.

За переказами, хрест, на якому був розп’ятий святий апостол Андрій Первозванний, мав форму літери Х та отримав назву Андріївський хрест. Два дні апостол з хреста вчив присутніх навколо городян. Люди почали бунтувати й вимагати зняти Андрія з хреста, тоді Егеат наказав це зробити.

Але святий апостол став молитися, щоб Господь нагородив його хресної смерті. І той таки помер, як люди не намагалися його зняти. Жінка Егеата зняла тіло і поховала Андрія з честю.

Батьківські суботи у листопаді

У листопаді будуть відзначати дві батьківські поминальні суботи: 4 листопада — Михайлівську та 11 листопада — перед Різдвяним постом.

Традиційно у ці дні зранку йдуть до храму на поминальну службу. Запалюють свічки за упокій, подають записки про поминання. До храму приносять панахиду та надають милостиню нужденним.

У листопаді вже починається Різдвяний піст, який готує нас до одного з найважливіших релігійних свят. Раніше ми розповідали, що не можна робити на Різдво.

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