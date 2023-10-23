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Третя Пречиста, початок Різдвяного посту та інші. Церковний календар на листопад 2023 — старий та новий стиль

Богдана Макалюк, журналістка сайту 23 Жовтня 2023, 13:40
Церковні свята у листопаді 2023: детальний церковний календар свят
Фото: Unsplash

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