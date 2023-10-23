Праздники

Третья Пречистая, начало Рождественского поста и другие. Церковный календарь на ноябрь 2023 — старый и новый стиль

Богдана Макалюк, журналист сайта 23 октября 2023, 13:40
Церковні свята у листопаді 2023: детальний церковний календар свят
Фото: Unsplash

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