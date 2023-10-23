Третья Пречистая, начало Рождественского поста и другие. Церковный календарь на ноябрь 2023 — старый и новый стиль

Согласно новому церковному календарю, на ноябрь приходится несколько важных церковных праздников. Некоторые из них ранее отмечали в декабре. Людям все еще тяжело привыкать к новым датам, ведь можно запутаться, но нужно привыкать к новому календарю ПЦУ.

Мы расскажем, какие церковные праздники будут в ноябре 2023 и какие даты по новому и старому стилю.

Церковные праздники в ноябре 2023 года: главные даты

Некоторые из праздников, ранее отмечавшихся в декабре, сейчас отмечают в ноябре. Это может быть необычным и удивлять. Мы расскажем о каждом празднике и что нужно о нем знать.

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8 ноября (21 ноября) — Собор архистратига Михаила

Архангела Михаила называют архистратигом, ведь он возглавил небесное воинство, восставшее против ангелов, отпавших от Бога и следовавших за Люцифером.

Согласно иерархии ангельских чинов, Архангелы благовествуют людям о Тайнах Божьих, открывают Божью волю. Традиционно Архангелу Михаилу молились о помощи в избавлении от скорби, покровительстве государства, спасении и сохранении Родины.

Празднование Собора Архистратига Михаила было установлено в начале 4 века на Поместном Лаодикийском Соборе.

15 ноября (28 ноября) — начало Рождественского поста

Согласно новому календарю ПЦУ, Рождественский пост начинается 15 ноября. Он также называется Филиппов пост, ведь он начинается на следующий день после празднования памяти святого апостола Филиппа.

Этот Рождественский пост должен подготовить верующих к одному из главных религиозных праздников — Рождества. Он длится 40 дней. Ранее мы рассказывали, как соблюдать Рождественский пост.

21 ноября (4 декабря) — Введение в храм Пресвятой Богородицы

Введение в храм Пресвятой Богородицы еще называют Третья Пречистая. Этот праздник принадлежит к числу 12 важнейших праздников в церковном календаре. В этот день родители привели Деву Марию в Иерусалимский храм для служения Богу.

Введение Богородицы в храм впервые отметили в 500-х годах, а в 14 веке его включили в число двунадесятых.

24 ноября (7 декабря) м святой великомученицы Екатерины

Согласно преданию, Святая великомученица Екатерина была дочерью Конста — управляющего Александрией Египетской во времена императора Максимина. Мать девушки тайно исповедовала христианство. Екатерина была очень умная, красивая и образованная. Ей неоднократно предлагали выйти замуж, но она сказала, что выйдет за того, кто ее превзойдет во всем. Тогда мать Екатерины повела ее за советом к своему духовнику. Старец сказал, что знает юношу, превосходящего ее во всем.

Старец вручил Екатерине икону Божией Матери с Иисусом на руках и велел с верой молиться к Царице Небесной — Матери того самого Жениха позволить видеть Ее Сына.

Девушка молилась всю ночь, тогда ей появилось видение, но Иисус сказал, что не может смотреть на Екатерину, ведь она не крещена, как и все язычники.

Екатерина пошла к старцу, приняла христианство и крестилась. Снова начала молиться и в новом видении Иисус подарил ей перстень, обручив ее себе. Когда девушка проснулась, то увидела на руке перстень.

Император Максимин обрекал насмерть всех христиан. Екатерина тоже призналась в вере, но ее красота поразила императора и он послал людей, чтобы убедить ее отказаться от веры. Впрочем, она смогла обратить людей императора в христианство. Тогда Максимиан приказал подвергнуть Екатерину мукам и бросить в тюрьму.

Ее хотели казнить, но появился Ангел и разрушил орудие наказания. Святая Екатерина твердо засвидетельствовала верность своему Небесному Жениху — Христу, и с молитвой к Нему сама положила голову на плаху под меч палача.

Читать по теме Не все даты сместятся: когда будем отмечать религиозные праздники по новому календарю ПЦУ Рассказываем о датах главных религиозных праздников по новому календарю ПЦУ.

30 ноября (13 декабря) — святого апостола Андрея Первозванного

Святой апостол Андрей Первозванный был родом из Вифсаиды Галилейской. Позже переехал в Капернаум, где с братом занимался рыбалкой. С юных лет апостол Андрей отличался молитвенным настроением к Богу.

Впоследствии стал учеником святого пророка Иоанна Крестителя, возвестившего о пришествии в мир Спасителя. Святой апостол Андрей стал первым учеником Христа и первым, кто исповедовал Его Мессию, приведя ко Христу своего старшего брата Симона, будущего апостола Петра.

После Воскресения и Вознесения Христова, свидетелем которого также был святой апостол Андрей, он вернулся в Иерусалим. Вместе с другими апостолами и Пресвятой Богородицей исполнился Духом Святым. С проповедью Слова Божьего святой апостол Андрей совершил несколько путешествий, во время которых трижды возвращался в Иерусалим. Он прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, Скифию, Причерноморье.

В городе Патры он вылечил тяжело больных, что убедило людей стать христианами. Но глава города Эгеат оставался язычником и приказал казнить Андрея.

По преданию, крест, на котором был распят святой апостол Андрей Первозванный, имел форму буквы Х и получил название Андреевский крест. Два дня апостол с креста учил собравшихся вокруг горожан. Люди начали бунтовать и требовать снять Андрея с креста, тогда Эгеат велел это сделать.

Но святой апостол стал молиться, чтобы Господь наградил его крестной смертью. И тот умер, как люди не пытались его снять. Жена Эгеата сняла тело и похоронила Андрея с честью.

Родительские субботы в ноябре

В ноябре будут отмечать две родительские поминальные субботы: 4 ноября — Михайловскую и 11 ноября — перед Рождественским постом.

Традиционно в эти дни утром идут в храм на поминальную службу. Зажигают свечи за упокой, подают записки о поминовении. В храм приносят панихиду и дают милостыню нуждающимся.

В ноябре уже начинается Рождественский пост, готовящий нас к одному из важнейших религиозных праздников. Ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Рождество.

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