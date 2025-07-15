Молитва за успішне складання іспитів: для учня, студента і його батьків

У бентежні миті, коли серце завмирає від напруги перед іспитом, багато хто шукає підтримки не лише в знаннях, а й у небесній силі.

І в цьому немає нічого дивного. Молитва — це не магія, вона не замінює підготовки, це духовне прохання до вищих сил, що можуть підтримати та заспокоїти.

Тому звернення до Бога, Миколи Чудотворця чи ангела-охоронця стає внутрішньою опорою, що допомагає зібратись і діяти впевнено.

Молитви за успішне складання іспиту — у матеріалі.

Молитва Миколі Чудотворцю за успішне складання іспиту

Одним із найулюбленіших святих, до якого звертаються у скрутні хвилини, є Святий Миколай Чудотворець. Його ще здавна шанують як покровителя учнів.

Люди вірять, що Миколай допомагає тоді, коли щиро просиш і сам (-а) докладаєш зусиль.

Святий отче Миколаю, чудотворче і заступнику, до тебе звертаюся з проханням: допоможи мені в час іспиту. Заспокой мої думки, направ мене на правильну відповідь, відкрий пам’ять і даруй спокій.

Хай труд моїх днів не буде марним, а сили не зрадять. Благослови мене на успіх, якщо це буде на добро душі моїй. Амінь.

Молитва за успішне складання іспиту до ангела-охоронця

Вважається, що ангел-охоронець допомагає зосередитися і підтримати внутрішній спокій. Трапляється, після молитви до нього ясніє голова і здається, що поруч хтось невидимо підтримує.

Ангеле Божий, хранителю мій святий, прошу тебе: будь зі мною в ці хвилини. Віджени страх і тривогу, просвіти мій розум, зміцни віру в себе. Нехай моє серце буде спокійним, а розум ясним. Поведи мене дорогою впевненості й допоможи достойно скласти іспит. Амінь.

Молитва за успішне складання іспиту

Молитва до Бога — це прохання, яке слід проговорити щиро, і не для того, щоб обійти труднощі, а щоб їх достойно подолати.

Господи, подай мені мудрість, розуміння і спокій серця. Даруй мені силу пам’яті, ясність розуму і твердість духу, щоб я міг (могла) використати всі знання, що набув (-ла).

Нехай все, що я вчив (-ла), відкриється переді мною у потрібний момент. Заради Твоєї любові і милості, допоможи мені пройти це випробування достойно. Амінь.

Молитва батьків за успішне складання іспиту

Господи милосердний, у Твої руки віддаю свою дитину. Допоможи їй у цей відповідальний час. Даруй їй ясність думки, спокій, уважність, силу не злякатися, не розгубитися, а з гідністю пройти випробування.

Благослови її працю і нехай буде успіх згідно з Твоєю волею. Захисти її Твоєю любов’ю, як я захищаю її молитвою. Амінь.

Найважливіше, що варто пам’ятати: молитва за успішне складання іспиту не може замінити підготовки до нього і старання. Вона лише додає впевненості та свідчить про готовність подолати труднощі. Якщо все щиро — небеса обов’язково почують.

