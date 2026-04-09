Чому Благодатний вогонь сходить на православний Великдень: версії, які пояснюють щорічне диво

Щороку віряни східного обряду чекають на ще одне підтвердження величності свята Пасхи — сходження Благодатного вогню у храмі Гробу Господнього. Існує багато прикмет, пов’язаних з цим явищем, наприклад, сходження вогню вважають підтвердженням Божої милості до людства і відтягненням настання апокаліпсиса.

Але чому Благодатний вогонь сходить на православну Пасху і чи є цьому пояснення? Ми зібрали різні версії, чому так відбувається.

Що таке Благодатний вогонь і як він сходить

Перша згадка про Благодатний вогонь в Єрусалимі датується ще IV століттям. А вперше дивом це явище стали називати у 870 році, коли чернець латинського походження, на ім’я Бернард сказав:

У святу суботу, напередодні Великодня, вранці починається служіння в цій церкві, й по здійсненні служіння співається “Господи помилуй!” доти, поки по явленню ангела не запалиться світло в лампадах, які висять над згаданою труною.

У наші часи Благодатний вогонь сходить у суботу перед православною Пасхою. Відбувається це у Кувуклії — каплиці, зведеній над храмом Гробу Господнього.

Аби уникнути навмисного запалення вогню, у храмі гасять усі свічки й лампадки, саму каплицю оглядають делегації всіх християнських конфесій, а потім приміщення зачиняють і опечатують.

З 14 до 15 години дня Єрусалимський патріарх заходить у каплицю зі свічками й лампадами, читаючи молитву. У результаті молитви на принесені свічки сходить вогонь, який не обпалює шкіру протягом перших кількох хвилин. Його вважають таким, що може виліковувати різні хвороби, тому вогонь розвозять у різні куточки світу.

Трансляцію сходження благодатного вогню можна онлайн спостерігати в You Tube.

А що буде, якщо не зійде Благодатний вогонь? У такому випадку, на думку богословів та вірян, слід очікувати наближення кінця світу, що принесе із собою катастрофи. Хоча існує і менш песимістичний прогноз.

Чому Благодатний вогонь сходить на православну Пасху: теорії й думки

Єдиної версії, чому Благодатний вогонь сходить лише на православну Пасху, немає. Проте є низка теорій, звідки береться Благодатний вогонь саме у цей день, яку підтримують багато православних священників і богословів.

Наприклад, нібито:

православна віра є істинно правильною, що підтверджує сам Бог, посилаючи на землю Благодатний вогонь;

лише юліанський календар є правильним і таким, за яким віряни мають святкувати усі свята;

лише священники православної церкви знають тонкощі послідовності проведення Літанії — церковної служби. Саме тому Бог відповідає на їхні молитви.

Хоча деякі православні служителі скептично ставляться до явища Благодатного вогню. Настоятель Православної церкви України Епіфаній озвучив думку, що вогонь просто вносять і освячують, як воду, тому він отримує благодатну силу:

Дехто вірить, що вогонь сходить чудесним чином, але це більшою мірою спомин того першого чуда, яке було звершено в певний момент. І на знак цього воно відбувається кожного року.

А митрополит Білоцерківський і речник Православної церкви України Євстратій наводить думку, що внесок у популяризацію Благодатного вогню як дива від Бога зробили здебільшого священники РПЦ (Російської православної церкви):

Називати церемонію Святого світла, завершувану у Велику суботу, сходженням Благодатного вогню заведено в російській церковній традиції. Бо саме їй властиво поширювати акцент на речовині (вогні), а не на світлі, та підкреслювати винятково чудесну природу самої появи вогню.

Натомість він закликає вірян не вклонятися вогню, наче живому втіленню Бога, адже у будь-якому випадку це лише символ Божого воскресіння.

