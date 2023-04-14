Свята

Традиція чи забавка? Чому фарбують яйця на Пасху

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 14 Квітня 2023, 22:00
чому фарбують яйця на пасху
Фото: Pexels

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