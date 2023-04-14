Традиція чи забавка? Чому фарбують яйця на Пасху

Уже скоро християни святкуватимуть Великдень, тож господині готують паски, придивляються, яке їстимуть м’яско, та обирають, у який колір фарбуватимуть великодні яйця.

Як бачимо, Пасха має багато народних обрядів та традицій. Одні з них цілком зрозумілі, а над виникненням інших доводиться довго роздумувати. Зокрема, багатьох могло цікавити, чому фарбують яйця на Великдень.

Значення великодніх яєць

Ще в давнину яйця стали символом нового життя та воскресіння. Люди плекали цей символ і щороку готували яйця до дня Воскресіння Христа.

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Такого значення яйце набуло через Палестинські гробниці. Їх було заведено закривати великими валунами, усипальниця Христа — не виняток.

Звідси народилася аналогія: гробниця Ісуса приховувала в собі нове життя, так само як і яєчна шкаралупа, яка є місцем, де зароджується життя.

Чому фарбують яйця на Пасху: легенди

Кому могло спасти на думку фарбувати яйця, а головне — навіщо? Багато хто пояснює традицію численними легендами. Ми пропонуємо тобі кілька популярних.

Одна з них розповідає історію про Марію Магдалину. Вона прийшла до імператора Тіберія і принесла йому дарунок — біле яйце, яке символізувало воскресіння Христа.

Імператор не повірив звістці й сказав, що це так само неможливо, якби яйце, яке дала Магдалина, раптом стало червоним. Неочікувано від цих слів яйце почервоніло, і Тиберій вигукнув усім відомий вираз: “Воістину воскрес!”

З того часу повелася традиція робити крашанки червоного кольору. Вони символізують кров, яку пролив Ісус за гріхи людей.

Дехто пов’язує виникнення традиції з іншою легендою. Вона говорить, що Ісус в знак свого воскресіння роздавав крашанки зі свого гробу.

Ще одна легенда говорить, що на бенкеті після смерті Христа один із присутніх заявив, що повірить у воскресіння, лише коли засмажена курка на столі оживе, а зварені яйця — почервоніють. Згодом так і сталося.

Та це далеко не все. Вважалося, що саме червоним кольором Діва Марія розфарбовувала яйця, а потім розважала ними маленького Ісуса, звідси й традиція.

Раціональне пояснення: навіщо фарбують яйця на Пасху

У народі існує й більш раціональне пояснення виникнення традиції. Під час Великого посту заборонено їсти яйця, проте курям цього не поясниш, тож вони продовжували нестися.

Щоб не викидати й продовжити термін зберігання яєць, люди варили їх. Та оскільки варені яйця можна було сплутати з сирими, доводилося робити це у кольорових відварах, тим самим маркувати їх.

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