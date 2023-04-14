Традиция или развлечение? Почему красят яйца на Пасху

Уже скоро христиане будут праздновать Пасху, так что хозяйки готовят куличи, присматриваются, какое будут есть мясо, и выбирают, в какой цвет будут красить пасхальные яйца.

Как видим, у Пасхи много народных обрядов и традиций. Одни из них вполне понятны, а над появлением других приходится долго размышлять. В частности, многих могло интересовать, почему красят яйца на Пасху.

Значение пасхальных яиц

Еще в древности яйца стали символом новой жизни и воскресения. Люди лелеяли этот символ и каждый год готовили яйца ко дню Воскресения Христа.

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Такое значение яйцо приобрело благодаря Палестинским гробницам. Их было принято закрывать большими валунами, усыпальница Христа — не исключение.

Отсюда родилась аналогия: гробница Иисуса скрывала в себе новую жизнь, так же как и яичная скорлупа является местом, где зарождается жизнь.

Почему красят яйца на Пасху: легенды

Кому могло прийти в голову красить яйца, а главное зачем? Многие объясняют традицию многочисленными легендами, вот несколько популярных.

Одна из них рассказывает историю о Марии Магдалине. Она пришла к императору Тиберию и принесла ему подарок — белое яйцо, символизирующее воскресение Христа.

Император не поверил известию и сказал, что это так же невозможно, как если бы яйцо, которое дала Магдалина, вдруг стало красным. Неожиданно от этих слов яйцо покраснело, и Тиберий воскликнул всем известное выражение: “Воистину воскрес!”

С этого времени повелась традиция делать пасхальные яйца красного цвета. Они символизируют кровь, которую пролил Иисус за грехи людей.

Некоторые связывают возникновение традиции с другой легендой. Она говорит, что Иисус в знак своего воскресения раздавал пасхальные яйца из своей могилы.

Еще одна легенда говорит, что на пиру после смерти Христа один из присутствующих заявил, что поверит в воскресение, только когда зажаренная курица на столе оживет, а сваренные яйца покраснеют. Вскоре так и случилось.

Но это далеко не все. Считалось, что красным цветом Дева Мария раскрашивала яйца, а затем развлекала маленького Иисуса, отсюда и традиция.

Рациональное объяснение: зачем красят яйца на Пасху

В народе существует и более рациональное объяснение возникновения традиции. Во время Великого поста запрещено есть яйца, однако курам этого не объяснишь, поэтому они продолжали нестись.

Чтобы не выбрасывать и продлить срок хранения яиц, люди варили их. Но поскольку вареные яйца можно было спутать с сырыми, приходилось делать это в цветных отварах, тем самым маркировать их.

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