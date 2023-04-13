Как красить яйца свеклой: быстрые и действенные способы

Яйца красят свеклой или свекольным соком перед Пасхой. Скорлупа в таком случае приобретает красный, бледно-розовый или бордовый цвет.

Все зависит от того, на сколько времени ты оставишь яйца в свекольном отваре или соке. После покраски скорлупу слегка натирают растительным маслом, чтобы она блестела. Как красить яйца свеклой — читай в материале.

Как красить яйца свеклой: простой способ

Важно для такого метода использовать небольшие белые яйца. Достань яйца из холодильника и оставь при комнатной температуре. Тщательно промой свеклу, положи в кастрюлю, залей водой. Поставь на средний огонь. Доведи до кипения и вари еще 30–35 минут. Убавь огонь, положи в отвар соль и опусти яйца. Вари на медленном огне 15 минут. Готовую свеклу достань из отвара. Если хочешь использовать овощ для приготовления какого-либо блюда, остуди его под проточной водой. Яйца оставь в отваре до полного остывания. Отполируй яйца подсолнечным маслом перед подачей на стол. Важно, что такой метод окрашивания не даст очень яркого розового цвета, скорее получится пурпурный.

Как красить яйца с помощью свекольного отвара

Очисть и натри свеклу. Залей литром воды и поставь на огонь на 30 минут. Тем временем свари яйца вкрутую и остуди. Готовый отвар пропусти через сито или марлю и удали мякоть. В жидкую часть добавь уксус, потом яйца и оставь на два – три часа. Время от времени вынимай яйца для того, чтобы проверить оттенок. Готовые яйца просуши на салфетке или специальной подставке и протри маслом. Таким образом можно получить насыщенные яйца вишневого цвета.

Как красить яйца с помощью свекольного сока

Очисть свеклу, мелко натри или пропусти ее через мясорубку. Выжми с помощью марли сок и добавь в него уксус. Отдельно свари яйца вкрутую и остуди их. Положи в свекольный сок будущие окрашенные яйца и оставь на пару часов, время от времени контролируя цвет. Приблизительно через несколько часов скорлупа уже будет пудрового цвета, через пять – шесть часов — розового цвета. Если оставить их на ночь — бордового. Также итоговый оттенок зависит и от яйца, и сорта свеклы.

Как красить яйца мякотью свеклы

Способ окрашивания мякотью — один из самых спорных. Вареные яйца опускают в натертую свеклу и держат несколько часов.

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Но результат здесь может быть непредсказуемым, так как покрыть скорлупу равномерно таким пюре сложно. Данный вариант подойдет тем, кто любит интересные абстрактные рисунки и эксперименты.

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