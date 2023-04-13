Как красить яйца свеклой: быстрые и действенные способы

Яйца красят свеклой или свекольным соком перед Пасхой. Скорлупа в таком случае приобретает красный, бледно-розовый или бордовый цвет.
Все зависит от того, на сколько времени ты оставишь яйца в свекольном отваре или соке. После покраски скорлупу слегка натирают растительным маслом, чтобы она блестела. Как красить яйца свеклой — читай в материале.
Способ окрашивания мякотью — один из самых спорных. Вареные яйца опускают в натертую свеклу и держат несколько часов.
Но результат здесь может быть непредсказуемым, так как покрыть скорлупу равномерно таким пюре сложно. Данный вариант подойдет тем, кто любит интересные абстрактные рисунки и эксперименты.
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