Все лучшее — простое! Рецепт классической пасхального кулича от Евгения Клопотенко

Совсем скоро мы будем есть куличи и устраивать бои крашанками, ведь скоро придет Пасха, пусть и при таких ужасных обстоятельствах.

Хозяйки уже вымывают свой дом и выбирают, какой же кулич готовить. А мы скажем, что нечего гадать, ведь классика — всегда удачный выбор.

Рецептом классического пасхального кулича поделился на своем сайте известный шеф-повар и победитель МастерШеф Евгений Клопотенко.

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Пасхальный кулич: классический рецепт

Всё происходит пошагово: приготовление опары, выпекание кулича и украшение.

Ингредиенты кулича:

750-800 г пшеничной муки;

220 мл теплого молока 2,5%;

25 г живых дрожжей;

1 яйцо;

1 желток;

2 ст. л. сметаны 20%;

225 г сахара + 1 ст. л. для опары;

10 г ванильного сахара;

1 апельсин (сок и цедра);

100 г мягкого сливочного масла 82,5%;

2 ст. л. подсолнечного масла;

25 мл коньяка/виски/рома (при желании);

100 г изюма/цукатов;

200 г сахарной пудры;

щепотка соли.

Как приготовить опару

Классический кулич готовится на дрожжах, а именно на опаре, для того, чтобы была высокой и пышной.

Сухие или прессованные дрожжи с теплым молоком и небольшим количеством сахара. Жидкость должна быть именно теплой — максимум до 35°C, чтобы дрожжи начали работать.

На 1 г дрожжей уходит 5 мл жидкости.

Перемешиваем, чтобы не было комочков, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 20-40 минут. Она должна увеличиться вдвое.

Приготовление теста на кулич

Смешиваем яйца с сахаром, добавляем масло, сметану и ванильный сахар, все перемешиваем. Натираем цедру апельсина.

За это время опара должна была подойти. Добавляем ее в нашу смесь и хорошо перемешиваем. Затем добавляем муку и снова вымешиваем тесто в течение 10 минут. Оставляем его на 40 минут, оно должна увеличиться в объеме минимум вдвое.

Добавляем изюм или цукаты, раскладываем тесто в формы на ⅔ объеме, снова накрываем и оставляем, чтобы оно подошло к краям.

Ставим куличи выпекать в разогретую до 180°C духовку на 25-30 минут. Далее украшаем пояса.

Советы и украшение

Если ты хочешь добавить в кулич изюм или другие сухофрукты, то их нужно предварительно промыть и высушить бумажным полотенцем.

Можно добавить цукаты или мак, а крепкий алкоголь — ром, виски или коньяк придадут выпечке неповторимый аромат.

Не ограничивай свою фантазию в украшении кулича, тем более сейчас продаются много готовых сахарных украшений для декорации выпечки.

Сейчас может быть сложно найти какие-то ингредиенты, а кулич к Пасхе приготовить хочется. Ранее мы рассказывали, как приготовить пасхальный кулич из доступных продуктов, которые есть под рукой.