Все лучшее — простое! Рецепт классической пасхального кулича от Евгения Клопотенко

Совсем скоро мы будем есть куличи и устраивать бои крашанками, ведь скоро придет Пасха, пусть и при таких ужасных обстоятельствах.
Хозяйки уже вымывают свой дом и выбирают, какой же кулич готовить. А мы скажем, что нечего гадать, ведь классика — всегда удачный выбор.
Рецептом классического пасхального кулича поделился на своем сайте известный шеф-повар и победитель МастерШеф Евгений Клопотенко.
Всё происходит пошагово: приготовление опары, выпекание кулича и украшение.
Ингредиенты кулича:
Классический кулич готовится на дрожжах, а именно на опаре, для того, чтобы была высокой и пышной.
Сухие или прессованные дрожжи с теплым молоком и небольшим количеством сахара. Жидкость должна быть именно теплой — максимум до 35°C, чтобы дрожжи начали работать.
На 1 г дрожжей уходит 5 мл жидкости.
На 1 г дрожжей уходит 5 мл жидкости.
Перемешиваем, чтобы не было комочков, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 20-40 минут. Она должна увеличиться вдвое.
Смешиваем яйца с сахаром, добавляем масло, сметану и ванильный сахар, все перемешиваем. Натираем цедру апельсина.
За это время опара должна была подойти. Добавляем ее в нашу смесь и хорошо перемешиваем. Затем добавляем муку и снова вымешиваем тесто в течение 10 минут. Оставляем его на 40 минут, оно должна увеличиться в объеме минимум вдвое.
Добавляем изюм или цукаты, раскладываем тесто в формы на ⅔ объеме, снова накрываем и оставляем, чтобы оно подошло к краям.
Добавляем изюм или цукаты, раскладываем тесто в формы на ⅔ объеме, снова накрываем и оставляем, чтобы оно подошло к краям.
Ставим куличи выпекать в разогретую до 180°C духовку на 25-30 минут. Далее украшаем пояса.
Если ты хочешь добавить в кулич изюм или другие сухофрукты, то их нужно предварительно промыть и высушить бумажным полотенцем.
Можно добавить цукаты или мак, а крепкий алкоголь — ром, виски или коньяк придадут выпечке неповторимый аромат.
Не ограничивай свою фантазию в украшении кулича, тем более сейчас продаются много готовых сахарных украшений для декорации выпечки.
Сейчас может быть сложно найти какие-то ингредиенты, а кулич к Пасхе приготовить хочется. Ранее мы рассказывали, как приготовить пасхальный кулич из доступных продуктов, которые есть под рукой.