Позитивные родители способствуют психическому здоровью детей — исследование

Ученые обнаружили, что методы родительского воспитания в дошкольном возрасте влияют на то, как ребенок будет испытывать радость и удовлетворение в подростковые годы — период высокого риска проблем с психическим здоровьем.

Об этом сообщает издание Medical Express со ссылкой на научное исследование Университета Нотр-Дам в США.

Позитивные родители способствуют психическому здоровью детей

Психолог из Университета Нотр-Дам Кейлин Гилл последние 15 лет карьеры изучает связь между эмоциями и депрессией, а также, как разорвать цикл проблем психического здоровья, передаваемый из поколения в поколение.

Исследование начали с наблюдения за индивидуальным взаимодействием и родительским поведением в семьях с 3-летними детьми. Далее специалисты изучали развитие нейронной реакции на вознаграждение у тех же детей, но уже в старшем возрасте — 9, 12, 15 и 18 лет. Исследование длилось 15 лет, в нем приняли участие 465 детей и их родителей.

В ходе предварительных исследований выяснилось, что адекватная обработка мозгом получения вознаграждения необходима как подросткам, так и взрослым, чтобы иметь возможность испытывать радость, восхищение и удовольствие.

Наблюдая за взаимодействием 3-летних детей и их родителей в начале исследования, Гилл и ее команда отмечали как положительное родительское поведение, так и негативное. Далее ученые с помощью электроэнцефалограммы отслеживали реакции мозга на вознаграждение – выигрыш денег в игре-угадайке.

По наблюдениям специалистов, дети, получавшие больше положительного воспитания, сильнее радовались выигрышу, в противоположность детям с более негативным отношением родителей.

То есть, чем больше похвалы и одобрения получают дети от родителей в раннем возрасте, тем лучше они распознают радостные вещи в жизни уже будучи подростками. Работа Гилл и ее команды продемонстрировала, что позитивные родители могут с раннего возраста научить детский мозг реагировать на хорошие вещи – интересные занятия, дружбу, успех и благополучие.

Если отец и/или мать особенно строги либо навязчивы, тогда детский мозг может иметь слабую реакцию на вознаграждение. Невозможность испытывать удовольствие и счастье со временем будут способствовать развитию печали и уныния.

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