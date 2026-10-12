Сильное выпадение волос — распространенная проблема в наше время не только среди женщин, но и среди мужчин.
На фоне постоянного стресса и в условиях войны эта проблема еще больше обостряется у украинцев. Трихолог Мирослава Новосельская рассказала, что делать, если сильно выпадают волосы.
Читай причины сильного выпадения волос, к какому врачу обращаться и что делать при сильном выпадении волос, в нашем материале.
Что делать, когда сильно выпадают волосы: топ-5 советов
По словам эксперта, в коже головы человека главную роль шикарной прически играет количество волосяных фолликулов. Физиологической нормой считается потеря 100-150 волосков в сутки.
Основными причинами выпадения волос у мужчин является наследственная предрасположенность и гормональный сбой.
У женщин среди причин отмечают физиологические изменения в организме (например, после родов), стрессовые ситуации, а также изменения в эндокринной системе.
Важно выделить пять основных рекомендаций, которые помогут избавиться от сильного выпадения волос.
Очень сильно выпадают волосы, что делать:
- Корректируй свой рацион питания. Нужно добавить в ежедневный рацион рыбу, различные морепродукты, зелень, ягоды, овощи. Эти меры способствуют росту новых волос.
- Если сильно выпадают волосы, защищай кожу головы. Например, летом не забывай о кепках, шляпах, панамах. Зимние головные уборы предотвращают сужение кровеносных сосудов кожи. В результате к фолликулам гораздо быстрее поступают всевозможные питательные элементы.
- Обеспечь мягкое и тщательное мытье головы. Откажись от регулярного применения сухих шампуней. Выбирай средства из профессиональных линеек, направленных на улучшение не только качества волос, но и кожи головы. После мытья волосы аккуратно вытри мягким полотенцем или просуши феном, выбирая теплый, а не горячий воздух.
- Сильное выпадение волос можно прекратить приемом витаминов для роста волос. Биологически активные добавки помогают укрепить корни волос. Прежде всего следует обратить внимание на витамины А, С и Е, все витамины группы В, а также полезные минералы: цинк, железо, магний, фосфор (но для начала проконсультируйся у врача).
- Если очень сильно выпадают волосы, выбери специальный уход. В домашних условиях хорошо работают разные маски для волос, специальные сыворотки, лосьоны, в составе которых есть активные компоненты, направленные на борьбу с обильным выпадением волос.
Не используй без назначения врача препараты, в которые входит миноксидил. Лучше выбрать уход, который можно втирать в кожу головы, выполняя плавные массажные движения. Врач не рекомендует втирать перец, чеснок и алкогольные настойки.
Стилист-парикмахер Алина Сенюк также посоветовала действенные методы, которые спасут тебя от выпадения волос. Однако сначала нужно определить причину сильного выпадения волос.
Выпадают волосы: что делать и какие причины
- Стресс, неудовлетворительное психоэмоциональное состояние.
- Наследственное заболевание.
- Неправильное питание.
- Отсутствие спорта, сна, физических нагрузок.
- Нехватка витаминов.
- Пренебрежение гигиеной.
- Употребление алкоголя и курение.
- Наличие хронических заболеваний.
Домашний уход при чрезмерном выпадении волос
Стилист-парикмахер рекомендует уделять особое внимание домашнему уходу за волосами.
- У тебя должно быть два шампуня. Один — для очищения, соответствующий твоему типу кожи головы, а другой — вспомогательный, в составе которого содержится небольшое количество активных компонентов (для достаточного увлажнения кожи головы). Их используют по очереди.
- Принимай контрастный душ. Вода должна быть не очень горячей, но и не холодной. Именно вода оказывает положительное влияние на сосуды и улучшает кровообращение.
Сильно выпадают волосы: что использовать в домашних условиях
Стилист-парикмахер рассказала, как эффективно уменьшить сильное выпадение волос, если нет возможности обратиться к специалисту.
- В первую очередь нужно сдать кровь и определить, каких микроэлементов не хватает твоему организму. Опираясь на их результаты, приобрети необходимый комплекс витаминов. Однако лучше это делать после рекомендации врача.
- Если очень сильно выпадают волосы, используй термозащиту, особенно летом. Применяй питательные бальзамы и маски, которые увлажнят волосы.
- Минимизируй использование фена и окрашивание волос. При сушке феном выбирай самый низкий режим. Если есть возможность, давай волосам высохнуть самостоятельно.
- Если сильно выпадают волосы, делай массаж кожи головы. Это поможет восстановить правильное кровообращение.
Сильное выпадение волос — проблема достаточно сложная, которую трудно решить использованием масок несколько раз в неделю.
Для хорошего результата требуется комплексный подход, а в большинстве случаев необходимо обратиться за помощью к врачу-трихологу, чтобы вовремя назначить лечение.
Чтобы красиво и эффектно выглядеть, не всегда нужно много денег. К примеру, можно покраситься дома и выглядеть, как после салона красоты. Как покрасить волосы самостоятельно дома, читай в нашем материале.
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