Сильное выпадение волос — распространенная проблема в наше время не только среди женщин, но и среди мужчин.

На фоне постоянного стресса и в условиях войны эта проблема еще больше обостряется у украинцев. Трихолог Мирослава Новосельская рассказала, что делать, если сильно выпадают волосы.

Читай причины сильного выпадения волос, к какому врачу обращаться и что делать при сильном выпадении волос, в нашем материале.

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Что делать, когда сильно выпадают волосы: топ-5 советов

По словам эксперта, в коже головы человека главную роль шикарной прически играет количество волосяных фолликулов. Физиологической нормой считается потеря 100-150 волосков в сутки.

Основными причинами выпадения волос у мужчин является наследственная предрасположенность и гормональный сбой.

У женщин среди причин отмечают физиологические изменения в организме (например, после родов), стрессовые ситуации, а также изменения в эндокринной системе.

Важно выделить пять основных рекомендаций, которые помогут избавиться от сильного выпадения волос.

Очень сильно выпадают волосы, что делать:

Корректируй свой рацион питания. Нужно добавить в ежедневный рацион рыбу, различные морепродукты, зелень, ягоды, овощи. Эти меры способствуют росту новых волос. Если сильно выпадают волосы, защищай кожу головы. Например, летом не забывай о кепках, шляпах, панамах. Зимние головные уборы предотвращают сужение кровеносных сосудов кожи. В результате к фолликулам гораздо быстрее поступают всевозможные питательные элементы. Обеспечь мягкое и тщательное мытье головы. Откажись от регулярного применения сухих шампуней. Выбирай средства из профессиональных линеек, направленных на улучшение не только качества волос, но и кожи головы. После мытья волосы аккуратно вытри мягким полотенцем или просуши феном, выбирая теплый, а не горячий воздух. Сильное выпадение волос можно прекратить приемом витаминов для роста волос. Биологически активные добавки помогают укрепить корни волос. Прежде всего следует обратить внимание на витамины А, С и Е, все витамины группы В, а также полезные минералы: цинк, железо, магний, фосфор (но для начала проконсультируйся у врача). Если очень сильно выпадают волосы, выбери специальный уход. В домашних условиях хорошо работают разные маски для волос, специальные сыворотки, лосьоны, в составе которых есть активные компоненты, направленные на борьбу с обильным выпадением волос.

Не используй без назначения врача препараты, в которые входит миноксидил. Лучше выбрать уход, который можно втирать в кожу головы, выполняя плавные массажные движения. Врач не рекомендует втирать перец, чеснок и алкогольные настойки.

Стилист-парикмахер Алина Сенюк также посоветовала действенные методы, которые спасут тебя от выпадения волос. Однако сначала нужно определить причину сильного выпадения волос.

Выпадают волосы: что делать и какие причины

Стресс, неудовлетворительное психоэмоциональное состояние.

Наследственное заболевание.

Неправильное питание.

Отсутствие спорта, сна, физических нагрузок.

Нехватка витаминов.

Пренебрежение гигиеной.

Употребление алкоголя и курение.

Наличие хронических заболеваний.

Домашний уход при чрезмерном выпадении волос

Стилист-парикмахер рекомендует уделть особое внимание домашнему уходу за волосами.

У тебя должно быть два шампуня. Один — для очищения, соответствующий твоему типу кожи головы, а другой — вспомогательный, в составе которого содержится небольшое количество активных компонентов (для достаточного увлажнения кожи головы). Их используют по очереди. Принимай контрастный душ. Вода должна быть не очень горячей, но и не холодной. Именно вода оказывает положительное влияние на сосуды и улучшает кровообращение.

Сильно выпадают волосы: что использовать в домашних условиях

Стилист-парикмахер рассказала, как эффективно уменьшить сильное выпадение волос, если нет возможности обратиться к специалисту.

В первую очередь нужно сдать кровь и определить, каких микроэлементов не хватает твоему организму. Опираясь на их результаты, приобрети необходимый комплекс витаминов. Однако лучше это делать после рекомендации врача.

Если очень сильно выпадают волосы, используй термозащиту, особенно летом. Применяй питательные бальзамы и маски, которые увлажнят волосы.

Минимизируй использование фена и окрашивание волос. При сушке феном выбирай самый низкий режим. Если есть возможность, давай волосам высохнуть самостоятельно.

Если сильно выпадают волосы, делай массаж кожи головы. Это поможет восстановить правильное кровообращение.

Сильное выпадение волос — проблема достаточно сложная, которую трудно решить использованием масок несколько раз в неделю.

Для хорошего результата требуется комплексный подход, а в большинстве случаев необходимо обратиться за помощью к врачу-трихологу, чтобы вовремя назначить лечение.

Чтобы красиво и эффектно выглядеть, не всегда нужно много денег. К примеру, можно покраситься дома и выглядеть, как после салона красоты. Как покрасить волосы самостоятельно дома, читай в нашем материале.

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