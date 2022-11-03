Сильное выпадение волос — распространенная проблема в наше время не только среди женщин, но и среди мужчин.
На фоне постоянного стресса и в условиях войны эта проблема еще больше обостряется у украинцев. Трихолог Мирослава Новосельская рассказала, что делать, если сильно выпадают волосы.
Читай причины сильного выпадения волос, к какому врачу обращаться и что делать при сильном выпадении волос, в нашем материале.
По словам эксперта, в коже головы человека главную роль шикарной прически играет количество волосяных фолликулов. Физиологической нормой считается потеря 100-150 волосков в сутки.
Основными причинами выпадения волос у мужчин является наследственная предрасположенность и гормональный сбой.
Основными причинами выпадения волос у мужчин является наследственная предрасположенность и гормональный сбой.
У женщин среди причин отмечают физиологические изменения в организме (например, после родов), стрессовые ситуации, а также изменения в эндокринной системе.
Важно выделить пять основных рекомендаций, которые помогут избавиться от сильного выпадения волос.
Не используй без назначения врача препараты, в которые входит миноксидил. Лучше выбрать уход, который можно втирать в кожу головы, выполняя плавные массажные движения. Врач не рекомендует втирать перец, чеснок и алкогольные настойки.
Стилист-парикмахер Алина Сенюк также посоветовала действенные методы, которые спасут тебя от выпадения волос. Однако сначала нужно определить причину сильного выпадения волос.
Стилист-парикмахер рекомендует уделть особое внимание домашнему уходу за волосами.
Стилист-парикмахер рассказала, как эффективно уменьшить сильное выпадение волос, если нет возможности обратиться к специалисту.
Сильное выпадение волос — проблема достаточно сложная, которую трудно решить использованием масок несколько раз в неделю.
Для хорошего результата требуется комплексный подход, а в большинстве случаев необходимо обратиться за помощью к врачу-трихологу, чтобы вовремя назначить лечение.
Для хорошего результата требуется комплексный подход, а в большинстве случаев необходимо обратиться за помощью к врачу-трихологу, чтобы вовремя назначить лечение.
Чтобы красиво и эффектно выглядеть, не всегда нужно много денег. К примеру, можно покраситься дома и выглядеть, как после салона красоты. Как покрасить волосы самостоятельно дома, читай в нашем материале.
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