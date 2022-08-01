Сама себе стилист: инструкция, как самостоятельно покрасить волосы

Многие украинки сейчас не могут пойти в салон, чтобы навести красоту. Однако это не значит, что нужно отказывать себе в удовольствии. Надо красить волосы, делать прически и маникюр.
Это необходимо, чтобы справиться со стрессом и переживаниями. Важно уделить внимание себе, своим привычным ритуалам.
Если нет возможности пойти в салон — не беда, можно сделать качественное окрашивание волос дома самостоятельно. Здесь ты найдешь пошаговую инструкцию.
К этому этапу следует подойти со всей ответственностью. Ведь именно от выбора хорошей краски будет зависеть 80% результата.
Итак, сначала определись, уверена ли ты в цвете, которым планируешь краситься. Если нет, то рекомендуется использовать тоники или спреи, которые постепенно вымываются с волос.
Если же ты уверена в своем цвете на все 100%, то смело бери стойкую крем-краску. Они бывают двух видов: с аммиаком и без него.
Если ты хочешь стать блондинкой, сначала тебе нужно осветлить волосы. Для этого купи специальную пудру и оксид.
Также не забудь рассчитать, сколько тюбиков тебе понадобится, учитывая длину и густоту волос.
Если у тебя короткие волосы, то хватит и одного, если же волосы средней длины или длинные, то покупай минимум три.
Сначала подготовь все необходимые вещи:
Окрашивание волос — это целый магический процесс, поэтому обязательно не забудь хорошее настроение.
Надень то, что не жалко будет выбросить, и положи на плечи полотенце. Краску наносить желательно на грязные волосы — так они меньше травмируются.
Если ты хочешь лишь подкрасить отросшие корни, то распределять краску по всей длине не обязательно. Достаточно просто нанести ее на корни.
Пока ждешь, можешь вытереть остатки краски с кожи с помощью бумажных салфеток или полотенца.
С резким переходом в другой цвет нужно быть максимально осторожной. Если ты захочешь сделать это впервые, возможно, стоит подумать о помощи профессионала.
Это касается и случая, когда ты захочешь перейти из яркого рыжего в блонд.
Опасность заключается в том, что сразу может не удаться вывести из волос пигмент и они приобретут совсем другой цвет, чем ты планировала, либо будет с темными пятнами.
Опасность заключается в том, что сразу может не удаться вывести из волос пигмент и они приобретут совсем другой цвет, чем ты планировала, либо будет с темными пятнами.
Для того чтобы избежать таких ситуаций, используй качественные профессиональные материалы для окрашивания волос или обращайся к профессиональным стилистам, колористам.
Если хочешь перейти из темного в светлый цвет, то перед нанесением краски тебе нужно осветлить волосы.
Процедура очень похожа на обычное окрашивание. Только вместо краски надо развести пудру с окислителем, и держать немного дольше.
Наносить полученную смесь следует от корней, равномерно распределяя по всей длине и закутывая каждую прядь в фольгу.
Такая процедура выводит из волос пигмент, позволяющий получить желаемый цвет волос.
Дальше волосы обязательно нужно наполнить краской. Даже если ты хотела просто блонд, то после осветления обязательно нанеси краску.
Дело в том, что после того, как из волос исчезает пигмент, они становятся пустыми, а в результате ломкими. Поэтому их обязательно нужно хорошо наполнить и подобрать качественный уход.
Дело в том, что после того, как из волос исчезает пигмент, они становятся пустыми, а в результате ломкими. Поэтому их обязательно нужно хорошо наполнить и подобрать качественный уход.
Также качественный уход не помешает и коже. Но когда речь идет о ней, то ограничиться простыми косметическими средствами зачастую недостаточно.
Например, чтобы вылечить заболевание кожи розацеа, нужен комплексный подход. Секретами лечения розацеа поделилась Анастасия Голобородько.