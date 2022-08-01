Сама себе стилист: инструкция, как самостоятельно покрасить волосы

Многие украинки сейчас не могут пойти в салон, чтобы навести красоту. Однако это не значит, что нужно отказывать себе в удовольствии. Надо красить волосы, делать прически и маникюр.

Это необходимо, чтобы справиться со стрессом и переживаниями. Важно уделить внимание себе, своим привычным ритуалам.

Если нет возможности пойти в салон — не беда, можно сделать качественное окрашивание волос дома самостоятельно. Здесь ты найдешь пошаговую инструкцию.

Первый этап: выбор краски

К этому этапу следует подойти со всей ответственностью. Ведь именно от выбора хорошей краски будет зависеть 80% результата.

Итак, сначала определись, уверена ли ты в цвете, которым планируешь краситься. Если нет, то рекомендуется использовать тоники или спреи, которые постепенно вымываются с волос.

Если же ты уверена в своем цвете на все 100%, то смело бери стойкую крем-краску. Они бывают двух видов: с аммиаком и без него.

Безаммиачные краски менее вредны для волос.

Если тебе нужно закрасить седину или обесцветить волосы, то лучше выбирай краску с аммиаком.

Если ты хочешь стать блондинкой, сначала тебе нужно осветлить волосы. Для этого купи специальную пудру и оксид.

Также не забудь рассчитать, сколько тюбиков тебе понадобится, учитывая длину и густоту волос.

Если у тебя короткие волосы, то хватит и одного, если же волосы средней длины или длинные, то покупай минимум три.

Окрашивание волос: инструкция

Сначала подготовь все необходимые вещи:

Полотенце. Старая футболка, которую не жалко запачкать. Расческа для волос. Емкость, где будешь замешивать краску. Важно не брать металлическую, потому что она может вступить в реакцию с краской. Кисточка для окрашивания волос. Краска и окислитель, при необходимости пудра. Одноразовые перчатки. Зажимы для волос. Жирный крем. Полиэтиленовый пакет.

Окрашивание волос — это целый магический процесс, поэтому обязательно не забудь хорошее настроение.

Надень то, что не жалко будет выбросить, и положи на плечи полотенце. Краску наносить желательно на грязные волосы — так они меньше травмируются.

Но сначала нужно подготовить кожу вокруг головы. Для этого сгодится обычный крем. Нанеси его на лоб, уши, шею, чтобы краска проще оттерлась.

Хорошо расчеши волосы. Надень перчатки и по инструкции, указанной на коробке от краски, замешай ее.

Раздели волосы на четыре части. Чтобы они не мешали, зафиксируй их специальным зажимом, оставив только одну из частей.

Начинай окрашивать волосы от корней, равномерно распределяя краску по длине. Чтобы волосы хорошо прокрасились, нужно массировать их пальцами, будто дополнительно втирая туда краску.

Если ты хочешь лишь подкрасить отросшие корни, то распределять краску по всей длине не обязательно. Достаточно просто нанести ее на корни.

После того как ты завершила процесс и равномерно распределила краску по всей длине, закутай волосы в пакет и включи таймер. Сколько нужно держать краску, указано на упаковке.

Пока ждешь, можешь вытереть остатки краски с кожи с помощью бумажных салфеток или полотенца.

После положенного времени смой краску теплой проточной водой с шампунем, а затем обязательно используй уход в виде бальзама и кондиционера.

Дальше останется только вытереть волосы и высушить их.

Переход из темного в светлый цвет в домашних условиях

С резким переходом в другой цвет нужно быть максимально осторожной. Если ты захочешь сделать это впервые, возможно, стоит подумать о помощи профессионала.

Это касается и случая, когда ты захочешь перейти из яркого рыжего в блонд.

Опасность заключается в том, что сразу может не удаться вывести из волос пигмент и они приобретут совсем другой цвет, чем ты планировала, либо будет с темными пятнами.

Для того чтобы избежать таких ситуаций, используй качественные профессиональные материалы для окрашивания волос или обращайся к профессиональным стилистам, колористам.

Если хочешь перейти из темного в светлый цвет, то перед нанесением краски тебе нужно осветлить волосы.

Процедура очень похожа на обычное окрашивание. Только вместо краски надо развести пудру с окислителем, и держать немного дольше.

Наносить полученную смесь следует от корней, равномерно распределяя по всей длине и закутывая каждую прядь в фольгу.

Такая процедура выводит из волос пигмент, позволяющий получить желаемый цвет волос.

Дальше волосы обязательно нужно наполнить краской. Даже если ты хотела просто блонд, то после осветления обязательно нанеси краску.

Дело в том, что после того, как из волос исчезает пигмент, они становятся пустыми, а в результате ломкими. Поэтому их обязательно нужно хорошо наполнить и подобрать качественный уход.

Также качественный уход не помешает и коже. Но когда речь идет о ней, то ограничиться простыми косметическими средствами зачастую недостаточно.

Например, чтобы вылечить заболевание кожи розацеа, нужен комплексный подход. Секретами лечения розацеа поделилась Анастасия Голобородько.