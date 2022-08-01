Сама собі стилістка: інструкція, як власноруч пофарбувати волосся

Багато українок зараз не мають змоги піти у салон, щоб навести красу. Проте це не означає, що треба відмовити собі у задоволенні. Варто фарбувати волосся, робити зачіски та манікюр.

Це необхідно, щоб впоратися зі стресом та переживаннями. Важливо приділити увагу собі, своїм звичним ритуалам.

Якщо немає змоги піти в салон — не біда, можна якісно пофарбувати волосся вдома самостійно. Тут ти знайдеш покрокову інструкцію.

Перший етап: вибір фарби

До цього етапу потрібно підійти з усією відповідальністю. Саме від вибору хорошої фарби залежатиме 80% результату.

Отож спершу визначся, чи впевнена ти в кольорі, яким плануєш фарбуватися. Якщо ні, то рекомендовано використовувати тоніки або спреї, що поступово вимиваються з волосся.

Якщо ж ти впевнена у своєму кольорі на всі 100%, то сміливо бери стійку крем-фарбу. Вони бувають двох видів: з аміаком і без нього.

Безаміачні фарби менш шкідливі для волосся.

Якщо тобі треба зафарбувати сивину або знебарвити волосся, то краще обирай фарбу з аміаком.

Якщо ти хочеш стати блондинкою, спершу треба висвітлити волосся. Для цього придбай спеціальну пудру та оксид.

Також не забудь розрахувати, скільки тюбиків тобі знадобиться, враховуючи довжину й густоту волосся.

Якщо ти маєш коротке волосся, то вистачить і одного. Якщо ж волосся середньої довжини або довге, то купуй мінімум три.

Загальна інструкція з фарбування

Спершу підготуй усі необхідні речі:

Рушник. Стара футболка, яку не шкода забруднити. Гребінець для волосся. Місткість, де будеш замішувати фарбу. Важливо не брати металеву, бо вона може вступити в реакцію з фарбою. Щіточка для фарбування волосся. Фарба та окислювач, за потреби пудра. Одноразові рукавички. Затискувачі для волосся. Жирний крем. Поліетиленовий пакет.

Фарбування волосся — це цілий магічний процес, тому обов’язково не забудь гарний настрій.

Одягни те, що не шкода буде викинути, та вкрий плечі рушником. Фарбу наносити бажано на брудне волосся, оскільки так воно менше травмується.

Та спершу треба підготувати шкіру навколо голови. Для цього знадобиться звичайний крем. Нанеси його на лоб, вуха, шию, щоб фарба легше відтерлася.

Гарно розчеши волосся. Вдягни рукавички й за інструкцією, вказаною на коробці від фарби, замішай її.

Розділи волосся на чотири частини. Щоб воно не заважало, зафіксуй їх спеціальним затискувачем, залишивши лише одну.

Починай фарбувати волосся від коренів, рівномірно розподіляючи фарбу по довжині. Щоб волосся гарно профарбувалося, масажуй його пальцями, ніби додатково втираючи туди фарбу.

Якщо ти хочеш лише підфарбувати корені, які відросли, то розподіляти фарбу по всій довжині не обов’язково. Достатньо просто нанести її на корені.

Після того, як ти закінчила процес і рівномірно розподілила фарбу вздовж усієї довжини, замотуй волосся в пакет та вмикай таймер. Час тримання фарби вказаний на упаковці.

Поки чекаєш, можеш витерти залишки фарби зі шкіри за допомогою паперових серветок або рушника.

Після того, як збіг час, змий фарбу теплою проточною водою з шампунем, а далі обов’язково використай догляд у вигляді бальзаму та кондиціонера.

Далі лишиться лише витерти волосся та висушити його.

Перехід з темного у світлий колір у домашніх умовах

З різким переходом до іншого кольору треба бути максимально обережною. Якщо ти захочеш зробити це вперше, можливо, варто подумати про допомогу професіонала.

Це стосується й випадку, коли ти захочеш перейти з яскравого рудого в блонд.

Небезпека полягає в тому, що одразу може не вдатися вивести з волосся пігмент і воно набуде зовсім іншого кольору, ніж ти планувала, або буде з темними плямами.

Для того щоб уникнути таких ситуацій, використовуй якісні професійні матеріали для фарбування волосся або звертайся до професійних стилістів, колористів.

Якщо хочеш перейти з темного у світлий колір, то перед нанесенням фарби тобі треба висвітлити волосся.

Процедура дуже схожа на звичайне фарбування. Лишень замість фарби ти маєш розвести пудру з окислювачем і тримати трохи довше.

Наносити отриману суміш треба від коренів, рівномірно розподіляючи по всій довжині та закутуючи кожне пасмо у фольгу.

Така процедура виводить з волосся пігмент, що дає змогу отримати бажаний колір.

Далі волосся обов’язково треба наповнити фарбою. Навіть якщо ти хотіла просто блонд, після висвітлення обов’язково нанеси фарбу.

Річ у тім, що після того, як з волосся зникає пігмент, воно стає пустим, а в результаті ламким. Тому його обов’язково треба гарно наповнити та підібрати якісний догляд.

Також якісний догляд не завадить і шкірі. Але коли йдеться про неї, то обмежитися простими косметичними засобами часто недостатньо.

Наприклад, щоб вилікувати захворювання шкіри розацеа, треба комплексний підхід. Секретами лікування розацеа поділилась Анастасія Голобородько.