Шкіра на обличчі не тішить? Читай, що таке розацеа та як боротися з цією хворобою

Недарма шкіру людини називають дзеркалом організму. У 90% випадків неприємні висипи та шкірні захворювання відображають проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Під час стресу, обумовленого війною, у деяких людей загострюються хронічні хвороби, зокрема розацеа. Це відбувається через порушення травлення та не збалансоване харчування.

Нутриціологиня та фуд-терапевтка Анастасія Голобородько розповіла у своєму блозі, що потрібно знати про розацеа: причини, симптоми та лікування.

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Що таке розацеа

Розацеа — це хронічний запальний дерматоз, який проявляється у вигляді постійного розширення судин на обличчі. Цю дерматологічну проблему також називають рожевими вуграми чи рожевим акне.

Розацеа зустрічається приблизно в 10% людей у всьому світі. Найчастіше хвороба вражає світлошкірих людей віком від 40 до 50 років.

Причини розацеа

Розацеа — результат поєднання порушень регуляції імунної системи, аномальної нервової та судинної сигналізації та дисбактеріозу мікроорганізмів, що призводить до чутливості шкіри та запалення, — пише Голобородько.

Щодо аномальної сигналізації нервової системи, то мається на увазі реакція на різкі зміни температури, тригери в їжі (алкоголь, чай, кава, какао та шоколад, прянощі, цитруси, томати, кориця тощо), емоції гніву та збентеження.

Ще однією причиною можуть бути бактерії та кліщі: Staphylococcus epidermidis, Demodex, Bacillus oleronius, Escherichia coli, Helicobacter pylori. Недіагностовані та запущені хвороби ШКТ можуть призвести до дисбіозу мікроорганізмів.

Симптоми розацеа

Серед найпоширеніших симптомів розацеа виділяють:

почервоніння шкіри;

набряки;

рельєфні, тверді, рожеві вугри;

гнійники;

помітні поверхневі кровоносні судини;

потовщена шкіра;

ринофіма.

Лікування розацеа

Якщо ви маєте розацеа, варто діагностувати:

ферменти печінки та жовчного міхура;

кислотність шлункового соку;

наявність гастриту, дуоденіту, холециститу, панкреатиту тощо;

флору кишківника на наявність шкідливих бактерій та грибів, молочниці, циститу, алергічних та аутоімунних захворювань.

Голобородько радить людям з розацеа:

Вилікувати запалення та прибрати застої в організмі. Працювати над оздоровленням мікробіому кишківника. Додати в раціон пребіотики (льон, зелень, цикорій, цибулю, часник, холодну картоплю, батат, кунжут, гриби тощо), пробіотики (квашену капусту, йогурти та кефіри з незбираного молока), омега-3 з перевагою EPA, цинк (сульфат або піколінат). Проте останній не можна вживати довго, інакше він витіснить інші метали. Позбавитися від індивідуальних харчових тригерів та їжі, після якої спостерігаєте запалення шкіри (рафіновані зерна, цукор, молоко, цукрозамінники тощо). Дотримуватися здорового раціону. При цьому спеціальної дієти для лікування розацеа не існує. Регулярно ходити до туалету — не рідше одного разу на день. Використовувати концентрати трав: елеутерокок, екстракт часнику, екстракт грейпфрутових кісточок, берберин, масло орегано тощо. Звернутись до нутріціолога, імунолога, дерматолога, дієтолога або гастроентеролога. Їсти в розслабленому стані та насолоджуватись їжею.

Постійні стрес та хвилювання призводять до проблем зі шкірою. Вона може пересихати, тріскатися, можуть з’явитися висипання. Читай, як доглядати за шкірою під час війни.