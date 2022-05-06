Шкіра на обличчі не тішить? Читай, що таке розацеа та як боротися з цією хворобою

Недарма шкіру людини називають дзеркалом організму. У 90% випадків неприємні висипи та шкірні захворювання відображають проблеми зі шлунково-кишковим трактом.
Під час стресу, обумовленого війною, у деяких людей загострюються хронічні хвороби, зокрема розацеа. Це відбувається через порушення травлення та не збалансоване харчування.
Нутриціологиня та фуд-терапевтка Анастасія Голобородько розповіла у своєму блозі, що потрібно знати про розацеа: причини, симптоми та лікування.
Розацеа — це хронічний запальний дерматоз, який проявляється у вигляді постійного розширення судин на обличчі. Цю дерматологічну проблему також називають рожевими вуграми чи рожевим акне.
Розацеа зустрічається приблизно в 10% людей у всьому світі. Найчастіше хвороба вражає світлошкірих людей віком від 40 до 50 років.
Розацеа — результат поєднання порушень регуляції імунної системи, аномальної нервової та судинної сигналізації та дисбактеріозу мікроорганізмів, що призводить до чутливості шкіри та запалення, — пише Голобородько.
Розацеа — результат поєднання порушень регуляції імунної системи, аномальної нервової та судинної сигналізації та дисбактеріозу мікроорганізмів, що призводить до чутливості шкіри та запалення, — пише Голобородько.
Щодо аномальної сигналізації нервової системи, то мається на увазі реакція на різкі зміни температури, тригери в їжі (алкоголь, чай, кава, какао та шоколад, прянощі, цитруси, томати, кориця тощо), емоції гніву та збентеження.
Ще однією причиною можуть бути бактерії та кліщі: Staphylococcus epidermidis, Demodex, Bacillus oleronius, Escherichia coli, Helicobacter pylori. Недіагностовані та запущені хвороби ШКТ можуть призвести до дисбіозу мікроорганізмів.
Серед найпоширеніших симптомів розацеа виділяють:
Якщо ви маєте розацеа, варто діагностувати:
Голобородько радить людям з розацеа:
Постійні стрес та хвилювання призводять до проблем зі шкірою. Вона може пересихати, тріскатися, можуть з’явитися висипання. Читай, як доглядати за шкірою під час війни.