Проблеми зі шкірою? Розповімо про дерматологічну аптечку в умовах війни

Постійні стрес та хвилювання призводять то проблем зі шкірою. Вона може пересихати, тріскатися, можуть з’явитися висипання.

Не у всіх є можливість звернутися до лікаря, тож ми розкажемо про засоби для першої допомоги шкірі.

Добре, якщо в тебе якісь з препаратів є вдома або ти можеш їх купити в аптеці. Що покласти до дерматологічної аптечки докладно розповіла дерматологиня Катерина Мельник.

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Чим обробити поранення

Базовий набір на випадок невеликих поранень:

Антисептик неспиртовий (Хлоргексидин, Октенісепт, Бетадин).

Метилурацил з мірамістином мазь — для загоєння тріщин на шкірі, дрібних поранень.

Левоміколь мазь — для поранень, що супроводжуються вираженим запаленням, болючістю, нагноєнням. Має антибактеріальну та ранозагоювальну дію. Наносити на рану 3-4 рази на день та забинтовувати.

Проте варто пам’ятати прості правила:

Перше — у свіжу відкриту рану, з якої йде кров, жодні мазі не кладемо.

Друге — ватою рани не обробляємо. Адже волокна вати прилипають до тканин і перешкоджають загоєнню. А також стають середовищем для розмноження бактерій і причиною нагноєння.

Варто використовувати стерильну марлю, змочену неспиртовим антисептиком.

Препарати для хронічних дерматологічних захворювань

Для загострень псоріазу, атопічного дерматиту:

трикомпонентний гормональний крем, що містить протигрибковий компонент та антибіотик (Тридерм або Триакутан);

крем з топічним інгібітором кальціоневрину — для висипань на обличчі та аногенітальній ділянці (туди не можна наносити сильні гормональні мазі!);

емолієнт — зволожувальний засіб для тіла.

Якщо маєш загострення акне — топічні ретиноїди у фіксованій комбінації з бензоїлпероксидом або антибіотиком (Еффезел або Дерива С МS).

Для загострення розацеа:

топічний Іверментин (солантра крем);

крем з топічним інгібітором кальціоневрину (Елідел або Протопик);

крем/гель з метранідазолом (Розамет або Метрогіл);

крем з азелаїновою кислотою (Скінорен або Акнестоп).

Але пам’ятай: ці та інші препарати для догляду за шкірою ти можеш покласти до дерматологічної аптечки, але користуватися ними потрібно за рекомендацією лікаря.

Не призначай собі медикаменти та застосовуй їх без консультації фахівця тільки в екстрених випадках!

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