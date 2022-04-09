Проблеми зі шкірою? Розповімо про дерматологічну аптечку в умовах війни

Постійні стрес та хвилювання призводять то проблем зі шкірою. Вона може пересихати, тріскатися, можуть з’явитися висипання.
Не у всіх є можливість звернутися до лікаря, тож ми розкажемо про засоби для першої допомоги шкірі.
Добре, якщо в тебе якісь з препаратів є вдома або ти можеш їх купити в аптеці. Що покласти до дерматологічної аптечки докладно розповіла дерматологиня Катерина Мельник.
Базовий набір на випадок невеликих поранень:
Проте варто пам’ятати прості правила:
Перше — у свіжу відкриту рану, з якої йде кров, жодні мазі не кладемо.
Друге — ватою рани не обробляємо. Адже волокна вати прилипають до тканин і перешкоджають загоєнню. А також стають середовищем для розмноження бактерій і причиною нагноєння.
Варто використовувати стерильну марлю, змочену неспиртовим антисептиком.
Варто використовувати стерильну марлю, змочену неспиртовим антисептиком.
Для загострень псоріазу, атопічного дерматиту:
Якщо маєш загострення акне — топічні ретиноїди у фіксованій комбінації з бензоїлпероксидом або антибіотиком (Еффезел або Дерива С МS).
Для загострення розацеа:
Але пам’ятай: ці та інші препарати для догляду за шкірою ти можеш покласти до дерматологічної аптечки, але користуватися ними потрібно за рекомендацією лікаря.
Але пам’ятай: ці та інші препарати для догляду за шкірою ти можеш покласти до дерматологічної аптечки, але користуватися ними потрібно за рекомендацією лікаря.
Не призначай собі медикаменти та застосовуй їх без консультації фахівця тільки в екстрених випадках!
Від постійного нервового напруження може страждати не тільки шкіра, а й нервова система. Раніше ми розповідали, чому сіпається око та що при цьому робити.