Здоров'я та краса

Проблеми зі шкірою? Розповімо про дерматологічну аптечку в умовах війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Квітня 2022, 07:00
Як доглядати за шкірою під час війни
Фото: Unsplash

Більше новин
Звільнена Київщина
Чи є загроза нової ескалації в Києві та де ще зараз небезпечно? Роз’яснення від Міноборони
Як українці допомагають тваринам
Через війну осиротіли не лише діти. Як українці допомагають покинутим тваринам під час війни
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 9 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 9 квітня
Звернення Зеленського 8 квітня
Удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі – звернення Зеленського 8 квітня
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як прибрати темні кола під очима
Стрес, недосип, проблеми зі здоров’ям? Розповідаємо, як позбутися темних кіл під очима
Як доглядати за шкірою під час війни?
“Як між перебіжками до сховищ доглядати за шкірою? Що можна зробити швидко та якісно?”
Як зволожити шкіру під час вйни
Від стресу пересихає шкіра — розповідаємо, як цьому запобігти
Чому виникають заїди та як з ними боротися
Постійно з’являються заїди в куточках губ — розповімо чому та як їх лікувати

Відео
0:07:33
Звільнена Київщина

Чи є загроза нової ескалації в Києві та де ще зараз небезпечно? Роз’яснення від Міноборони
0:03:37
Як українці допомагають тваринам
Через війну осиротіли не лише діти. Як українці допомагають покинутим тваринам під час війни
0:00:31
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 9 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 9 квітня
0:08:01
Звернення Зеленського 8 квітня
Удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі – звернення Зеленського 8 квітня
0:06:01
Обстріл Краматорська
Обстріл Краматорська: поліція зібрала докази воєнного злочину Росії
0:31:11
Прес-конференція Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн
Європейський опитувальник та €500 млн на зброю: головне з прес-конференції Зеленського та Урсули фон дер Ляєн
0:06:52
Як рашисти перетворили школу у Катюжанці на свій штаб
З мерцями на подвір’ї та посланнями рашистів: у Катюжанці окупанти облаштували штаб у школі
0:04:29
Урсула фон дер Ляєн та Боррель в Бучі
Тут сталося немислиме: Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель відвідали Бучу
0:08:03
Михайло Подоляк
РФ визнала свої втрати у війні? Аналізуємо дивні заяви Пєскова разом
0:03:17
Як працюють вибухотехніки на Харківщині
Рукавиці горять: що побачили журналісти під час розмінування Харківщини
Більше відео
ЄС запроваджує безкоштовний роумінг для українських біженців
Читати далі
ЄС запроваджує безкоштовний роумінг для українських біженців — що відомо

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь