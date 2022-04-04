Ну все, почався нервовий тік. Розбираємо, чому у тебе сіпається око

Коли людина перебуває у постійному стресі або занадто багато працює, її організм виснажується. Це може викликати видимі та не видимі проблеми, наприклад, часто страждають нерви та м’язи.

Найчастіше ми відчуваємо або бачимо, як сіпається око. Кажемо, що в нас почався нервовий тік.

Причиною сіпання є мимовільне скорочення кругових м’язів ока.

У більшості випадків смикається саме нижня повіка, рідше — верхня.

Лікарі вважають, що в більшості випадків сіпання очей не є чимось небезпечним і не вказує на якесь серйозне захворювання.

Причини виникнення

Як повідомляє Healthline одними із факторів смикання ока є:

подразнення очей,

астенопія (втома очей після зорової роботи),

нестача сну,

фізичне навантаження,

побічні ефекти ліків,

стрес,

вживання алкоголю, тютюну або кофеїну.

Як позбутися

У більшості випадків спазм проходить сам. Швидкого розв’язання цієї проблеми немає.

Проте, щоб пришвидшити “одужання”, можна пити менше кофеїну, нормалізувати сон, зволожувати очі.

Коли починається спазм, не треба терти очі — це може посилити проблему.

Чи варто звертатися до лікаря

Сіпання ока не несе загрози, але якщо це повторюється регулярно, краще проконсультуватися зі спеціалістом.

Також до лікаря варто звернутися, якщо є такі симптоми:

око почервоніле, спухле та є незвичні виділення,

верхня повіка нависає,

око повністю заплющується кожен раз, коли ваші повіки смикаються,

сіпання триває кілька тижнів,

починають сіпатися інші частини обличчя.

Треба постійно перевіряти організм і не ігнорувати “сигнали” серця. Раніше ми розповідали, що таке аритмія та як зупинити її напад.