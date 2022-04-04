Ну все, почався нервовий тік. Розбираємо, чому у тебе сіпається око

Коли людина перебуває у постійному стресі або занадто багато працює, її організм виснажується. Це може викликати видимі та не видимі проблеми, наприклад, часто страждають нерви та м’язи.
Найчастіше ми відчуваємо або бачимо, як сіпається око. Кажемо, що в нас почався нервовий тік.
Причиною сіпання є мимовільне скорочення кругових м’язів ока.
Причиною сіпання є мимовільне скорочення кругових м’язів ока.
У більшості випадків смикається саме нижня повіка, рідше — верхня.
Лікарі вважають, що в більшості випадків сіпання очей не є чимось небезпечним і не вказує на якесь серйозне захворювання.
Як повідомляє Healthline одними із факторів смикання ока є:
У більшості випадків спазм проходить сам. Швидкого розв’язання цієї проблеми немає.
Проте, щоб пришвидшити “одужання”, можна пити менше кофеїну, нормалізувати сон, зволожувати очі.
Проте, щоб пришвидшити “одужання”, можна пити менше кофеїну, нормалізувати сон, зволожувати очі.
Коли починається спазм, не треба терти очі — це може посилити проблему.
Сіпання ока не несе загрози, але якщо це повторюється регулярно, краще проконсультуватися зі спеціалістом.
Також до лікаря варто звернутися, якщо є такі симптоми:
Треба постійно перевіряти організм і не ігнорувати “сигнали” серця. Раніше ми розповідали, що таке аритмія та як зупинити її напад.