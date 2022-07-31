Твоє серце “тріпоче”? Розповідаємо, що таке аритмія, її види, причини та симптоми

Найпоширенішою причиною смерті українців є серцево-судинні захворювання. Багато людей не звертають увагу на проблеми із серцем, поки вони не призводять до більш серйозних наслідків.
Так спочатку малопомітна аритмія може перерости в інші хвороби, якщо вчасно не розпочати її лікування. А коли у країні йде війна з російськими окупантами, кожному українському серцю тяжко.
Читай, що таке аритмія, які в неї бувають види, їх причини, симптоми та лікування.
Аритмія — це зміна ритму і частоти сердечних скорочень, що може бути небезпечним для життя людини.
Аритмія буває кількох видів.
Це прискорене серцебиття, коли людина перебуває у стані спокою. Тахіаритмія небезпечна тим, що серце працює інтенсивно, але не встигає повноцінно наповнюватися кров’ю.
Як наслідок, тканини та органи недоотримують кров, знижується артеріальний тиск. Тахіаритмія може призвести до ішемічної хвороби серця та інфаркту.
При брадиаритмії спостерігається пульс нижче 60 ударів/хв. Пульс нижче 40 ударів/хв може спричинити непритомність і зупинку серця.
При екстрасистолії серцевий м’яз передчасно скорочується. Цей вид аритмії може призвести до стенокардії та порушення мозкового кровообігу.
Миготливу аритмію також називають фібриляцією передсердь. Цей вид досить поширений, а ймовірність його розвитку збільшується з віком. Миготлива аритмія збільшує ризик інсульту у 3-5 разів.
Медики зазначають, що при виявленні симптомів аритмії потрібно негайно звернутися до фахівця для обстеження та подальшого індивідуального підбору методу лікування.
Народні методи лікування можуть використовуватися, проте лише як додатковий засіб до медичного лікування й після консультації кардіолога.
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