Твое сердце “трепещет”? Рассказываем, что такое аритмия, ее виды, причины и симптомы

Наиболее распространенной причиной смерти украинцев являются сердечно-сосудистые заболевания. Многие людей не обращают внимание на проблемы с сердцем, пока они не приводят к более серьезным последствиям.

Так поначалу малозаметная аритмия может перерасти в другие болезни, если вовремя не начать ее лечение. А когда в стране идет война с русскими оккупантами, каждому украинскому сердцу тяжело.

Читай, что такое аритмия, какие у нее бывают виды, их причины, симптомы и лечение.

Что такое аритмия

Аритмия — это изменение ритма и частоты сердечных сокращений, что может быть опасно для жизни человека.

Аритмия бывает нескольких видов.

Синусовая аритмия

Тахиаритмия

Это учащенное сердцебиение, когда человек находится в состоянии покоя. Тахиаритмия опасна тем, что сердце работает интенсивно, но не успевает полноценно наполняться кровью.

Как следствие, ткани и органы недополучают кровь, снижается артериальное давление. Тахиаритмия может привести к ишемической болезни сердца и инфаркту.

Причины тахиаритмии

болезни щитовидной железы;

заболевание вегетативной нервной системы;

нарушение кровообращения.

Симптомы тахиаритмии

пульс свыше 80 ударов/мин;

ощущение усиленного сердцебиения.

Брадиаритмия

При брадиаритмии наблюдается пульс ниже 60 ударов/мин. Пульс ниже 40 ударов/мин может вызвать обморок и остановку сердца.

Причины брадиаритмии

эндокринные нарушения;

ишемическая болезнь сердца;

миокардиты;

склеротические изменения в миокарде;

длительное голодание;

хроническое нарушение кровообращения;

хроническая гипоксия мозга.

Симптомы брадиаритмии

пониженный пульс в состоянии покоя;

общая слабость;

головокружение, обморок;

сердечная боль.

Экстрасистолия

При экстрасистолии сердечная мышца преждевременно сокращается. Этот вид аритмии может привести к стенокардии и нарушению мозгового кровообращения.

Причины экстрасистолии

психоэмоциональные перегрузки;

дефицит электролитов (например, калия);

хронические воспалительные процессы в поджелудочной железе, желудке;

повреждение миокарда.

Симптомы экстрасистолии

“замирание” и перебои в работе сердца;

неожиданные толчки сердца;

периодическое чувство тревоги;

нехватка воздуха.

Мерцательная аритмия

Мерцательную аритмию также называют фибрилляцией предсердий. Этот вид достаточно распространён, а вероятность его развития увеличивается с возрастом. Мерцательная аритмия увеличивает риск инсульта в 3-5 раз.

Причины мерцающей аритмии

хронические легочные заболевания;

злоупотребление алкоголем и кофеином;

врожденные пороки сердца;

эмоциональное перенапряжение и стрессы;

чрезмерные физические нагрузки и т.д.

Симптомы мерцающей аритмии

одышка и учащенное сердцебиение;

дрожь;

общая слабость;

потливость без физической нагрузки;

ощущение нехватки воздуха;

головокружение и обморок.

Лечение аритмии

Медики отмечают, что при выявлении симптомов аритмии следует немедленно обратиться к специалисту для обследования и дальнейшего индивидуального подбора метода лечения.

Народные методы лечения могут использоваться, но только как дополнительное средство для медицинского лечения и после консультации кардиолога.

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