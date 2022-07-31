Здоровье и красота

Твое сердце “трепещет”? Рассказываем, что такое аритмия, ее виды, причины и симптомы

Елена Яковлева, редактор сайта 31 июля 2022, 16:20
Аритмія - що робити і як швидко зупинити напад аритмії
Фото: Unsplash

Больше новостей
грошова допомога
Выплаты не только для переселенцев: кто получит деньги от государства?
Пересечение границы мужчины
С двумя гражданствами и за границу — не проблема? Можно ли выехать из Украины по паспорту другой страны
Закон про фрилансерів: що це таке та які переваги для працівників
Фриланс в Украине становится законным? Какие преимущества ждут работников по новому договору
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Смотреть больше

Материалы по теме

Як продаватимуть за електронним рецептом антибіотики в Україні
Теперь без самолечения: в Украине антибиотики будут продавать по электронному рецепту
Мавпяча віспа - що це таке, причини, лікування, профілактика
Обезьянья оспа в мире: что это и стоит ли тебе переживать по этому поводу? Объясняет инфекционист
Коли потрібно викликати швидку дітям — перелік симптомів від UNICEF
Резкое изменение поведения, судороги или постоянная тошнота? Ребенку немедленно нужна скорая! Список опасных симптомов от UNICEF
Стал желудок: как облегчить состояние в домашних условиях?
“Стоит” желудок: как запустить пищеварительный процесс в домашних условиях

Видео
Червоний Хрест повідомив, що РФ відмовила у доступі до військовополонених в Оленівці

Россия не пропустила Красный Крест в колонию в Еленовке: новые доказательства страшного преступления РФ
0:09:29
Обов'язкова евакуація з Донецької області6 що це таке та чому запроваджують
Выезжайте, мы поможем! Правительство объявило обязательную эвакуацию из Донецкой области
Обстріл Миколаєва 31 липня
Самый массированный обстрел Николаева — в результате атаки погиб Алексей Вадатурский
0:02:37
Чому підтримка вітчизняних виробників сьогодні надважлива
Выбирай украинское. Объясняем, почему поддержка отечественных производителей сегодня очень важна
0:11:54
Олександр Ткаченко про Євробачення
Это будет шоу от имени Украины: каким будет Евровидение-2023 в Великобритании
Що на практиці означає статус спонсор тероризму
Что на практике означает статус спонсор терроризма и почему именно США должны первыми признать Россию такой
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 31 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 31 июля
0:01:31
Азовці
Азовцы сделали официальное заявление по поводу массового убийства в Еленовке: Сами будете казнены вместе со своими шакалами
0:06:19
Украинский язык
Украинский язык становится символом самосознания и интеллекта: как русскоязычные украинцы массово переходят на соловьиную
0:03:55
Сумщина
Подлые обстрелы Сумской области: как живет украинская община в километре от России
Больше видео
Пересечение границы мужчины
Читать дальше
С двумя гражданствами и за границу — не проблема? Можно ли выехать из Украины по паспорту другой страны
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь