Как укрепить сосуды благодаря питанию — нутрициолог поделилась списком продуктов-помощников

Предрасположенность к сосудистым заболеваниям может передаться человеку по наследству от родителей. Но больше всего появлению варикоза способствует малоподвижный образ жизни и неправильное питание.

Нутрициолог Оля Усенко рассказала, как здоровый рацион может укрепить сосуды и на каких продуктах следует сделать акцент.

Продукты для укрепления сосудов

Блогер сразу предупреждает, что ежедневный рацион человека должен на 80% состоять из здоровых продуктов. Только системный подход сможет повлиять на качество сосудов и жизни в целом.

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Впрочем, все же есть продукты, на которые стоит обратить особое внимание. Речь идет о:

миндале и грецком орехе;

ягодах, гранате, яблоках, грейпфруте, авокадо, винограде;

всех видах цельнозерновых круп, в том числе гречке и овсянке;

бобовых;

жирной рыбе с высоким содержанием Омега-3;

овощах/зелени: помидорах, чесноке, шпинате, луке, капусте и т.п.;

морских водорослях;

оливковом масле;

морепродуктах.

Комплексное укрепление сосудов

Здоровое питание — это, конечно, хорошо. Однако если у тебя уже есть проблемы с сосудами, то следует прежде всего обратиться к врачу-флебологу.

Усенко поделилась, что имеет сильную наследственную предрасположенность к варикозу, поэтому для улучшения прочности сосудов использует комплексный подход:

Правильное питание. Регулярные тренировки. Массажи. Ходьба. Водный режим.

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