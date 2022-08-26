Как укрепить сосуды благодаря питанию — нутрициолог поделилась списком продуктов-помощников

Предрасположенность к сосудистым заболеваниям может передаться человеку по наследству от родителей. Но больше всего появлению варикоза способствует малоподвижный образ жизни и неправильное питание.
Нутрициолог Оля Усенко рассказала, как здоровый рацион может укрепить сосуды и на каких продуктах следует сделать акцент.
Блогер сразу предупреждает, что ежедневный рацион человека должен на 80% состоять из здоровых продуктов. Только системный подход сможет повлиять на качество сосудов и жизни в целом.
Впрочем, все же есть продукты, на которые стоит обратить особое внимание. Речь идет о:
Здоровое питание — это, конечно, хорошо. Однако если у тебя уже есть проблемы с сосудами, то следует прежде всего обратиться к врачу-флебологу.
Усенко поделилась, что имеет сильную наследственную предрасположенность к варикозу, поэтому для улучшения прочности сосудов использует комплексный подход:
Во время жары, беременности или после долгого дня на каблуках ноги могут набухать. Это плохой знак, свидетельствующий о проблемах с сосудами конечностей. Читай советы Доктора Комаровского, что делать, если отекают ноги.
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