Як зміцнити судини завдяки харчуванню — нутриціологиня поділилась списком продуктів-помічників

Схильність до судинних захворювань може передатись людині у спадок від батьків. Але найбільше появі варикозу сприяє малорухливий спосіб життя та неправильне харчування.

Нутриціологиня Оля Усенко розповіла, як здоровий раціон може зміцнити судини та на яких продуктах варто зробити акцент.

Продукти для зміцнення судин

Блогерка одразу попереджає, що щоденний раціон людини має на 80% складатись зі здорових продуктів. Лише системний підхід зможе повпливати на якість судин та життя загалом.

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Утім усе ж таки є продукти, на які варто звернути особливу увагу. Йдеться про:

мигдаль та волоський горіх;

ягоди, гранат, яблука, грейпфрут, авокадо, виноград;

усі види цільнозернових круп, зокрема гречку та вівсянку;

бобові;

жирну рибу з високим вмістом Омега-3;

овочі/зелень: помідори, часник, шпинат, цибулю, капусту тощо;

морські водорості;

оливкову олію;

морепродукти.

Комплексне зміцнення судин

Здорове харчування — це, звісно, добре. Проте якщо в тебе вже є проблеми із судинами, то варто перш за все звернутись до лікаря-флеболога.

Усенко поділилась, що має сильну спадкову схильність до варикозу, тому для покращення міцності судин використовує комплексний підхід:

Правильне харчування. Регулярні тренування. Масажі. Ходьба. Водний режим.

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