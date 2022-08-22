Набрякають ноги? Доктор Комаровський розповів, що робити

Бувало таке, що наприкінці робочого дня набрякають ноги? З цією проблемою стикаються все більше людей через малорухливий спосіб життя і незручне взуття. Влітку — й поготів.
Доктор Комаровський розповів, як уникнути набряків та втоми ніг.
Здебільшого ноги набрякають і втомлюються тоді, коли ти не дотримуєшся стандартних рекомендацій щодо ведення правильного способу життя.
Потрібно виконувати достатню кількість фізичних вправ, — розповів лікар на своїй сторінці в Instagram.
Потрібно виконувати достатню кількість фізичних вправ, — розповів лікар на своїй сторінці в Instagram.
Перше, над чим потрібно замислитися:
Ляж на диван і поклади ноги на підвищення (подушку, наприклад).
Також корисно буде носити компресійну білизну — шкарпетки чи панчохи.
Якщо у тебе набрякають і втомлюються ноги, передусім варто звернутися до лікаря і з’ясувати причину цього.
Адже в нормі ноги не мають набрякати. Вони можуть втомлюватися, якщо ти цілий день на ногах.
Адже в нормі ноги не мають набрякати. Вони можуть втомлюватися, якщо ти цілий день на ногах.
Сходи до лікаря та дізнайся свій діагноз. З’ясуй, у чому причина.
Проблема може бути в ногах або в серцево-судинній системі. Якщо маєш проблеми із судинами, то з якими: артеріями чи венами?
А, може, у тебе неправильне взуття.
А якщо через стрес чи з інших причин у тебе стрибає тиск, читай наші поради, як знизити тиск у домашніх умовах.
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