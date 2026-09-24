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Вакцина від грипу в Україні: коли з’явиться та скільки доз завезуть

Юлія Хоменко, редакторка сайту 24 Вересня 2026, 16:00 2 хв.
Вакцина від грипу: Ляшко назвав кількість доз, які мають доставити в Україну
Фото Pexels

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