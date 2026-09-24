Вакцина від грипу в Україні: коли з’явиться та скільки доз завезуть

В Україні перереєстрували вакцини від грипу на новий епідемічний сезон. Найближчим часом до країни мають доставити понад 400 тисяч доз препаратів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телебачення, передає Укрінформ.

Вакцина від грипу: МОЗ зробило заяву

За словами Ляшка, вакцини проти грипу щороку оновлюють відповідно до актуальних штамів вірусу. Цьогоріч, препарати також пройшли необхідне оновлення та перереєстрацію в Україні.

Наразі МОЗ співпрацює з постачальниками, які вже завозили вакцини в Україну в попередні роки.

— Вони пообіцяли, що понад 400 тис. доз будуть доступні для цього епідсезону вакцинації від грипу. Найближчим часом вже очікуємо на постачання, — зазначив Віктор Ляшко.

Вакцина від грипу: де повідомлять про надходження

Інформацію про те, що вакцина від грипу надійшла в Україну, МОЗ планує публікувати на своїх офіційних каналах. Ляшко закликав українців за можливості не відкладати вакцинацію та зробити щеплення за першої нагоди.

Епідемічний сезон грипу, Covid-19 та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій в Україні зазвичай починається наприкінці вересня – на початку жовтня і триває до середини травня.

Раніше ми розповідали, які щеплення треба обов’язково робити чоловікам та жінкам — читай у матеріалі відповіді експертки.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!