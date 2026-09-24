Тренди та комфорт: яке якісне взуття варто додати до свого гардероба цього сезону

Початок нового сезону — це чудова можливість щось змінити у своєму житті та додати інакших фарб. Осіннє оновлення гардеробу може бути не лише практичною справою, а й ще корисною можливістю подивитися на себе з незвичного ракурсу. Якщо ти поки не готова до кардинальних змін в образі, можеш розпочати свій маленький експеримент із підбору нового взуття на осінь 2026.

Осіннє взуття має бути не лише стильним та красивим, також тобі має бути в ньому зручно. У нашому матеріалі розповідаємо про жіноче взуття на осінь 2026, яке поєднує в собі тренди цього сезону та таку бажану практичність.

Яке модне жіноче взуття стане головним хітом цього сезону

У вересні зовсім не хочеться думати про наближення холодів, тому поки прогулянки на вулиці ще є комфортними, варто підібрати собі новенькі лофери, оксфорди або замшеві кросівки. Серед різноманітного взуття з асортименту modivo.ua ти точно знайдеш свого фаворита, який освіжить твій осінній look.

Цього сезону особливою популярністю серед модниць користуються чорно-білі лофери та класичні чорні оксфорди, які можна чудово поєднати із джинсами прямого крою та жакетом або шкіряною курткою. Стильні жіночі лофери бренду Juicy Couture можна знайти в інтернет-магазині modivo.ua. Також серед головних трендів осіннього сезону — милі лофери з торочками. Придивись до замшевих моделей на підборах або шкіряних варіантів.

Перед настанням жовтня вже час придивлятися новеньку пару черевиків або чобіт. Тому розповідаємо, які жіночі чоботи носитимуть восени 2026. Серед найтрендовіших моделей: чоботи вище коліна, що нагадують жокейські. Можливо, саме цього сезону тобі варто їх приміряти разом із мідіспідницею та об’ємним верхом, бо коли ще експериментувати з образом як не зараз.

Якщо не боїшся додати у своє повсякденне взуття виразних акцентів — зверни увагу на яскраві шкіряні ботфорти з овчиною. У цій моделі тобі буде не лише тепло, а ще й красиво.

Характерною особливістю цього сезону також є мода на двоколірне взуття. Це стосуються не тільки туфель та лоферів, а й теплих осінніх чобіт. Чим контрастніше це поєднання — тим краще. Це може бути темний носок та світла п’ятка на моделях зі шкіри або замші.

Ще один повноцінний елемент гардероба цієї осені — гумові чоботи, які давно перестали бути лише взуттям на випадок дощів. Вони залишаються утилітарними, але при цьому це взуття можна стильно поєднати із класичними пальтами, костюмами та навіть спідницями. Якщо тобі до душі country style, тоді Hunter чоботи з асортименту modivo.ua вдало доповнять твій новий образ.

Як правильно вибрати якісне жіноче взуття для щоденного комфорту

Красиве та стильне взуття покращує настрій, однак комфорт є не менш важливим, якщо йдеться про щоденне використання нових кросівок або чобітків. На що треба звернути увагу під час покупки нового взуття?

Твоя ідеальна пара має бути пошита з якісних матеріалів, тож радимо надавати перевагу натуральній шкірі, замші або нубуку, також на теплий період можна розглянути варіанти із текстилю.

Натуральна шкіра є стійкою до вологи та її легко очистити від щоденного бруду. На modivo.ua зараз є гарні шкіряні чобітки зі знижкою від бренду MEXX.

Замша та нубук — чудові варіанти для сухої погоди, однак за потреби можна зробити ці матеріали практичнішими, використовуючи водовідштовхувальні спреї перед виходом з дому.

Восени під час вибору взуття також важливо звертати увагу на підкладку. На теплий період достатньо буде текстильної або шкіряної. Коли настануть холоди й регулярні дощі, обирай взуття із підкладками, які зберігатимуть тепло, не перегріваючи стопу, — щільний фліс, тонка вовна, байка або мембранні тканини.

Якщо шукаєш черевики жіночі із високоякісних матеріалів за приємною ціною — саме такі зараз є зі знижкою на modivo.ua. від бренду Roxy.

Як вигідно купити жіноче взуття в інтернет-магазині

Вигідно купити взуття жіноче можна у різноманітних інтернет-магазинах, використовуючи міжсезонні розпродажі, Black Friday, промо-коди та програми лояльності від самих магазинів. Покупка взуття онлайн є абсолютно комфортною та зручною, за умови дотримання кількох простих правил.

По-перше, правильно виміряй стопу перед покупкою товару. Для цього ввечері (коли ноги трохи набрякають) визнач розмір стопи від п’ятки до найдовшого пальця — обведи стопу на аркуші паперу і потім виміряй лінійкою. До отриманих результатів додай до 1,5 см, якщо підбираєш собі тепле взуття, або 0,5 — якщо легке. Виміряй обидві стопи і орієнтуйся на більший розмір. Потім порівняй свої розміри із розмірною сіткою конкретного виробника.

По-друге, заздалегідь перевір умови повернення товару на випадок, якщо пара тобі не підійде або не сподобається.

По-третє, вивчи наявні інструменти економії конкретного інтернет-магазину. Наприклад, учасники Modivo club отримують -15% на першу покупку, мають подовжений термін повернення (аж до 30 днів), а також ранній доступ до акцій та розпродажу і ще персональну знижку до дня народження.

Тому тобі легко вдасться заощадити на придбанні якісного взуття, ще й без зайвого клопоту. Тож бажаємо тобі вдалих покупок та яскравої осені у новому образі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!