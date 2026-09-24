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Тренди та комфорт: яке якісне взуття варто додати до свого гардероба цього сезону

Марина Слизовська, редакторка сайту 24 Вересня 2026, 15:00 5 хв.
Жіноче взуття на осінь 2026
Фото Unsplash

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