Коли збирати шипшину: основні правила збору та сушіння плодів на зиму

Шипшину в Україні люблять із давнини. Адже вважають, що це не просто колючий кущ із червоними, смачними плодами, а справжнє джерело поживних вітамінів та мікроелементів.
Однак для того, аби запастися цим вибуховим корисним комплексом на зиму, потрібно розуміти, коли та як правильно це робити. Коли збирати шипшину на зиму — читай у матеріалі.
Важливо розуміти, що для дому використовують всі частини рослини.
Для збору шипшини потрібно брати рослину, яка росте якомога далі від дороги. Через те, що кущ шипшини дуже колючий, для збору одягай щось з довгими рукавами й товсті рукавички. Ягоди краще зривати разом із залишками чашечки та з плодоніжками. Шипшину збирайте тільки в суху погоду, щоб листя і плоди були повністю сухими.
Якщо на вулиці не спекотно, то плоди можуть сохнути по кілька тижнів. Якщо робити це на горищі, то воно має бути добре провітрюване. Його необхідно застелити папером або тонкою тканиною, газетою. Далі потрібно розсипати шипшину і чекати, поки вона дійде до кондиції.
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