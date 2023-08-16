Коли збирати шипшину: основні правила збору та сушіння плодів на зиму

Шипшину в Україні люблять із давнини. Адже вважають, що це не просто колючий кущ із червоними, смачними плодами, а справжнє джерело поживних вітамінів та мікроелементів.

Однак для того, аби запастися цим вибуховим корисним комплексом на зиму, потрібно розуміти, коли та як правильно це робити. Коли збирати шипшину на зиму — читай у матеріалі.

Коли збирати шипшину: оптимальні терміни

Важливо розуміти, що для дому використовують всі частини рослини.

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Листя найчастіше збирають влітку. Для цього вибирають листові пластини без пошкоджень. У липні збирають суцвіття, бутони для цього зрізають ножицями. Листя і суцвіття висушують на відкритому повітрі в тіні, після цього зберігають в скляних місткостях. Коріння шипшини збирають навесні, з березня по квітень. Для лікування беруть стрижневі бічні корінці або тонкі відведення центрального стрижня. Самі червоні плоди починають збирати у серпні. Точні терміни залежать від сорту, погодних умов тощо. Плоди повинні мати червоний або оранжевий колір, водночас бути трохи недозрілими. Тобто на смак солодкуваті й кислуваті, а на дотик тверді.

Як правильно збирати шипшину: основні лайфхаки

Для збору шипшини потрібно брати рослину, яка росте якомога далі від дороги. Через те, що кущ шипшини дуже колючий, для збору одягай щось з довгими рукавами й товсті рукавички. Ягоди краще зривати разом із залишками чашечки та з плодоніжками. Шипшину збирайте тільки в суху погоду, щоб листя і плоди були повністю сухими.

Як правильно сушити шипшину в домашніх умовах

Якщо на вулиці не спекотно, то плоди можуть сохнути по кілька тижнів. Якщо робити це на горищі, то воно має бути добре провітрюване. Його необхідно застелити папером або тонкою тканиною, газетою. Далі потрібно розсипати шипшину і чекати, поки вона дійде до кондиції.

Як сушити шипшину на вулиці: інструкція

Обери місце, де є тінь. Насип шипшину в будь-яку дрібну тару з бортиками, так щоб не висипалися при перенесенні. На відкритому повітрі протягом дня її потрібно періодично перемішувати. Процес проходить набагато швидше, коли ягода насипана одним шаром. Після того, як шипшина підсохне, її слід покласти в паперові пакети.

Як сушити шипшину в духовці

Ввімкни духову піч та дай їй прогрітися до 40°C. Перебрані, очищені від листя та сміття плоди в один шар насип на деко й поклади у духовку. Тримай дверцята духовки трохи прочиненими, поступово підвищуючи температуру так, щоб після закінчення процесу на термометрі було 60°C. Шипшина буде висушеною тоді, коли плоди будуть твердими, але при натисканні легко розсипаються на кілька шматочків. Гарячу шипшину пересип в дерев’яний ящик з кришкою і залиш для пропарювання на два – три дні. Після цього розподіли її по невеликих тканинних мішечках і прибери в темне місце.

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