Когда собирать шиповник: основные правила сбора и сушки плодов на зиму

Шиповник в Украине любят с давних времен. Ведь считают, что это не просто колючий куст с красными вкусными плодами, а настоящий источник питательных витаминов и микроэлементов.

Однако, для того чтобы запастись этим взрывным полезным комплексом на зиму, нужно понимать, когда и как правильно это делать. Когда собирать шиповник на зиму — читай в материале.

Когда собирать шиповник: оптимальные сроки

Важно понимать, что для дома используются все части растения.

Листья чаще всего собирают летом. Для этого выбирают листовые пластины без повреждений. В июле собирают соцветия, бутоны для этого срезают ножницами. Листья и соцветия высушивают на открытом воздухе в тени, после этого хранят в стеклянных емкостях. Корни шиповника собирают весной, с марта по апрель. Для лечения берут стержневые боковые корешки или тонкие отведения центрального стержня. Самые красные плоды начинают собирать в августе. Точные сроки зависят от сорта, погодных условий и т. д. Плоды должны иметь красный или оранжевый цвет, в то же время немного созревшие. То есть на вкус сладковатые и кисловатые, а на ощупь жесткие.

Полезные советы по сбору шиповника:

собирай шиповник после первых заморозков, тогда плоды становятся более сладкими и мягкими;

предпочитай здоровые, плотные, без повреждения плоды;

собирай только красные или ярко-оранжевые плоды, недозрелые лучше не брать;

используй перчатки, чтобы избежать колючек.

Как правильно собирать шиповник: основные лайфхаки

Для сбора шиповника нужно брать растение, растущее подальше от дороги. Из-за того, что куст шиповника очень колючий, для сбора одевай что-то с длинными рукавами и толстые перчатки. Ягоды лучше срывать вместе с остатками чашечки и с плодоножками. Шиповник собирай только в сухую погоду, чтобы листья и плоды были полностью сухими.

Как правильно сушить шиповник в домашних условиях

Если на улице не жарко, то плоды могут сохнуть несколько недель. Если делать это на чердаке, то он должен быть хорошо проветриваемым. Его необходимо застелить бумагой или тонкой тканью, газетой. Далее нужно рассыпать шиповник и ждать, пока он дойдет до кондиции.

Как сушить шиповник на улице: инструкция

Выбери место, где есть тень. Насыпь шиповник в любую мелкую тару с бортиками, так чтобы не высыпались при переноске. На открытом воздухе в течение дня его нужно периодически перемешивать. Процесс проходит гораздо быстрее, когда ягода насыпана одним слоем. После того как шиповник подсохнет, его следует положить в бумажные пакеты.

Как сушить шиповник в духовке

Включи духовую печь и дай прогреться ей до 40°C. Перебранные, очищенные от листьев и мусора плоды в один слой насыпь на противень и положи в духовку. Держи дверцу духовки приоткрытой, постепенно повышая температуру так, чтобы после окончания процесса на термометре было 60°C. Шиповник будет высушен тогда, когда плоды будут твердыми, но при нажатии легко рассыпаются на несколько кусочков. Горячий шиповник пересыпь в деревянный ящик с крышкой и оставь для пропаривания на два — три дня. После этого распредели ее по небольшим тканевым мешочкам и прибери в темное место.

Хранение шиповника

Храни шиповник в стеклянных банках, тканевых мешочках или бумажных пакетах.

Держи в сухом, прохладном, темном месте.

А раньше мы рассказывали, как правильно заваривать и пить шиповник, чтобы сохранить максимум пользы.

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