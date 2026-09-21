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Когда собирать шиповник: основные правила сбора и сушки плодов на зиму

Анна Голишевская, редактор сайта 21 сентября 2026, 12:35 3 мин.
когда собирать шиповник
Когда собирать шиповник Фото Unsplash

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