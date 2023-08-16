Когда собирать шиповник: основные правила сбора и сушки плодов на зиму

Шиповник в Украине любят с давних времен. Ведь считают, что это не просто колючий куст с красными вкусными плодами, а настоящий источник питательных витаминов и микроэлементов.
Однако, для того чтобы запастись этим взрывным полезным комплексом на зиму, нужно понимать, когда и как правильно это делать. Когда собирать шиповник на зиму — читай в материале.
Важно понимать, что для дома используются все части растения.
Для сбора шиповника нужно брать растение, растущее подальше от дороги. Из-за того, что куст шиповника очень колючий, для сбора одевай что-то с длинными рукавами и толстые перчатки. Ягоды лучше срывать вместе с остатками чашечки и с плодоножками. Шиповник собирай только в сухую погоду, чтобы листья и плоды были полностью сухими.
Если на улице не жарко, то плоды могут сохнуть несколько недель. Если делать это на чердаке, то он должен быть хорошо проветриваемым. Его необходимо застелить бумагой или тонкой тканью, газетой. Далее нужно рассыпать шиповник и ждать, пока он дойдет до кондиции.
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