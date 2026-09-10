Салат из свеклы на зиму: рецепты с перцем, баклажанами, по-корейски — просто вкуснятина

Если ты думаешь, что свекла и зимой будет лежать на полках магазинов, и зачем тратить время и закручивать ее в банки — ты очень ошибаешься!
Надеемся, из продажи она не исчезнет. Но такой невероятной вкуснятины, как из баночки из погреба — просто не приготовишь. Какой будет стоять аромат пряностей, яблочного сока или пикантного корейского маринада!
Так что оставляй сомнения и лови три проверенных рецепта из свеклы, от которых слюнки текут уже сейчас.
Салат из свеклы на зиму: рецепт с болгарским перцем
Ингредиенты
- Свекла — 3 кг
- Морковь — 1 кг
- Болгарский перец — 1 кг
- Помидоры — 1 кг
- Соль — 3 ст. л.
- Сахар — 200 г
- Растительное масло — 0,5 л (можешь добавить немного меньше по вкусу)
- Уксус 9% — 200–300 г
Способ приготовления
- Натри на терке сырую свеклу и морковь, а болгарский перец и помидоры нарежь.
- Перемешай все подготовленные овощи, добавь соль, сахар и растительное масло.
- Вари смесь в течение 30 минут.
- Добавь 200–300 г 9% уксуса и вари еще 10 минут.
- Разложи горячий салат по стерилизованным банкам.
- Закатай прокипяченными крышками, переверни банки и укутай, пока не остынут.
Салат из свеклы на зиму в банках: рецепт с баклажанами
Ингредиенты
- Свекла — 500 г
- Баклажаны — 500 г
- Яблоки — 500 г
- Сахар — 70 г
- Соль — 20 г
- Растительное масло — 180 мл
- Уксус — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Натри сырую свеклу, а очищенные баклажаны и яблоки мелко нарежь (по желанию ты можешь пропустить все через мясорубку, чтобы сделать именно икру).
- Смешай овощи с яблоками, сахаром и солью и оставь на 1 час.
- Добавь масло и туши смесь около 1 часа.
- За пару минут до конца тушения влей уксус.
- Закатай салат в стерилизованные банки.
Салат из свеклы на зиму по-корейски: как закрыть
Ингредиенты
- Свекла — 300 г
- Капуста — 500 г
- Морковь — 100 г
- Лук — 70 г
- Острый перец — 1 шт.
- Уксус — 40 мл
- Сахар — 2 ч. л.
- Растительное масло — 50 мл
- Соль — 1 ч. л.
- Паприка — 1 ч. л.
- Смесь перцев — 1 ч. л.
- Специи для корейской моркови — по вкусу
Способ приготовления
- Натри свеклу и морковь (лучше на терке для корейской моркови), тонко нашинкуй капусту и лук, а острый перец мелко нарежь.
- Смешай все овощи с уксусом, маслом, сахаром, солью и специями.
- Оставь смесь настаиваться на 3–4 часа, чтобы овощи пустили сок и промариновались.
- Разложи салат по банкам.
- Простерилизуй банки с салатом около 20 минут в кипящей воде.
- Закатай банки на зиму, переверни и укутай, пока не остынут.
Три крутые хитрости для заготовок из свеклы на зиму
- Экспериментируй с пряностями: К свекольным салатам и икре идеально подходят молотый кориандр, сушеный чеснок, душистый перец, щепотка сушеного имбиря или мускатного ореха. Для пикантности можно добавить щепотку гвоздики или пару листочков бархатцев — они придают потрясающий аромат!
- Заменяй обычный уксус: Вместо стандартного 9% столового уксуса отлично подойдет яблочный или винный 6% уксус — они сделают вкус мягче и изысканнее (просто пересчитай пропорцию: вместо 100 мл 9% уксуса берут примерно 150 мл 6%). Также заменителем может быть лимонный сок или лимонная кислота, которые отлично сохраняют рубиновый цвет.
- Используй масло для цвета и вкуса: Не бойся заменить обычное подсолнечное масло на нерафинированное душистое для особого домашнего аромата.
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Источник фото: Рinterest.
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