Салат из свеклы на зиму: рецепты с перцем, баклажанами, по-корейски — просто вкуснятина

Если ты думаешь, что свекла и зимой будет лежать на полках магазинов, и зачем тратить время и закручивать ее в банки — ты очень ошибаешься!

Надеемся, из продажи она не исчезнет. Но такой невероятной вкуснятины, как из баночки из погреба — просто не приготовишь. Какой будет стоять аромат пряностей, яблочного сока или пикантного корейского маринада!

Так что оставляй сомнения и лови три проверенных рецепта из свеклы, от которых слюнки текут уже сейчас.

Салат из свеклы на зиму: рецепт с болгарским перцем

Ингредиенты

Свекла — 3 кг

— 3 кг Морковь — 1 кг

— 1 кг Болгарский перец — 1 кг

— 1 кг Помидоры — 1 кг

— 1 кг Соль — 3 ст. л.

— 3 ст. л. Сахар — 200 г

— 200 г Растительное масло — 0,5 л (можешь добавить немного меньше по вкусу)

— 0,5 л (можешь добавить немного меньше по вкусу) Уксус 9% — 200–300 г

Способ приготовления

Натри на терке сырую свеклу и морковь, а болгарский перец и помидоры нарежь. Перемешай все подготовленные овощи, добавь соль, сахар и растительное масло. Вари смесь в течение 30 минут. Добавь 200–300 г 9% уксуса и вари еще 10 минут. Разложи горячий салат по стерилизованным банкам. Закатай прокипяченными крышками, переверни банки и укутай, пока не остынут.

Салат из свеклы на зиму в банках: рецепт с баклажанами

Ингредиенты

Свекла — 500 г

— 500 г Баклажаны — 500 г

— 500 г Яблоки — 500 г

— 500 г Сахар — 70 г

— 70 г Соль — 20 г

— 20 г Растительное масло — 180 мл

— 180 мл Уксус — 1 ст. л.

Способ приготовления

Натри сырую свеклу, а очищенные баклажаны и яблоки мелко нарежь (по желанию ты можешь пропустить все через мясорубку, чтобы сделать именно икру). Смешай овощи с яблоками, сахаром и солью и оставь на 1 час. Добавь масло и туши смесь около 1 часа. За пару минут до конца тушения влей уксус. Закатай салат в стерилизованные банки.

Салат из свеклы на зиму по-корейски: как закрыть

Ингредиенты

Свекла — 300 г

— 300 г Капуста — 500 г

— 500 г Морковь — 100 г

— 100 г Лук — 70 г

— 70 г Острый перец — 1 шт.

— 1 шт. Уксус — 40 мл

— 40 мл Сахар — 2 ч. л.

— 2 ч. л. Растительное масло — 50 мл

— 50 мл Соль — 1 ч. л.

— 1 ч. л. Паприка — 1 ч. л.

— 1 ч. л. Смесь перцев — 1 ч. л.

— 1 ч. л. Специи для корейской моркови — по вкусу

Способ приготовления

Натри свеклу и морковь (лучше на терке для корейской моркови), тонко нашинкуй капусту и лук, а острый перец мелко нарежь. Смешай все овощи с уксусом, маслом, сахаром, солью и специями. Оставь смесь настаиваться на 3–4 часа, чтобы овощи пустили сок и промариновались. Разложи салат по банкам. Простерилизуй банки с салатом около 20 минут в кипящей воде. Закатай банки на зиму, переверни и укутай, пока не остынут.

Три крутые хитрости для заготовок из свеклы на зиму

Экспериментируй с пряностями: К свекольным салатам и икре идеально подходят молотый кориандр, сушеный чеснок, душистый перец, щепотка сушеного имбиря или мускатного ореха. Для пикантности можно добавить щепотку гвоздики или пару листочков бархатцев — они придают потрясающий аромат! Заменяй обычный уксус: Вместо стандартного 9% столового уксуса отлично подойдет яблочный или винный 6% уксус — они сделают вкус мягче и изысканнее (просто пересчитай пропорцию: вместо 100 мл 9% уксуса берут примерно 150 мл 6%). Также заменителем может быть лимонный сок или лимонная кислота, которые отлично сохраняют рубиновый цвет. Используй масло для цвета и вкуса: Не бойся заменить обычное подсолнечное масло на нерафинированное душистое для особого домашнего аромата.

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Источник фото: Рinterest.

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