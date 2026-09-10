Фильмы Гая Ричи: все работы режиссера и его самые популярные фильмы

Сегодня, 10 сентября, британский режиссер Гай Ричи отмечает 58-летие. За более чем два десятилетия в кино он успел поработать в разных жанрах — от криминальных комедий и гангстерских историй до масштабных боевиков и приключенческих фильмов.
Его стиль легко узнать по стремительному монтажу, остроумным диалогам, запутанным сюжетам и харизматичным героям. В этом материале мы собрали все фильмы Гая Ричи.
Фильмы Гая Ричи — список всех работ
Первой полнометражной режиссерской работой Ричи стала криминальная комедия Карты, деньги, два ствола в 1998 году. Именно этот фильм сформировал его узнаваемую манеру и привлек внимание международной аудитории. До этого режиссер в 1995 году снял короткометражный фильм Тяжелый случай (The Hard Case).
За годы карьеры фильмография режиссера пополнилась как авторскими криминальными историями, так и крупными студийными проектами.
Полнометражные фильмы:
- Карты, деньги, два ствола;
- Большой куш;
- Унесенные;
- Револьвер;
- Рок-н-рольщик;
- Шерлок Холмс;
- Шерлок Холмс: Игра теней;
- Агенты А.Н.К.Л;
- Меч короля Артура;
- Аладдин;
- Джентльмены;
- Гнев человеческий;
- Операция “Фортуна”: Искусство побеждать;
- Переводчик;
- Министерство неджентльменских дел;
- Fountain of Youth;
- Грязные деньги.
Помимо уже выпущенных картин, у Гая Ричи есть и будущие полнометражные проекты. Среди них — Жена и собака и Viva La Madness. Последний пока имеет статус будущего проекта.
Короткометражные работы:
- Тяжелый случай;
- Star — короткометражный фильм из серии The Hire.
Тяжелый случай стал первой заметной киноработой Ричи: 20-минутная лента фактически стала его ранним шагом к полнометражному дебюту.
Телевизионные работы:
- Джентльмены — режиссер двух эпизодов сериала;
- MobLand — режиссер двух эпизодов;
- Young Sherlock — режиссер двух эпизодов.
Отдельно Ричи является создателем и исполнительным продюсером сериала Джентльмены, который развивает мир его одноименного фильма 2019 года. В 2026 году вышел второй сезон сериала.
Таким образом, фильмы Гая Ричи список которых охватывает его основную режиссерскую фильмографию, — это не только криминальные комедии, с которых началась его карьера. За годы работы режиссер перешел к крупным голливудским постановкам, боевикам, приключенческому кино и телевизионным проектам.
Фильмы Гая Ричи 2026: какие новые проекты
В 2026 году среди новых работ режиссера вышла картина— Грязные деньги. Лента рассказывает о команде профессионалов, которая пытается вернуть огромное состояние, присвоенное диктатором. Фильм вышел в прокат в мае.
Также среди фильмов Гая Ричи 2026 — Жена и собака. Это черная комедия с Бенедиктом Камбербэтчем, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинсом. По сюжету история сосредоточена на семье Фэрбэнков, где борьба за наследство превращается в опасное противостояние.
Картина должна выйти в широкий прокат 23 октября 2026 года, хотя отдельные базы данных сейчас указывают и на более позднюю дату релиза. Поэтому дату премьеры еще могут уточнять.
К актуальным работам Ричи также относится Fountain of Youth, однако этот фильм не стоит причислять к премьерам 2026 года — приключенческий боевик вышел в 2025-м и доступен на Apple TV+.
Фильмы Гая Ричи — топ самых популярных работ
Если говорить о фильмах Гая Ричи топ самых известных картин режиссера, то прежде всего стоит вспомнить его криминальные комедии и масштабные боевики. Именно эти работы сформировали узнаваемый стиль постановщика — динамичный сюжет, черный юмор, ярких персонажей и неожиданные сюжетные повороты.
В подборку самых известных фильмов Гая Ричи вошли:
- Карты, деньги, два ствола;
- Большой куш;
- Джентльмены;
- Шерлок Холмс;
- Переводчик.
Почему актеры часто возвращаются к фильмам Гая Ричи
Отдельная особенность творчества Ричи — его постоянная актерская команда. Джейсон Стейтем неоднократно работал с режиссером, а впоследствии к его фильмам присоединились Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес и другие известные актеры.
Это объясняется не только популярностью режиссера. Его фильмы имеют специфический ритм: персонажи быстро обмениваются репликами, сюжет постоянно меняет направление, а юмор часто возникает прямо посреди напряженной сцены. Такой подход требует от актеров быстрой реакции и умения работать с импровизацией.
Еще одна характерная черта — узнаваемые диалоги и персонажи. Даже когда Ричи работает не с криминальной комедией, в его картинах часто остаются динамичная подача, черный юмор и герои с яркими характерами.
Именно поэтому фильмы Гая Ричи новые и старые имеют общую черту — их легко узнать по стилю режиссера даже тогда, когда меняются жанр, масштаб истории и актерский состав.
Ранее мы также рассказывали, что известно о новом сериале Гая Ричи Молодой Шерлок 2026 и почему проект уже привлекает внимание высокими рейтингами.
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