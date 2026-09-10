Фильмы Гая Ричи: все работы режиссера и его самые популярные фильмы

Сегодня, 10 сентября, британский режиссер Гай Ричи отмечает 58-летие. За более чем два десятилетия в кино он успел поработать в разных жанрах — от криминальных комедий и гангстерских историй до масштабных боевиков и приключенческих фильмов.

Его стиль легко узнать по стремительному монтажу, остроумным диалогам, запутанным сюжетам и харизматичным героям. В этом материале мы собрали все фильмы Гая Ричи.

Фильмы Гая Ричи — список всех работ

Первой полнометражной режиссерской работой Ричи стала криминальная комедия Карты, деньги, два ствола в 1998 году. Именно этот фильм сформировал его узнаваемую манеру и привлек внимание международной аудитории. До этого режиссер в 1995 году снял короткометражный фильм Тяжелый случай (The Hard Case).

За годы карьеры фильмография режиссера пополнилась как авторскими криминальными историями, так и крупными студийными проектами.

Полнометражные фильмы:

Карты, деньги, два ствола;

Большой куш;

Унесенные;

Револьвер;

Рок-н-рольщик;

Шерлок Холмс;

Шерлок Холмс: Игра теней;

Агенты А.Н.К.Л;

Меч короля Артура;

Аладдин;

Джентльмены;

Гнев человеческий;

Операция “Фортуна”: Искусство побеждать;

Переводчик;

Министерство неджентльменских дел;

Fountain of Youth;

Грязные деньги.

Помимо уже выпущенных картин, у Гая Ричи есть и будущие полнометражные проекты. Среди них — Жена и собака и Viva La Madness. Последний пока имеет статус будущего проекта.

Короткометражные работы:

Тяжелый случай;

Star — короткометражный фильм из серии The Hire.

Тяжелый случай стал первой заметной киноработой Ричи: 20-минутная лента фактически стала его ранним шагом к полнометражному дебюту.

Телевизионные работы:

Джентльмены — режиссер двух эпизодов сериала;

MobLand — режиссер двух эпизодов;

Young Sherlock — режиссер двух эпизодов.

Отдельно Ричи является создателем и исполнительным продюсером сериала Джентльмены, который развивает мир его одноименного фильма 2019 года. В 2026 году вышел второй сезон сериала.

Таким образом, фильмы Гая Ричи список которых охватывает его основную режиссерскую фильмографию, — это не только криминальные комедии, с которых началась его карьера. За годы работы режиссер перешел к крупным голливудским постановкам, боевикам, приключенческому кино и телевизионным проектам.

Фильмы Гая Ричи 2026: какие новые проекты

В 2026 году среди новых работ режиссера вышла картина— Грязные деньги. Лента рассказывает о команде профессионалов, которая пытается вернуть огромное состояние, присвоенное диктатором. Фильм вышел в прокат в мае.

Также среди фильмов Гая Ричи 2026 — Жена и собака. Это черная комедия с Бенедиктом Камбербэтчем, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинсом. По сюжету история сосредоточена на семье Фэрбэнков, где борьба за наследство превращается в опасное противостояние.

Картина должна выйти в широкий прокат 23 октября 2026 года, хотя отдельные базы данных сейчас указывают и на более позднюю дату релиза. Поэтому дату премьеры еще могут уточнять.

К актуальным работам Ричи также относится Fountain of Youth, однако этот фильм не стоит причислять к премьерам 2026 года — приключенческий боевик вышел в 2025-м и доступен на Apple TV+.

Фильмы Гая Ричи — топ самых популярных работ

Если говорить о фильмах Гая Ричи топ самых известных картин режиссера, то прежде всего стоит вспомнить его криминальные комедии и масштабные боевики. Именно эти работы сформировали узнаваемый стиль постановщика — динамичный сюжет, черный юмор, ярких персонажей и неожиданные сюжетные повороты.

В подборку самых известных фильмов Гая Ричи вошли:

Карты, деньги, два ствола;

Большой куш;

Джентльмены;

Шерлок Холмс;

Переводчик.

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Почему актеры часто возвращаются к фильмам Гая Ричи

Отдельная особенность творчества Ричи — его постоянная актерская команда. Джейсон Стейтем неоднократно работал с режиссером, а впоследствии к его фильмам присоединились Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес и другие известные актеры.

Это объясняется не только популярностью режиссера. Его фильмы имеют специфический ритм: персонажи быстро обмениваются репликами, сюжет постоянно меняет направление, а юмор часто возникает прямо посреди напряженной сцены. Такой подход требует от актеров быстрой реакции и умения работать с импровизацией.

Еще одна характерная черта — узнаваемые диалоги и персонажи. Даже когда Ричи работает не с криминальной комедией, в его картинах часто остаются динамичная подача, черный юмор и герои с яркими характерами.

Именно поэтому фильмы Гая Ричи новые и старые имеют общую черту — их легко узнать по стилю режиссера даже тогда, когда меняются жанр, масштаб истории и актерский состав.

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