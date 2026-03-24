Грязные деньги 2026: дата выхода фильма в Украине

Один из самых ожидаемых боевиков 2026 года – новый фильм культового британского режиссера Гая Ричи, известный как Грязные деньги (оригинальное название – In the Grey). Читай в материале, когда выйдет фильм Грязные деньги в прокат и о чем будет сюжет.

Грязные деньги: когда ждать премьеру

Лента официально запланирована к выходу в прокат 15 мая 2026 от компании Black Bear Pictures. Что касается премьеры в Украине, официального подтверждения пока нет, однако обычно выпускают подобные голливудские проекты в отечественный прокат одновременно с мировым релизом или с небольшой задержкой в ​​день или два.

В центре сюжета — тайная команда элитных оперативников, которым поручено вернуть миллиард долларов, украденных безжалостным диктатором. То, что начинается как невозможный ограбление, перерастает в полномасштабную войну на выживание со стратегией и обманом. Главных героев зовут Бронко и Сид — два специалиста по эвакуации с очень разными характерами, но все равно опасные.

Главные роли в фильме исполнили Генри Кавилл и Джейк Джилленгол, а их куратором является персонаж Эйси Гонсалес. Также в ленте снялись Розамунд Пайк, Фишер Стивенс, Кристофер Хивью и Эммет Дж. Скенлан.

Для Кавилла и Ричи это уже не первая совместная работа – раньше они сотрудничали над фильмом Министерство неджентльменской войны. Джилленгол впервые соединил усилия с режиссером в картине Переводчик 2023 года.

Съемки фильма начались в сентябре 2023 года на Тенерифе (Канарские острова) и завершились в конце октября того же года. Однако путь ленты к зрителю оказался тернист.

Первоначально релиз планировался на 17 января 2025 года, однако Lionsgate изъяла фильм по расписанию, поскольку постпродакшн не был завершен вовремя. К ноябрю 2025 компания решила передать права на американский прокат, и в конце концов Black Bear Pictures взялась распространять картину самостоятельно.

Президент по дистрибуции Black Bear Бенджамин Крамер заявил, что Ричи является одним из лучших создателей зрелищного кино, а Грязные деньги содержит весь его фирменный стиль и остроумие.

Первый официальный трейлер подтвердил эти слова: зрителей ждут стремительный монтаж, перестрелки, взрывы и колоритные диалоги — все, за что миллионы фанатов любят режиссера.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!