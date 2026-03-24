Неуязвимый 4 сезон: график выхода серий и почему критикам и фанатам понравились новый сериал

Даты выхода серий анимационного сериала Неуязвимый-4 и самое интересное, чем удивят авторы в этот раз — в нашем материале.

Неуязвимый 4 сезон: даты выхода серий

Четвёртый сезон сериала Неуязвимый — это новая захватывающая история о Марке Грейсоне — молодом человеке со сверхспособностями, который пытается совмещать обычную жизнь с ролью супергероя.

На этот раз он сталкивается с масштабной угрозой: могущественные враги с другой планеты, Вилтрумиты, пытаются захватить Землю.

Марку приходится решать: кого спасать, а кого оставить на поталу врагам, так как опасности становятся всё серьёзнее, а союзники не всегда надёжны.

Сериал знакомит с новыми суперзлодеями — Thragg и Universa, и конфликты обещают быть острыми.

Премьера 4 сезона сериала Неуязвимый состоялась 18 марта 2026 года на Prime Video.

Первые три серии вышли одновременно, а остальные будут выходить еженедельно по средам, пока не выйдет весь сезон из восьми эпизодов.

Неуязвимый 4 сезон: когда выходят серии — график

Каждая серия длится примерно от 47 до 55 минут, а общая продолжительность сезона — около 7 часов.

Новый сезон уже получил высокие оценки: на Rotten Tomatoes он был на 100% одобрен критиками, что случается редко, а на Metacritic его понравилось 76 из 100, что тоже считается хорошим результатом.

Рецензенты отмечают, что серии масштабные и зрелищные, единственное — темп истории понравился не всем.

После окончания показа фанаты с нетерпением ждут новостей о продолжении. Уже есть информация, что пятый сезон подтверждён, однако точная дата его выхода пока неизвестна.

Читай также: Джуманджи 3, дату выхода объявлено — чего ждать от премьеры.

