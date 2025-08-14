Джуманджи 3: дата выхода объявлена — чего ждать от премьеры

Джуманджи 3 Фото IMDb Почти шесть лет исполнилось с того момента, как на экраны вышла очередная лента франшизы Джуманджи: Следующий уровень. И вот, наконец, Sony Pictures объявила долгожданную новость — Джуманджи 3 официально получил дату выхода.Когда выйдет Джуманджи-3 в Украине и мире — узнай из материала. Когда выйдет Джуманджи-3 Как известно, премьеры прошлых частей франшизы состоялись в предрождественское время, и в этот раз продюсеры не нарушают традицию:На украинские и мировые экраны Джуманджи-3 выйдет 11 декабря 2026 года. Правда, в большинстве своем новую часть нумеруют цифрой 4, ведь предыдущие фильмы выстроились в следующем порядке: Джуманджи (1995) — классический оригинальный фильм с Робином Уильямсом. Джуманджи: Зов джунглей (2017) — перезапуск франшизы, где игра становится видеоигрой; главные герои попадают в аватары; Джуманджи: Следующий уровень (2019) — продолжение истории видеоигр с новыми персонажами, локациями и приключениями. Перезапуск франшизы принес ее продюсерам почти миллиардный доход: фильмы 2017 и 2019 годов с головой окупили производство и заработали в прокате 960 и 800 миллионов долларов соответственно. Почему же затормозили с выходом новой части? Объяснение достаточно реалистичное — сначала COVID-19 задержал процесс, а затем графики занятости ключевых актеров и сложности производственного цикла отложили старт, который сначала обещал быть скорым. Но осенью 2024-го Sony твердо зафиксировала дату выхода нового Джуманджи — 11 декабря 2026-го. Ожидается, что она поставит точку в этой истории. Актеры, режиссер продюсеры Джуманджи-3: знакомые лица возвращаются В новой серии точно вернутся Двейн Джонсон, Кевин Гарт, Каррен Гиллан и Джек Блэк — в своих аватарных образах: Доктор Смалдер Брейвстоун, Фрэнклин Майс Финбар, Руби Раундхаус и Шелли Оберон соответственно. Также к производству пригласят, как и в предыдущих частях, режиссера Джейка Каздана, а продюсерами по-прежнему выступают Двейн Джонсон, Дэнни Гарсия, Гирам Гарсия, Мэтт Толмач и сам Джейк Каздан. Читать по теме Что-то грандиозное: научно-фантастический фильм Задача трех тел уже вышел на Netflix Читай, о чем сериал Задача трех тел и где его можно смотреть. О чем сюжет Джуманджи-3 Сюжет Джуманджи-3 держится в секрете, но первые намеки есть. В сцене после титров второй части подсказывается, что персонаж Юрген Жестокий — не просто злодей, а замаскированный аватар игрока, чье лицо будет раскрыто в новой части. По словам Двейна Джонсона, именно этот персонаж станет ключевым для развертывания интриги в будущей истории. Вообще-то франшиза Джуманджи возникла на основе детской книги Криса Ван Олсбурга (1981), впоследствии она переросла в отдельные фильмы, сериалы и видеоигры. Первый фильм 1995 года был снят по мотивам романа, но перезапуск 2017 и продолжение 2019 изменили сюжет на формат видеоигры — идея имела бешеный зрительский и кассовый успех. А еще не пропусти новинки кинорынка, узнавай первым о новых сериалах Netflix в августе 2025, и выбирай по своему вкусу: от готической Венздей до амазонских приключений. А также разножанровые испанские, корейские и бразильские сериалы. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Фильмы и сериалы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter