Джуманджи 3: дата выхода объявлена — чего ждать от премьеры

Почти шесть лет исполнилось с того момента, как на экраны вышла очередная лента франшизы Джуманджи: Следующий уровень. И вот, наконец, Sony Pictures объявила долгожданную новость — Джуманджи 3 официально получил дату выхода.

Когда выйдет Джуманджи-3 в Украине и мире — узнай из материала.

Когда выйдет Джуманджи-3

Как известно, премьеры прошлых частей франшизы состоялись в предрождественское время, и в этот раз продюсеры не нарушают традицию:

На украинские и мировые экраны Джуманджи-3 выйдет 11 декабря 2026 года.

Правда, в большинстве своем новую часть нумеруют цифрой 4, ведь предыдущие фильмы выстроились в следующем порядке:

Джуманджи (1995) — классический оригинальный фильм с Робином Уильямсом.

Джуманджи: Зов джунглей (2017) — перезапуск франшизы, где игра становится видеоигрой; главные герои попадают в аватары;

Джуманджи: Следующий уровень (2019) — продолжение истории видеоигр с новыми персонажами, локациями и приключениями.

Перезапуск франшизы принес ее продюсерам почти миллиардный доход: фильмы 2017 и 2019 годов с головой окупили производство и заработали в прокате 960 и 800 миллионов долларов соответственно.

Почему же затормозили с выходом новой части? Объяснение достаточно реалистичное — сначала COVID-19 задержал процесс, а затем графики занятости ключевых актеров и сложности производственного цикла отложили старт, который сначала обещал быть скорым.

Но осенью 2024-го Sony твердо зафиксировала дату выхода нового Джуманджи — 11 декабря 2026-го. Ожидается, что она поставит точку в этой истории.

Актеры, режиссер продюсеры Джуманджи-3: знакомые лица возвращаются

В новой серии точно вернутся Двейн Джонсон, Кевин Гарт, Каррен Гиллан и Джек Блэк — в своих аватарных образах: Доктор Смалдер Брейвстоун, Фрэнклин Майс Финбар, Руби Раундхаус и Шелли Оберон соответственно.

Также к производству пригласят, как и в предыдущих частях, режиссера Джейка Каздана, а продюсерами по-прежнему выступают Двейн Джонсон, Дэнни Гарсия, Гирам Гарсия, Мэтт Толмач и сам Джейк Каздан.

О чем сюжет Джуманджи-3

Сюжет Джуманджи-3 держится в секрете, но первые намеки есть. В сцене после титров второй части подсказывается, что персонаж Юрген Жестокий — не просто злодей, а замаскированный аватар игрока, чье лицо будет раскрыто в новой части. По словам Двейна Джонсона, именно этот персонаж станет ключевым для развертывания интриги в будущей истории.

Вообще-то франшиза Джуманджи возникла на основе детской книги Криса Ван Олсбурга (1981), впоследствии она переросла в отдельные фильмы, сериалы и видеоигры.

Первый фильм 1995 года был снят по мотивам романа, но перезапуск 2017 и продолжение 2019 изменили сюжет на формат видеоигры — идея имела бешеный зрительский и кассовый успех.

А еще не пропусти новинки кинорынка, узнавай первым о новых сериалах Netflix в августе 2025, и выбирай по своему вкусу: от готической Венздей до амазонских приключений. А также разножанровые испанские, корейские и бразильские сериалы.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!