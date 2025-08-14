Джуманджі 3: дату виходу оголошено — чого чекати від прем’єри

Майже шість років минуло з того моменту, як на екрани вийшла чергова стрічка франшизи Джуманджі: Наступний рівень. І от нарешті Sony Pictures оголосила довгоочікувану новину — Джуманджі 3 офіційно отримав дату виходу.

Коли вийде Джуманджі-3 в Україні та світі — дізнайся з матеріалу.

Коли вийде Джуманджі-3

Як відомо, прем’єри минулих частин франшизи відбулися в передріздвяний час, і цього разу продюсери не порушують традицію:

На українські та світові екрани Джуманджі-3 вийде 11 грудня 2026 року.

Щоправда, здебільшого нову частину нумерують цифрою 4, адже попередні фільми вишикувалися в такому порядку:

Джуманджі (1995) — класичний оригінальний фільм з Робіном Вільямсом.

Джуманджі: Поклик джунглів (2017) — перезапуск франшизи, де гра стає відеогрою; головні герої потрапляють в аватари;

Джуманджі: Наступний рівень (2019) — продовження історії відеогри з новими персонажами, локаціями та пригодами.

Перезапуск франшизи приніс її продюсерам майже мільярдний дохід: фільми 2017 та 2019 років з головою окупили виробництво і заробили в прокаті 960 мільйонів та 800 мільйонів доларів відповідно.

Чому ж загальмували з виходом нової частини? Пояснення досить реалістичне — спочатку COVID-19 затримав процес, а потім графіки зайнятості ключових акторів і складнощі виробничого циклу відклали старт, який спочатку обіцяв бути швидким.

Але восени 2024-го Sony твердо зафіксувала дату виходу нового Джуманджі— 11 грудня 2026-го. Очікується. що вона поставить крапку в цій історії.

Актори, режисер, продюсери Джуманджі-3: знайомі обличчя повертаються

У новій серії точно повернуться Двейн Джонсон, Кевін Гарт, Каррен Гіллан та Джек Блек — у своїх аватарних образах: Доктор Смалдер Брейвстоун, Френклін Май­с Фінбар, Рубі Раундхаус і Шеллі Оберон відповідно.

Також до виробництва запросять, як і в попередніх частинах, режисера Джейка Каздана, а продюсерами, як і раніше, виступають Двейн Джонсон, Дені Гарсія, Гірам Гарсія, Мет Толмач та сам Джейк Каздан.

Про що сюжет Джуманджі-3

Сюжет Джуманджі-3 тримається в таємниці, але перші натяки є. У сцені після титрів другої частини підказується, що персонаж Юрген Жорсткий — не просто лиходій, а замаскований аватар гравця, чиє обличчя буде розкрито у новій частині. За словами Двейна Джонсона, саме цей персонаж стане ключовим для розгортання інтриги у майбутній історії.

Загалом франшиза Джуманджі виникла на основі дитячої книжки Кріса Ван Олсбурга (1981), згодом вона переросла в окремі фільми, серіали та відеоігри.

Перший фільм 1995 року був знятий за мотивами роману, але перезапуск 2017 і продовження 2019 змінили сюжет на формат відеогри — ідея мала шалений глядацький і касовий успіх.

