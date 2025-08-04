Серіали Netflix у серпні 2025: від готичної Венздей до амазонських пригод

серіали Netflix у серпні Фото IMDb У серпні 2025 року Netflix продовжує тішити своїх підписників новими прем’єрами та продовженнями улюблених серіалів.У цьому місяці платформа пропонує широкий спектр контенту, від драм і трилерів до комедій та фантастичних історій. Ми зібрали найцікавішу підбірку серіалів Netflix у серпні 2025, на які варто звернути увагу.Серіали Netflix у серпні 2025 Венздей (2-й сезон) — 6 серпня Венздей — готична підліткова історія про доньку родини Аддамс. Другий сезон хітового шоу, який спершу виходить у форматі Part 1 із перших чотирьох епізодів (старт 6 серпня), знову занурить нас у містичні пригоди Венздей Аддамс у стінах Академії Невермор. Перший сезон Венздей став сенсацією і захопив як підлітків, так і дорослих своєю похмурою атмосферою та чорним гумором. Тепер на фанатів чекає ще більш загадок — героїня відкриватиме нові таємниці своєї родини й вдосконалюватиме надприродні здібності, а поруч знову будуть знайомі персонажі, зокрема її ексбойфренд Тайлер та віддана сусідка-верфолк Енід. Моє життя з Волтерами (2-й сезон) — 28 серпня Любителі романтичних історій, готуйтеся! 28 серпня на Netflix повертається серіал Моє життя з Волтерами з другим сезоном. Фанати, які так переживали за головну героїню та її стосунки з братами Волтерами, нарешті отримають відповіді на свої запитання. За даними стримінгу, це продовження — серед найочікуваніших серіальних подій місяця, одразу після Венздей. Нові серіали Netflix у серпні 2025 Серпень на Netflix багатий на нові оригінальні проекти, і значна їхня частина — це трилери та драми. Однією з найочікуваніших новинок є Заручник (Hostage), 5-серійний політичний трилер спільного виробництва Великої Британії та Франції, який з’явиться на платформі 21 серпня. Сюжет розгортається навколо викрадення чоловіка прем’єр-міністерки Великої Британії під час міжнародного саміту. Головні ролі виконують Сюранн Джонс та Жюлі Дельпі. Netflix порівнює цю драму з Дипломаткою, зазначаючи, що глядачів чекає напружене протистояння та інтриги у вищих ешелонах влади. Beyond the Bar — 2 серпня Цей корейський серіал розповідає історію молодого адвоката, який починає свою кар’єру в елітній юридичній фірмі. У нього є високі ідеали, але реальність швидко змінює його погляди на право і справедливість. Серіал має сильну моральну складову, адже герой має боротися не лише з правовими питаннями, але й з етичними дилемами. Читати на тему Чи буде Гра в кальмара 4 сезон: що каже Netflix і які ходять чутки Чи продовжать Гру в кальмара на 4 сезон, чи ні. Rivers of Fate — 20 серпня Цей бразильський серіал занурює глядачів у світ Амазонії. Три незнайомці — мати, підлітки та річковий пірат — шукають правду і справедливість, потрапляючи в складні й небезпечні ситуації. Серіал обіцяє захопливі пригоди, емоційні моменти та глибоких персонажів, які змушують задуматися над питаннями моральності та виживання. Дві могили — 29 серпня Дві могили — іспанський кримінальний серіал, у якому дві зниклі дівчини стають центром розслідування. Їхня бабуся, яка вперто шукає правду, стає головним героєм історії. Це складний, емоційний і повний несподіваних поворотів серіал, який здивує навіть досвідчених фанатів кримінальних драм. Комедії та анімаційні серіали Молоді мільйонери — 13 серпня Цей французький серіал розповідає про чотирьох тінейджерів, які виграють у лотерею. Раптово ставши багатими, вони змушуються розібратися з новими проблемами, які приносить багатство: від стосунків до моральних дилем. Це легка, але глибока комедія, яка піднімає питання про гроші, дружбу і дорослішання. Якщо коротко — 22 серпня Цей анімаційний серіал для дорослих створений Рафаелем Бобом-Ваксбергом, автором Коня БоДжека. Серіал розповідає про одну родину, яка намагається впоратися з численними труднощами й проблемами, що виникають у їхньому житті. З гумором і драмою серіал розкриває тему родинних відносин, що робить його потужним інструментом для роздумів про соціальну динаміку. Сімейний контент на Netflix CoComelon Lane (5-й сезон) — 18 серпня Мультсеріал, що здобув велику популярність серед маленьких глядачів, продовжує свої пригоди у новому сезоні. В основі серіалу — навчання через пісні та веселі ситуації, що допомагають малюкам пізнавати навколишній світ. Таємниці Барбі: пляжні детективи — 28 серпня Цей серіал розповідає про Барбі та її друзів, які розслідують загадки на пляжі. Легка і весела анімація, яка подарує маленьким глядачам можливість поринути в захопливі історії та розвивати свої навички розв’язування проблем. Серпень 2025 року на Netflix вражає своєю різноманітністю: серіали на будь-який смак — від містичних трилерів до гумористичних ситкомів і анімаційних проектів. Вибір жанрів та сюжетних ліній дозволить кожному знайти щось для себе. Незалежно від того, чи є ти фанатом драм, кримінальних серіалів, чи просто шукаєш щось легке і розважальне, серпень обіцяє стати цікавим місяцем для всіх любителів Netflix. Наш кінематограф теж гідний уваги! Раніше ми розповідали про найкращі українські серіали. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Фільми та серіали Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter