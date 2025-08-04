Серіали Netflix у серпні 2025: від готичної Венздей до амазонських пригод

У серпні 2025 року Netflix продовжує тішити своїх підписників новими прем’єрами та продовженнями улюблених серіалів.

У цьому місяці платформа пропонує широкий спектр контенту, від драм і трилерів до комедій та фантастичних історій.

Ми зібрали найцікавішу підбірку серіалів Netflix у серпні 2025, на які варто звернути увагу.

Серіали Netflix у серпні 2025

Венздей (2-й сезон) — 6 серпня

Венздей — готична підліткова історія про доньку родини Аддамс.

Другий сезон хітового шоу, який спершу виходить у форматі Part 1 із перших чотирьох епізодів (старт 6 серпня), знову занурить нас у містичні пригоди Венздей Аддамс у стінах Академії Невермор.

Перший сезон Венздей став сенсацією і захопив як підлітків, так і дорослих своєю похмурою атмосферою та чорним гумором.

Тепер на фанатів чекає ще більш загадок — героїня відкриватиме нові таємниці своєї родини й вдосконалюватиме надприродні здібності, а поруч знову будуть знайомі персонажі, зокрема її ексбойфренд Тайлер та віддана сусідка-верфолк Енід.

Моє життя з Волтерами (2-й сезон) — 28 серпня

Любителі романтичних історій, готуйтеся! 28 серпня на Netflix повертається серіал Моє життя з Волтерами з другим сезоном.

Фанати, які так переживали за головну героїню та її стосунки з братами Волтерами, нарешті отримають відповіді на свої запитання.

За даними стримінгу, це продовження — серед найочікуваніших серіальних подій місяця, одразу після Венздей.

Нові серіали Netflix у серпні 2025

Серпень на Netflix багатий на нові оригінальні проекти, і значна їхня частина — це трилери та драми.

Однією з найочікуваніших новинок є Заручник (Hostage), 5-серійний політичний трилер спільного виробництва Великої Британії та Франції, який з’явиться на платформі 21 серпня.

Сюжет розгортається навколо викрадення чоловіка прем’єр-міністерки Великої Британії під час міжнародного саміту.

Головні ролі виконують Сюранн Джонс та Жюлі Дельпі. Netflix порівнює цю драму з Дипломаткою, зазначаючи, що глядачів чекає напружене протистояння та інтриги у вищих ешелонах влади.

Beyond the Bar — 2 серпня

Цей корейський серіал розповідає історію молодого адвоката, який починає свою кар’єру в елітній юридичній фірмі. У нього є високі ідеали, але реальність швидко змінює його погляди на право і справедливість.

Серіал має сильну моральну складову, адже герой має боротися не лише з правовими питаннями, але й з етичними дилемами.

Rivers of Fate — 20 серпня

Цей бразильський серіал занурює глядачів у світ Амазонії. Три незнайомці — мати, підлітки та річковий пірат — шукають правду і справедливість, потрапляючи в складні й небезпечні ситуації.

Серіал обіцяє захопливі пригоди, емоційні моменти та глибоких персонажів, які змушують задуматися над питаннями моральності та виживання.

Дві могили — 29 серпня

Дві могили — іспанський кримінальний серіал, у якому дві зниклі дівчини стають центром розслідування.

Їхня бабуся, яка вперто шукає правду, стає головним героєм історії. Це складний, емоційний і повний несподіваних поворотів серіал, який здивує навіть досвідчених фанатів кримінальних драм.

Комедії та анімаційні серіали

Молоді мільйонери — 13 серпня

Цей французький серіал розповідає про чотирьох тінейджерів, які виграють у лотерею.

Раптово ставши багатими, вони змушуються розібратися з новими проблемами, які приносить багатство: від стосунків до моральних дилем. Це легка, але глибока комедія, яка піднімає питання про гроші, дружбу і дорослішання.

Якщо коротко — 22 серпня

Цей анімаційний серіал для дорослих створений Рафаелем Бобом-Ваксбергом, автором Коня БоДжека.

Серіал розповідає про одну родину, яка намагається впоратися з численними труднощами й проблемами, що виникають у їхньому житті.

З гумором і драмою серіал розкриває тему родинних відносин, що робить його потужним інструментом для роздумів про соціальну динаміку.

Сімейний контент на Netflix

CoComelon Lane (5-й сезон) — 18 серпня

Мультсеріал, що здобув велику популярність серед маленьких глядачів, продовжує свої пригоди у новому сезоні.

В основі серіалу — навчання через пісні та веселі ситуації, що допомагають малюкам пізнавати навколишній світ.

Таємниці Барбі: пляжні детективи — 28 серпня

Цей серіал розповідає про Барбі та її друзів, які розслідують загадки на пляжі.

Легка і весела анімація, яка подарує маленьким глядачам можливість поринути в захопливі історії та розвивати свої навички розв’язування проблем.

Серпень 2025 року на Netflix вражає своєю різноманітністю: серіали на будь-який смак — від містичних трилерів до гумористичних ситкомів і анімаційних проектів.

Вибір жанрів та сюжетних ліній дозволить кожному знайти щось для себе. Незалежно від того, чи є ти фанатом драм, кримінальних серіалів, чи просто шукаєш щось легке і розважальне, серпень обіцяє стати цікавим місяцем для всіх любителів Netflix.

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