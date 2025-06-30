Чи буде Гра в кальмара 4 сезон: що каже Netflix і які ходять чутки

Якщо ти цікавишся, чи вийде продовження серіалу Гра в кальмара, і чи зніматимуть 4 частину, ти напевне, вже почуваєшся всередині історії, в якій сотні людей опинилися на межі відчаю через борги.

Для тих, хто ще на шляху до перегляду, пояснимо, що за сюжетом героям пропонують шанс виграти величезну суму грошей, беручи участь у серії дитячих ігор… зі смертельним фіналом для тих, хто програє.

Нещодавно ця історія про виживання, жорстокість та людяність отримала продовження у частині 3. Але чи варто розраховувати на більше – досліджуємо у матеріалі.

Чи вийде Гра в кальмара 4

Одразу зауважимо: чутки про майбутнє Гри в кальмара стосуються не лише оригінальної корейської версії, яка, скоріш за все, завершиться третім сезоном, а й можливої американської адаптації або спін-офу.

Такий варіант може майже нескінченно розширити всесвіт серіалу, показати іншу країну, чужі правила і соціальне підґрунтя смертельних ігор — з новими героями, випробуваннями і моральним пошуком.

Тож хоча історія головного героя добігає кінця, всесвіт серіалу Гра в кальмара цілком здатен жити далі в нових варіаціях на тему глобальної гри на виживання.

Чи буде 4 сезон Гри в кальмара в оригінальній корейській версії

Як вже відомо, Netflix і автор Гри в кальмара Хван Дон Хьок разом ухвалили рішення завершити історію трилогією. Сценарист і режисер найвдалішої франшизи сервісу не планує четвертий сезон, бо вважає, що сюжет головного героя, Сон Гі Хуна (Гравець 456), завершено.

Хван Дон Хьок 9 червня 2025 року прямо сказав на прес‑конференції в Сеулі: Не існує планів на четвертий сезон… це було погоджено з Netflix під час розробки третього.

Втім, це не означає, що творець “закриває двері”, він допускає, що в майбутньому може випустити спін-офи або приквели — наприклад, про те, що відбувалося з рекрутерами, охоронцями або загадковим Фронтменом між сезонами 1 і 2.

Творець серіалу дав зрозуміти, що йому цікаво показати, як складалося життя героїв поза межами гри — у звичайному суспільстві.

Тож корейська оригінальна серія насправді завершується третьою частиною. Але всесвіт франшизи, ймовірно, розширять.

Чи буде продовження Гри в кальмара в американській версії

Хоча третя частина серіалу лише стартувала у перегляді, дозволимо собі трохи поспойлеріти: у фінальній сцені сезону 3 несподівано з’явиться американська рекрутерка, роль якої виконала Кет Бланшет — і це справедливо сприймається, як натяк на розширення всесвіту Гри в кальмара далеко за межі Південної Кореї.

До того ж ще минулого року з’явилися чутки, що:

Девід Фінчер (режисер Мисливців за розумом) може зайнятися англомовною Грою в кальмара, яку тепер часто називають Гра в кальмара: Америка.

Щоправда, Netflix офіційно поки що не підтверджував ці чутки.

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