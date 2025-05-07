Кіберсталкер 3 сезон: дата виходу молодіжного серіалу про геніального хакера

Фото IMDb Отримати доступ до секретів, грати людьми, використовуючи конфіденційну інформацію, викласти в мережу те, що не призначене для чужий очей — головний герой серіалу Кіберсталкер робить це геніально і сам стає ціллю для брудних маніпуляцій та інтриг. Захоплююча французька молодіжна драма вже отримала своє продовження, про її сюжет та дату виходу Кіберсталкер 3 сезон — розповідаємо у матеріалі. Кіберсталкер 3 сезон — що відомо про сюжет Що ж обіцяє Кіберсталкер 3 сезон? Замість звичних сцен зі студентського кампусу — атмосфера усамітненої ферми, де герой нарешті знайде тишу. Але ця ідилія швидко трісне, щойно він націлиться на новий небезпечний крок — і це буде не просто цифрова авантюра, а пряма атака на гіганта штучного інтелекту, стартап RIZE. Головний герой Люкс більше не буде таким, як раніше. Колишній студент-хакер перетвориться на людину, яка тікає від власної тіні. У виконанні Тео Фернандеза Люкс — сучасний антигерой, який біжить по лезу ножа: він прагне захистити близьких, але кнопки спокушають його знову запустити хаос. Та коли загроза нависає над коханою Чарлі, Люксу доведеться ще раз повернутися до небезпечного цифрового підпілля. Читати на тему Три метри над рівнем неба 3 частина: коли вийде продовження пристрасної мелодрами Чого чекати від третьої частини мелодрами Три метри над рівнем неба та коли вона вийде на екрани — читай у матеріалі. Кіберсталкер 3 сезон: дата виходу та актори Прем’єра Кіберсталкер 3 сезон запланована на осінь або на кінець 2025 року, точна дата виходу поки невідома. Третій сезон знімали не в павільйонах — він показує французьку реальність такою, як вона є. Зйомки проходили з січня по березень 2025 року в місті Ліллі та регіоні О-де-Франс. Ці локації стали повноправними героями серіалу: холодні вулиці, нічні вогні, глухі перехрестя — усе це створює відчуття напруги та постійної небезпеки. За камерою стояли Саймон Буіссон та Жан-Шарль Поґам — режисери, візуальний стиль яких тривожний і відвертий. Виробництвом займалася компанія Silex Films, обіцяють, що сезон буде містити 10 епізодів. У третьому сезоні Кіберсталкера в кадр повернуться: Тео Фернандез (Люкс) — серце і розум серіалу; Алоїс Саваж (Чарлі) — його протилежність, спокій і ніжність у жорстокому світі; Пабло Кобо (Алекс), Клеман Сибоні (Герциг), Кармен Кассовіц (Альма), Ясин Уіша (Самір), Ріо Вега (Лоло), Ванесса Гід (Єва) — постаті нового покоління зі своїми драмами, страхами та амбіціями. Загалом серіал Кіберсталкер 3 — це не просто історія хакера, а портрет цілого покоління, яке вчиться бути вільним у світі, де особиста свобода та приватність зникає за один клік. Якщо цікаво — завітай на офіційний сайт серіалу Кіберсталкер. Раніше ми розповідали: Вейн 2 сезон, коли вийде продовження кримінальної молодіжної комедії в Україні.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Фільми та серіали Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter