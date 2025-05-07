Кіберсталкер 3 сезон: дата виходу молодіжного серіалу про геніального хакера

Отримати доступ до секретів, грати людьми, використовуючи конфіденційну інформацію, викласти в мережу те, що не призначене для чужий очей — головний герой серіалу Кіберсталкер робить це геніально і сам стає ціллю для брудних маніпуляцій та інтриг.

Захоплююча французька молодіжна драма вже отримала своє продовження, про її сюжет та дату виходу Кіберсталкер 3 сезон — розповідаємо у матеріалі.

Кіберсталкер 3 сезон — що відомо про сюжет

Що ж обіцяє Кіберсталкер 3 сезон? Замість звичних сцен зі студентського кампусу — атмосфера усамітненої ферми, де герой нарешті знайде тишу.

Але ця ідилія швидко трісне, щойно він націлиться на новий небезпечний крок — і це буде не просто цифрова авантюра, а пряма атака на гіганта штучного інтелекту, стартап RIZE.

Головний герой Люкс більше не буде таким, як раніше. Колишній студент-хакер перетвориться на людину, яка тікає від власної тіні.

У виконанні Тео Фернандеза Люкс — сучасний антигерой, який біжить по лезу ножа: він прагне захистити близьких, але кнопки спокушають його знову запустити хаос.

Та коли загроза нависає над коханою Чарлі, Люксу доведеться ще раз повернутися до небезпечного цифрового підпілля.

Кіберсталкер 3 сезон: дата виходу та актори

Прем’єра Кіберсталкер 3 сезон запланована на осінь або на кінець 2025 року, точна дата виходу поки невідома.

Третій сезон знімали не в павільйонах — він показує французьку реальність такою, як вона є. Зйомки проходили з січня по березень 2025 року в місті Ліллі та регіоні О-де-Франс. Ці локації стали повноправними героями серіалу: холодні вулиці, нічні вогні, глухі перехрестя — усе це створює відчуття напруги та постійної небезпеки.

За камерою стояли Саймон Буіссон та Жан-Шарль Поґам — режисери, візуальний стиль яких тривожний і відвертий. Виробництвом займалася компанія Silex Films, обіцяють, що сезон буде містити 10 епізодів.

У третьому сезоні Кіберсталкера в кадр повернуться:

Тео Фернандез (Люкс) — серце і розум серіалу;

Алоїс Саваж (Чарлі) — його протилежність, спокій і ніжність у жорстокому світі;

Пабло Кобо (Алекс), Клеман Сибоні (Герциг), Кармен Кассовіц (Альма), Ясин Уіша (Самір), Ріо Вега (Лоло), Ванесса Гід (Єва) — постаті нового покоління зі своїми драмами, страхами та амбіціями.

Загалом серіал Кіберсталкер 3 — це не просто історія хакера, а портрет цілого покоління, яке вчиться бути вільним у світі, де особиста свобода та приватність зникає за один клік.

Якщо цікаво — завітай на офіційний сайт серіалу Кіберсталкер.

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