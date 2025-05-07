Киберсталкер 3 сезон: дата выхода молодежного сериала о гениальном хакере

Фото IMDb Получить доступ к секретам, играть людьми, используя конфиденциальную информацию, выложить в сеть то, что не предназначено для чужих глаз — главный герой сериала Киберсталкер делает это гениально и становится целью для грязных манипуляций и интриг. Увлекательная французская молодежная драма уже получила свое продолжение, о ее сюжете и дате выхода Киберсталкер 3 сезон — рассказываем в материале. Киберсталкер 3 сезон — что известно о сюжете Что же готовит Киберсталкер 3 сезон? Вместо привычных сцен из студенческого кампуса — атмосфера уединенной фермы, где герой наконец-то найдет тишину.Но эта идиллия быстро затрещит по швам, как только он нацелится на новый опасный шаг — и это будет не просто цифровая авантюра, а прямая атака на гиганта искусственного интеллекта, стартап RIZE. Главный герой Люкс больше не будет таким, как раньше. Бывший студент-хакер превратится в человека, убегающего от собственной тени. В исполнении Тео Фернандеза Люкс — современный антигерой, идущий по лезвию ножа: он стремится защитить близких, но клавиши соблазняют его снова запустить хаос. Однако когда угроза нависает над любимой Чарли, Люксу придется еще раз вернуться в опасное цифровое подполье. Читать по теме Три метра над уровнем неба 3 часть: когда выйдет продолжение страстной мелодрамы Когда выйдет третья часть Три метра над уровнем неба и каким будет сюжет — читай в материале. Киберсталкер 3 сезон: дата выхода и актеры Премьера Киберсталкер 3 сезон запланирована на осень или на конец 2025 года, точная дата выхода пока неизвестна. Третий сезон снимали не в павильонах — он показывает французскую реальность такой, как она есть. Съемки проходили с января по март 2025 г. в городе Лилле и регионе О-де-Франс. Эти локации стали полноправными героями сериала: холодные улицы, ночные огни, глухие перекрестки — все это передает чувство напряжения и постоянной опасности. За камерой стояли Саймон Буиссон и Жан-Шарль Погам — режиссеры, визуальный стиль которых тревожен и откровенен. Производством занималась компания Silex Films, она обещает, что сезон будет содержать 10 эпизодов. В третьем сезоне Киберсталкера в кадр вернутся: Тео Фернандез (Люкс) — сердце и разум сериала; Алоис Саваж (Чарли) — его противоположность, спокойствие и нежность в жестоком мире; Пабло Кобо (Алекс), Клеман Сибони (Герциг), Кармен Кассовиц (Альма), Ясин Уиша (Самир), Рио Вега (Лоло), Ванесса Гид (Ева) — фигуры нового поколения со своими драмами, страхами и амбициями. Сериал Киберсталкер 3 — это не просто история хакера, а портрет целого поколения, которое учится быть свободным в мире, где личное пространство и конфиденциальность исчезают за один клик. Если интересно — посети официальный сайт сериала Киберсталкер. Ранее мы рассказывали: Уэйн 2 сезон, когда выйдет продолжение криминальной молодежной комедии в Украине.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Фильмы и сериалы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter