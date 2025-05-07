Киберсталкер 3 сезон: дата выхода молодежного сериала о гениальном хакере

Получить доступ к секретам, играть людьми, используя конфиденциальную информацию, выложить в сеть то, что не предназначено для чужих глаз — главный герой сериала Киберсталкер делает это гениально и становится целью для грязных манипуляций и интриг.

Увлекательная французская молодежная драма уже получила свое продолжение, о ее сюжете и дате выхода Киберсталкер 3 сезон — рассказываем в материале.

Киберсталкер 3 сезон — что известно о сюжете

Что же готовит Киберсталкер 3 сезон? Вместо привычных сцен из студенческого кампуса — атмосфера уединенной фермы, где герой наконец-то найдет тишину.

Но эта идиллия быстро затрещит по швам, как только он нацелится на новый опасный шаг — и это будет не просто цифровая авантюра, а прямая атака на гиганта искусственного интеллекта, стартап RIZE.

Главный герой Люкс больше не будет таким, как раньше. Бывший студент-хакер превратится в человека, убегающего от собственной тени.

В исполнении Тео Фернандеза Люкс — современный антигерой, идущий по лезвию ножа: он стремится защитить близких, но клавиши соблазняют его снова запустить хаос.

Однако когда угроза нависает над любимой Чарли, Люксу придется еще раз вернуться в опасное цифровое подполье.

Киберсталкер 3 сезон: дата выхода и актеры

Премьера Киберсталкер 3 сезон запланирована на осень или на конец 2025 года, точная дата выхода пока неизвестна.

Третий сезон снимали не в павильонах — он показывает французскую реальность такой, как она есть. Съемки проходили с января по март 2025 г. в городе Лилле и регионе О-де-Франс. Эти локации стали полноправными героями сериала: холодные улицы, ночные огни, глухие перекрестки — все это передает чувство напряжения и постоянной опасности.

За камерой стояли Саймон Буиссон и Жан-Шарль Погам — режиссеры, визуальный стиль которых тревожен и откровенен. Производством занималась компания Silex Films, она обещает, что сезон будет содержать 10 эпизодов.

В третьем сезоне Киберсталкера в кадр вернутся:

Тео Фернандез (Люкс) — сердце и разум сериала;

Алоис Саваж (Чарли) — его противоположность, спокойствие и нежность в жестоком мире;

Пабло Кобо (Алекс), Клеман Сибони (Герциг), Кармен Кассовиц (Альма), Ясин Уиша (Самир), Рио Вега (Лоло), Ванесса Гид (Ева) — фигуры нового поколения со своими драмами, страхами и амбициями.

Сериал Киберсталкер 3 — это не просто история хакера, а портрет целого поколения, которое учится быть свободным в мире, где личное пространство и конфиденциальность исчезают за один клик.

Если интересно — посети официальный сайт сериала Киберсталкер.

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