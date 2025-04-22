Уэйн 2 сезон: когда выйдет продолжение криминальной молодежной комедии в Украине

Криминальная молодежная комедия Уэйн еще в день премьеры попала в рекордсмены — за первый же час после появления на Netflix ее скачало более миллиона зрителей.

Увлекательный сюжет и слегка безрассудные персонажи крепко держали внимание в первом сезоне, так что теперь фанаты с нетерпением ожидают выхода второго. Тем более, что финальная серия дала понять — создатели планируют продолжение.

Когда выйдет 2 сезон сериала Уэйн в Украине — мы собрали для тебя все известные подробности.

Сериал Уэйн — сюжет

В основе этого на самом деле антигеройского сериала Шона Симмонса — взаимоотношения и совместные приключения двух подростков — Уэйна и Дел, случайная встреча которых переросла в крепкую привязанность.

Уэйн, несомненно, бунтарь, и сильно отличается от сверстников тем, что готов бросить вызов обществу. Вместе с задиристой и уверенной в себе Дел он отправляется в путешествие, чтобы вернуть свою заветную мечту — угнанный автомобиль покойного отца, легендарный Pontiac Trans Am 1987 года.

По дороге герои сталкиваются с несправедливостью, и Уэйн, который не терпит обидчиков, жестоко наказывает преступников. Некоторое время им удается избегать последствий, но вскоре они оказываются втянутыми в более чем серьезные неприятности.

Чем завершится это рискованное приключение — зрителям предстоит узнать во второй части сериала Уэйн.

Когда выйдет Уэйн 2 сезон

Сериал собрал десятки миллионов просмотров на YouTube и получил признание критиков. Впоследствии он нашел новую платформу, и в ноябре 2020 года стал доступен на Amazon Prime.

Актеры и создатели шоу, включая шоураннера Шона Симмонса и звезд Марка МакКенну и Сиару Браво, активно призывали зрителей поддержать проект, поскольку его успех на Amazon мог бы привести к выходу второго сезона Уэйна.

Но, к сожалению, сериал Уэйн пока не получил официального продолжения на второй сезон. Amazon, который купил права на трансляцию в 2020 году, не объявил ни о продлении, ни об отмене проекта.

Создатель шоу Шон Симмонс заявил, что уже написал сценарий премьерного эпизода второго сезона Уэйна и разработал его дальнейший сюжет.

Он выражает большое желание вернуться к истории, если представится возможность.

Однако будущим съемкам существует вполне реальное препятствие: плотная занятость ключевых актеров, включая Марка МакКенну (Уэйн) и Сиару Браво (Дел), в других проектах. Это также может повлиять на сроки возможного производства.

Официальной даты выхода второго сезона Уэйна пока нет, но преданные зрители лелеют надежду.

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